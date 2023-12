Healthy Juice For Winter: सर्दियों में इस लाल जूस को पीने से मिलेंगे 5 बड़े फायदे, देखें बनाने की रेसिपी

Cucumber and Beetroot Juice: खीरे के साथ चुकंदर को मिलाकर जूस बनाकर पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. यह बहुत ही लाभकारी होता है.

डीएनए हिंदीः मौसम के साथ ही खान-पान में बदलाव करना भी जरूरी होता है. इससे शरीर को भरपूर पोषण मिलता है और मौसम के साथ होने वाली परेशानियों से भी बचे (Winter Health Care Tips) रहते हैं. आज हम आपको सर्दियों में इस लाल जूस को पीने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं. ठड़ के मौसम में खीरे के साथ चुकंदर को मिलाकर जूस बनाकर पीने से सेहत को कई फायदे (Benefits of Cucumber and Beetroot Juice) मिलते हैं. खीरा और चुकंदर दोनों ही सेहत (Cucumber and Beetroot Juice) के लिए अच्छे होते हैं. तो चलिए आपको इस जूस को बनाने के तरीके और इसके फायदों के बारे में बताते हैं.

खीरे और चुकंदर का जूस पीने के फायदे (Benefits Of Drinking Cucumber And Beetroot Juice)

- सर्दियों में त्वचा संबंधी कई समस्याएं होती है. इन दिनों स्किन रूखी और बेजान हो जाती है. ऐसे में खीरे और चुकंदर का जूस पीना फायदेमंद होता है. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है साथ ही चेहरे पर निखार भी आता है.

- चुकंदर खून की कमी को पूरा करने में भी फायदेमंद होता है. ऐसे में इसका जूस पीने से खून की कमी को दूर कर सकते हैं. इसमें आयरन, विटामिन सी और फोलेट जैसे पोषक तत्व होते हैं. यह हिमोग्लोबिन बढ़ाते हैं.

- पाचन को दुरुस्त करने के लिए चुकंदर और खीरे का लाल जूस बहुत ही फायदेमंद होता है. यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है. इसे पीने से पेट अच्छा रहता है.

- बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए चुकंदर का जूस बहुत ही लाभकारी होता है. यह शरीर को डिटॉक्स भी करता है. यह शरीर में जमी गंदगी, हानिकरक कण को बाहर निकाल फेंकता है.

ऐसे तैयार करें खीरे और चुकंरद का जूस (Cucumber And Beetroot Juice Recipe)

- खीरे और चुकंदर का जूस बनाने के लिए एक चुकंदर, एक खीरा, एक गाजर, अदरक का छोटा सा टुकड़ा और नींबू लेना है.

- जूस बनाने के लिए इन सभी चीजों चुकंदर, गाजर, खीरा और अदरक को धोने के बाद काट लें. इन्हें मिक्सर में डालें और एक गिलास पानी डालकर अच्छे से पीस लें.

- अच्छे से पीस लेने के बाद इसे गिलास में छान लें और इसमें नींबू निचोड़ें कर इसे पिएं. इस तरह आसानी से आप इस जूस को तैयार कर सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)



