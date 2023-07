Yoga For Better Sleep: रातभर बदलते हैं करवट, नहीं आती नींद तो रोज करें ये 4 काम, लेटते ही आंखें हो जाएंगी बंद

Yoga Poses For Better Sleep: अगर आपको रात में नींद नहीं आती तो सोने से पहले बिस्तर पर ही ये 4 काम करें, इससे आपको बढ़िया नींद आएगी और कई तरह की बीमारियां भी दूर रहेंगी

डीएनए हिंदी: आजकल खराब लाइफस्टाइल के चलते नींद न आने की समस्या आम हो गई है, लोग दिनभर काम करने के बाद थक हार कर बिस्तर पर लेट तो जाते हैं, लेकिन घंटों नींद नहीं आती. ऐसे में लोग या तो मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं, या फिर टकटकी लगाए (Yoga Poses For Better Sleep) इधर-उधर की बाते सोचते रहते हैं. अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आज हम आपको कुछ ऐसे आसान योगा और स्ट्रेच के बारे में बताने वाले हैं, जिसे करने से आपको न केवल बढ़िया नींद आएगी, बल्कि कई तरह की अन्य परेशानियां भी दूर हो जाएंगी. इन योगासन को करने से गर्दन की दिक्कत, कंधे का दर्द, थकावट, हॉर्मोन असंतुलन और इंसोम्निया जैसी गंभीर समस्याओं से राहत पाने में मदद (Yoga For Sleep, Insomnia Or Deep Relaxation) मिलती है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

सोने से पहले रोज करें ये 4 योगा स्ट्रेच

कैट काऊ पोज करें

इसके लिए बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ जाएं

फिर शरीर को आगे झुकाते हुए हाथों को कंधों के नीचे रखें

इसके बाद सांस भरें और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं

ध्यान रखें कि इस दौरान आपको कमर नीचे की तरफ लानी है

स्ट्रेच महसूस करने के बाद सांस छोड़ते हुए सिर नीचे ले जाएं

इस दौरान आपको अपनी कमर आसमान की तरफ उठाना है.

इस प्रक्रिया को 5 बार बिस्तर पर दोहराएं

इस आसान थेरेपी से नींद न आने की समस्या होगी दूर, स्ट्रेस-एंग्जायटी से मिलेगा छुटकारा

पपी पोज

कैट काऊ पोज के बाद अब नीचे झुकें और हाथों को सामने की तरफ बिस्तर पर फैलाएं.

इस दौरान अपनी छाती, ठुड्डी और कंधे भी बिस्तर पर रखें.

साथ ही आपको कूल्हों को घुटनों के ऊपर ही रहने देना है.

इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराएं

स्विम लेग्स

इसके बाद पेट के बल लेट जाएं

फिर कोहनियों को बिस्तर पर टिकाकर ठुड्डी को हथेलियों से सपोर्ट दें

फिर घुटने को मोड़कर एड़ियों को कूल्हे के पास लाएं

फिर आपको इस तरह पैर हिलाने हैं, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हों.

1 मिनट तक यह काम करते रहें

ये हरे रंग की सब्जी प्रोटीन और कैल्शियम का है पावरहाउस, शरीर बनेगा देगी फौलादी

स्कॉर्पियन

यह स्ट्रेच को करने के लिए पेट के बल सीधा लेट जाएं

फिर दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैला लें

इसके बाद दाएं पंजे को कूल्हों के ऊपर से लेजाकर बाएं हाथ के पास लाएं

फिर दाएं पैर को सीधा करके बाएं पंजे को दाएं हाथ के पास लाएं

इस प्रक्रिया को 6 बार दोहराएं

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

