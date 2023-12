Healthy Snacks For Winter: कड़ाके की ठंड में शरीर को गर्म रखेंगे ये 4 स्नैक्स, सेहत के लिए अच्छे और स्वाद में भी जबरदस्त

Healthy Snacks For Winter Season: शरीर को गर्म रखने के लिए सिर्फ गर्म और मोटे कपड़े पहन लेना ही बहुत नहीं होता है. इसके लिए डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए. सर्दियों में इन स्नैक्स से बॉडी वार्म रख सकते हैं

डीएनए हिंदीः इन दिनों हर तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही है. सर्दी के मौसम में बीमारियों का खतरा भी बहुत ही बढ़ जाता है. ठंड लगने से बुखार, खांसी और जुकाम जैसी बीमारी होना आम बात हैं. ऐसे में शरीर को गर्म रखकर इनसे बचे (Winter Health Care) रह सकते हैं. शरीर को गर्म रखने के लिए सिर्फ गर्म और मोटे कपड़े पहन लेना ही बहुत नहीं होता है. इसके लिए शरीर को अंदरूनी तौर पर भी गर्म (Healthy Snacks In Winter) रखना होता है. शरीर को गर्म रखने के लिए कई सारे हर्ब्स और आयुर्वेदिक उपाय हैं. हालांकि आप इन सब में बिना पड़े ही कुछ स्नैक्स (Healthy And Tasty Snacks) को डाइट में शामिल कर शरीर गर्म रख सकते हैं. आइये इनके (Snacks To Keep Body Warm) बारे में बताते हैं.

सर्दियों में इन चीजों को खाने से गर्म रहेगा शरीर (Healthy Snacks For Winter Season To Keep Your Body Warm)

शकरकंदी

सर्दियों में शकरकंदी खूब खाई जाती है. यह हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है. शरीर को गर्म रखने के लिए शकरकंदी खाना लाभकारी होता है. शकरकंदी से स्नैक्स तैयार कर इसे डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. शकरकंद के फ्रेंच फ्राईस बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं. यह बढ़िया स्वाद के साथ ही सेहत के लिए भी अच्छी होती है.

चिक्की

सर्दियों में गुड़ और मूंगफली दोनों ही सेहत के लिए खाना अच्छा होता हैं. ठंड के मौसम में गुड़ और मूंगफली से बनी चिक्की यानी गजक खूब मिलती हैं. सर्दियों में स्नैक्स में गुड़ और मूंगफली की चिक्की खाकर शरीर को गर्म रख सकते हैं.

भुना चना

चना खाना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में चना खाने से शरीर को गर्म बनाए रख सकते हैं. इसके लिए आप बाजार से सादा चना लाकर इसे घर पर ही ऑलिव ऑयल डालकर और मसालों के साथ रोस्ट करके खा सकते हैं. इससे शरीर में गर्माहट बनी रहती है.

सर्दियों में पिएं गर्मागर्म सूप

सर्द मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए सब्जियों से बना सूप पी सकते हैं. गर्म सूप पीने से शरीर को गर्म रख सकते हैं. इससे गले की सिकाई होती है और गले की खराश और दर्द में आराम मिलता है. अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन सूप ट्राई कर सकते हैं.

