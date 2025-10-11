Gut Health: पेट के डॉक्टर ने बताया, आंतों को खराब कर देंगी सुबह की ये 3 आदतें, शरीर को बना देंगी बीमारियों का घर 

Worst 3 Foods For Breakfast: आजकर की भागदौड़ भरी जिंदगी और समय की कमी की वजह से सुबह के नाश्ते पर लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह के नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह बहुत मायने रखता है..

Worst 3 Morning Habits: आमतौर पर सभी हेल्थ एक्सपर्ट्स दिन की शुरुआत हेल्दी ब्रेकफास्ट से करने की सलाह देते हैं. हालांकि, आजकर की भागदौड़ भरी जिंदगी और समय की कमी की वजह से सुबह के नाश्ते पर लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं. इसी कारण अक्सर लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह के नाश्ते में हम क्या खा रहे हैं, किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह बहुत मायने रखता है.

खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी हैं, जिन्हें नाश्ते में शामिल करने की सलाह दी जाती है. वहीं कुछ चीजों को सुबह खाली पेट खाने से मना किया जाता है. आज हम आपको ऐसी ही 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सेवन सुबह खाली पेट नहीं करना चाहिए. क्योंकि इसका बुरा असर गट हेल्थ (Gut Health) पर पड़ता है.

डॉक्टर ने बताया सुबह खाली पेट न खाएं ये चीजें

गैस्ट्रोएट्रोलॉजिस्ट और हीपैटोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम वत्स्य ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ऐसे ही 3 फूड्स के बारे में बताया है, जिन्हें सुबह-सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए. क्योंकि सुबह खाली पेट इन चीजों के सेवन की आदत फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानें इन फूड्स के बारे में, साथ ही जानेंगे क्या है हेल्दी ऑप्शन...

खट्टे फल न खाएं

डॉक्टर शुभम वत्स्य के मुताबिक, साइट्रिक एसिड से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं. लेकिन, अगर आप खट्टे फलों को सुबह खाली पेट खा लेते हैं तो इससे गट लाइनिंग इरिटेट हो जाती है. इसकी वजह से गट की नाजुक लाइनिंग छिल जाती है और गट हेल्थ पर असर होता है.

ब्लैक कॉफी न पीएं

ब्लैक कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद बताया जाता है. लेकिन, सुबह खाली पेट इसे पी लेते हैं तो ये पेट को एसिड शॉक देता है. इसका सेवन सुबह खाली पेट करने से ब्लोटिंग, इरिटेशन और एनर्जी में कमी महसूस हो सकती है. इसलिए सुबह खाली पेट ब्लैक कॉफी पीना हेल्थ के लिए रिस्की हो माना जाता है.

हैवी फ्राईड फूड्स का न करें सेवन

इसके अलावा पूड़ी, कचौड़ी, भटूरे, बटर में डूबे पाव भाजी जैसे ब्रेकफास्ट सुबह खाते हैं तो संभल जाएं, सुबह इन हैवी फूड्स को खाना अवॉएड करने में ही भलाई है. क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा बोझ डालते हैं और गट हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं.

ब्रेकफास्ट में क्या शामिल करें?

आप सुबह के नाश्ते में इडली-सांभर, डोसा सांभर, केला, सेब, उबले अंडे, ऑमलेट, भीगे नट्स, ओट्स शामिल कर सकते हैं, ये ना केवल गट को सपोर्ट करते हैं बल्कि डाइजेशन में भी आसान होते हैं. ऐसे में ब्रेकफास्ट के लिए ये सेफ ऑप्शन हैं.

