Home

लाइफस्टाइल

Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा

How To Control Blood Sugar: स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ खास सब्जियां हैं जो मधुमेह रोगियों को फायदा पहुंचा सकती हैं. आज हम आपको ऐसी 3 सब्जियों के बारे में बताते हैं जो फाइबर से भरपूर हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Sep 03, 2025, 02:55 PM IST

Diabetes Control: 3 सब्जियां जो फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं, नाश्ते में खाने से तुरंत मिलेगा फायदा

3 सब्जियां फास्टिंग शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं

 डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें अगर ब्लड शुगर को नियंत्रित न किया जाए, तो यह हृदय, गुर्दे, आँखें, फेफड़े सहित शरीर के अन्य अंगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो धीरे-धीरे शरीर को अंदर से कमज़ोर कर देती है. इसलिए डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को अपनी दिनचर्या और खानपान में ज़रूरी बदलाव करने की ज़रूरत होती है. डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. डायबिटीज में ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए शारीरिक रूप से सक्रिय रहना, संतुलित आहार लेना और तनाव पर नियंत्रण रखना ज़रूरी है. 

अगर डायबिटीज के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल को सामान्य रखना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित करनी चाहिए. इसके साथ ही डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स को शामिल करें. डायबिटीज के मरीज अपने ब्लड शुगर लेवल को हर समय सामान्य रखने की कोशिश करते हैं. ऐसे में नाश्ते में कुछ खास सब्जियों को शामिल करना चाहिए. नाश्ते में कम कार्बोहाइड्रेट और ज्यादा प्रोटीन का सेवन करने से ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है. आज हम आपको ऐसी 3 सब्जियों के बारे में बताते हैं जिन्हें सुबह खाने से ब्लड शुगर सामान्य रहता है. 
 
मोरिंगा एक ऐसी सब्जी है जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है. मोरिंगा के पेड़ की पत्तियां, फूल और जड़ें सभी का इस्तेमाल किया जा सकता है. मोरिंगा को मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है. यह सब्जी डायबिटीज को नियंत्रित करने में फायदेमंद है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, मोरिंगा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार करने में फायदेमंद है. शोध से यह भी पता चला है कि मोरिंगा की पत्तियों में ऐसे यौगिक होते हैं जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसका सेवन करने से डायबिटीज से जुड़ी जटिलताओं को रोकने में भी मदद मिल सकती है. फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर यह सब्जी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में कारगर साबित होती है. 
 
लौकी डायबिटीज रोगियों के लिए भी एक सुपरफूड माना जाता है. इसमें ग्लाइसेमिक लोड कम होता है. यानी इसे खाने से ब्लड शुगर का स्तर तेज़ी से नहीं बढ़ता. इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है. फाइबर से भरपूर कद्दू पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है और कब्ज की समस्या को दूर करता है. नियमित रूप से नाश्ते में कद्दू खाने से ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है. 
 
पत्तागोभी को डायबिटीज के रोगियों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. कई लोग फूलगोभी का भी सेवन करते हैं, लेकिन पत्तागोभी के पत्ते ज़्यादा गुणकारी माने जाते हैं. पत्तागोभी में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, इसलिए इसे खाने से ब्लड शुगर तेज़ी से नहीं बढ़ता. पत्तागोभी में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के साथ-साथ डायबिटीज को भी उलटने में मदद कर सकता है. पत्तागोभी को पकाकर या सलाद के रूप में खाया जा सकता है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य अंक गणनाओं और कार्मिक मान्यताओं पर आधारित है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

