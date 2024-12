How to Boost Immunity: इम्यूनिटी कमजोर होने से व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ता रहता है और जल्दी से सही भी नहीं होता है. इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन हर्ब्स का सेवन कर सकते हैं.

Herbs To Boost Immunity: सर्दियों में लोग अक्सर खांसी, जुकाम और वायरल से परेशान रहते हैं. इसका कारण ठंड लगना होता है. लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह है कमजोर इम्यूनिटी. इम्यूनिटी के कमजोर होने से सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार होना आम बात है. ऐसे में बीमारियों से बचे रहने के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है. आज हम आपको इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स (Best Herbs For Immunity Boost) और इसके इस्तेमाल के बारे में बताएंगे.

इम्यूनिटी बूस्ट के लिए आयुर्वेदिक हर्ब्स

गिलोय

एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर गिलोय इम्यूनिटी बूस्ट करने में फायदेमंद होता है. इससे सर्दी, जुकाम और वायरल से बचे रह सकते हैं. इसकी लकड़ी का काढ़ा बनाकर पिएं.

अश्वगंधा

इम्यूनिटी बूस्ट में अश्वगंधा भी फायदेमंद साबित हो सकता है. अश्वगंधा चूर्ण या कैप्सूल का सेवन इम्यूनिटी को बूस्ट कर बीमारियों से बचाव करता है.

मुलेठी

इम्यूनिटी बूस्ट कर हेल्दी रहने के लिए मुलेठी अच्छी होती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-माइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. यह इम्यूनिटी को मजबूत करने में मदद करते हैं. इससे आप बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं. मुलेठी की लकड़ी को ऐसे ही चबा सकते हैं.

हल्दी

हल्दी एक मसाला है लेकिन यह कई औषधी गुणों से भरपूर है. इससे कई फायदे मिलते हैं. हल्दी के एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं. आप हल्दी को दूध में मिलाकर पी सकते हैं.

तुलसी

तुलसी की पत्तियों से भी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं. तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. इसके लिए खाली पेट तुलसी के पत्तों को चबाकर खाएं. आप चाहे तो इन पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर्स से संपर्क करें.)

