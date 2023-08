Fruits To Avoid Empty Stomach: खाली पेट इन 4 फलों के सेवन से बिगड़ सकता है पेट का पीएच, एसिडिटी-शुगर स्पाइक का बनता है कारण 

खाली पेट इन 4 फलों का सेवन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. इससे पेट का पी एच बिगड़ जाता है और एसिडिटी-शुगर स्पाइक की समस्या होने लगती है.

डीएनए हिंदी: फल सेहत को फायदा ही पहुंचाते हैं, लोग कई तरह की बीमारियों में अलग-अलग फल का सेवन करते हैं. लेकिन अगर आपने गलती से इन 4 फलों को गलत समय पर खा लिया तो लेने के देने पड़ (Fruits Do Not Eat Empty Stomach) जाएंगे. जी हां, कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें खाली पेट या फिर गलत समय पर खा लिया जाए तो कई तरह की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसे टाइम में इन फलों का सेवन न करने की सलाह देते हैं.

दरअसल खाली पेट इन फलों के सेवन (Furits To Avoid On An Empty Stomach) से ये शरीर में कुछ खास तत्वों को एक्टिवेट करते हैं जिससे पेट के पीएच सेमत कई चीजें बिगड़ जाती हैं, तो आइए जानते इन फलों के बारे में...

भूलकर भी खाली पेट न करें इन फलों का सेवन (Fruits To Avoid Empty Stomach In Hindi)

केला

खाली पेट केला खाना आपके पाचम क्रिया को बांध सकता है और पेट में पोटेशियम की मात्रा को बढ़ा सकता है. जिसकी वजह से आपके पेट में ब्लोटिंग हो सकती है और आप दिनभर परेशान रह सकते हैं. इतना ही नहीं इसके इससे आपको कब्ज की समस्या भी हो सकती है.

कीवी

कीवी का सेवन पेट के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है, लेकिन विटामिन सी से भरपूर इस फल को खाली पेट लेना नुकासनदेह साबित हो सकता है. खाली पेट इसके सेवन से सीने में जलन, खट्टी डकार और एसिडिटी बढ़ा सकता है. इतना ही नहीं डायबिटीज के मरीजों में ये शुगर स्पाइक का कारण बन सकता है.

अनानास

इसके अलावा खाली पेट अनानास खाना सही नहीं है क्योंकि इसमें फ्रुक्टोज मात्रा अधिक होती है और इसमें विटामिन सी के साथ फाइबर भी होता है जो कि एक साथ मिलकर मेटाबोलिज्म को स्लो कर देते हैं. जिसकी वजह से खाना सही नहीं पचता. इसलिए खाली, पेट इन फलों के सेवन न करें.

