Health Tips: खाने की चीजों को ताजा बनाए रखने के लिए लोग फ्रिज में रखते हैं. लेकिन कई फूड्स को फ्रिज में रखने से वह अनहेल्दी हो सकती हैं. इन्हें फ्रिज में रखने से बचना चाहिए.

Foods Not to Refrigerate

Foods Not to Refrigerate: खाने की चीजों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए लोग इन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं. फ्रिज में स्टोर करने से खाना ताजा रहता है. हालांकि, कई फूड्स को फ्रिज में स्टोर (Food Storage Tips) करने से बचना चाहिए. यह आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है. इन फूड्स को फ्रिज में रखने से जानलेवा बीमारियों का खतरा पैदा (What Foods Are Bad To Refrigerate) होता है. आइये आपको बताते हैं कि, किन चीजों को फ्रिज में रखने से परहेज करना चाहिए.

इन 4 चीजों को भूलकर भी ना रखें फ्रिज में (What Foods Are Bad To Refrigerate)

प्याज (Onion)

प्याज को फ्रिज में स्टोर नहीं करना चाहिए. फ्रिज के कम तापमान के कारण प्याज का स्टार्च चीनी में बदल सकता है. इसमें फंफूद लगने का खतरा भी रहता है. प्याज को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि, ठंडी, सूखी और अंधेरी जगह पर रखें.

लहसुन (Garlic)

लहसुन को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए. इसमें बहुत जल्दी फंफूद लगता है. यह कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है जिसके कारण आपकी जान जा सकती है. इसके अलावा फ्रिज में लहसुन रखने से पोषक तत्व और स्वाद भी खत्म हो जाता है. इसे सामान्य तापामन पर खुली और सुखी जगह पर रखें.

चावल (Rice)

पके हुए चावल को फ्रिज में स्टोर करना खतरनाक हो सकता है. चावल फंफूद को तेजी से पकड़ता है. इसे फ्रिज में रखने से यह खराब हो सकते हैं. फ्रिज में रखे चावलों को दोबारा गर्म करने पर यह अनहेल्दी हो सकते हैं.

अदरक (Ginger)

कई लोग अदरक को फ्रेश रखने के लिए इसे फ्रिज में रखते हैं. लेकिन इसे फ्रिज में स्टोर करना सही नहीं होता है. इससे अदरक में फफूंद लगने की संभावना बढ़ जाती है. यह किडनी और लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है. जिसके कारण जान भी जा सकती है. अदरक को फ्रिज में रखने से बचना चाहिए.

