October Ekadashi 2025: अक्टूबर माह में कब-कब आएंगी एकादशी तिथि, जानें इनका धार्मिक महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

भारत के इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं लोग, जानें किस पायदान पर आता है आपका State

ये ट्रॉफी लौटानी ही पड़ेगी…, एशिया कप फाइनल के बाद BCCI ने पाकिस्तान को दिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी

मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला

गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम

Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा

इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

एक वित्तीय सलाहकार फर्म ने तलाक पर एक सर्वेक्षण किया. यह सर्वेक्षण उन लोगों के बीच किया गया जो तलाकशुदा थे या जिन्होंने तलाक के लिए आवेदन किया था.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 29, 2025, 10:53 AM IST

Divorce Loan: लोन लेकर तलाक का खर्च उठा रहे हैं मर्द, पत्नी से छुटकारा पाने के बाद 42% पति हैं कर्ज में डूबे

लोन ले कर तलाक ले रहे मर्द

    बात जब पति-पत्नी की हो, तो छोटी-मोटी तकरारें होती ही रहती हैं. किसी न किसी बात पर झगड़े होते ही रहते हैं. लेकिन समय के साथ, पता ही नहीं चलता कि कब ये छोटी-मोटी तकरारें बड़ी बहस में बदल जाती हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है. ऐसे कितने ही जोड़े होंगे जिनका तलाक हुआ होगा? लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 42 प्रतिशत पुरुषों ने तलाक के लिए कर्ज लिया है.
     
    एक वित्तीय सलाहकार फर्म ने तलाक पर एक सर्वेक्षण किया. यह सर्वेक्षण उन लोगों के बीच किया गया जो तलाकशुदा थे या जिन्होंने तलाक के लिए अर्जी दी थी. इसमें टियर-1 और टियर-2 शहरों के 1,258 लोग शामिल थे. सर्वेक्षण में पाया गया कि 19% महिलाओं और 49% पुरुषों ने तलाक से संबंधित खर्चों पर 5 लाख रुपये से अधिक खर्च किए.
     
    पैसा बनता है तलाक का कारण 
    सर्वेक्षण में 67 प्रतिशत लोगों ने माना कि शादी के दौरान पैसों को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती थी. 43 प्रतिशत ने कहा कि वित्तीय विवाद या असमानता उनके तलाक का सीधा कारण थे. 56 प्रतिशत महिलाओं की कमाई शादी के समय उनके पतियों से कम थी. केवल 2 प्रतिशत महिलाओं की कमाई उनके पतियों से ज़्यादा थी.
     
    सर्वेक्षण करने वाली वन फाइनेंस एडवाइजरी कंपनी के सह-संस्थापक और सीईओ केवल भानुशाली ने कहा कि विवाहित पुरुषों और महिलाओं के बीच वित्तीय असमानता तलाक का एक प्रमुख कारण है. अलगाव की लागत तनाव बढ़ाती है और अस्थिरता पैदा करती है. इसलिए, भावनात्मक तैयारी जितनी ही महत्वपूर्ण है, वित्तीय तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.
     
    तलाक के बाद कर्ज में डूबे पुरुष
    तलाक के बाद गुजारा भत्ता भी आया. गुजारा भत्ता पुरुषों की सालाना आय का 38% था. गुजारा भत्ता चुकाने के बाद 29 प्रतिशत पुरुषों की कुल संपत्ति नकारात्मक पाई गई. 42 प्रतिशत पुरुषों ने तलाक से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए शादी के बाद कर्ज लिया, जबकि 46 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी वेतन वाली नौकरी छोड़ दी या कम कर दी.

    इसलिए, वर्तमान कर्ज़, भविष्य की बचत, माता-पिता की ज़िम्मेदारियों, आय की अनिश्चितता और जीवनशैली की अपेक्षाओं के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है. विशेषज्ञों का कहना है कि शादी से पहले वित्तीय मामलों पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए. इससे रिश्ते में पारदर्शिता बनी रहती है और भविष्य में होने वाले झगड़ों से बचने में मदद मिलती है.
    अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

