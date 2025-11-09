FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

राहुल गांधी ने कहा- BJP जनता को डराकर रखती है, डर से जनता BJP से सवाल नहीं पूछती | राहुल गांधी का PM मोदी पर निशाना, कहा- मोदी के खून में नफरत, मेरे खून में मोहब्बत

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 

25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन

मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम

क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान

क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान

Homeलाइफस्टाइल

लाइफस्टाइल

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

Winter Eye Care Habits: सर्दी और प्रदूषण भरे मौसम में थोड़ी सी सावधानी अपनाकर आप अपनी आंखों को जलन, सूखापन और संक्रमण से बचा सकते हैं. स्वस्थ आंखें आपकी दृष्टि को बेहतर बनाए रखती हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 09, 2025, 02:39 PM IST

प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Eye Care Habits During Winter and Pollution: सर्दियों का मौसम, ठंडक और आराम लाने के साथ-साथ सर्द हवाएं भी लेकर आता है. इसमें मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषण आंखों के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा करती हैं. इस मौसम में आंखों में सूखापन, जलन, एलर्जी और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में, आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सरल और नियमित आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. आइए, इन आदतों के बारे में एम्स के डॉ. दिग्विजय सिंह एमबीबीएस से जानते हैं. 

आंखों को मॉइस्चराइज रखें

सर्दियों में नमी की कमी और ठंडी हवाएं आंखों को सूखा बना देती हैं, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में आंखों में नमी बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल टियर्स या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करें. घर के अंदर ह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग करना भी लाभदायक होता है, क्योंकि यह वातावरण में नमी बनाए रखता है. साथ ही, दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें.

प्रदूषण से बचाव करें

सर्दियों में धुंध और स्मॉग आंखों को सीधा प्रभावित करते हैं. जब भी बाहर जाएं, आंखों को ढकने के लिए सनग्लासेस या प्रोटेक्टिव चश्मे का उपयोग करें. यह न केवल धूल और धुएं से सुरक्षा देते हैं, बल्कि यूवी किरणों से भी आंखों की रक्षा करते हैं. घर लौटने पर ठंडे पानी से आंखें धो लें ताकि प्रदूषक तत्व साफ हो जाएं. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो उनकी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें.

पोषण और विश्राम का ध्यान रखें

आंखों की सेहत के लिए आहार में विटामिन A, C और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, पालक, बादाम और मछली शामिल करें. साथ ही, स्क्रीन का उपयोग करते समय 20-20-20 नियम अपनाएं—हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें. पर्याप्त नींद और नियमित नेत्र परीक्षण भी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास? 
25 November Ayodhya Event: 5 नवंबर को फिर अयोध्या पहुंचेंगे PM मोदी, इस पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में क्या होगा खास?
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
मेरा हत्या भी ये लोग करा देगा..., Y प्लस सुरक्षा मिलने के बाद तेज प्रताप यादव का आया पहला रिएक्शन
Gujarat News: देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी
देश में ISIS की बड़ी साजिश बेनकाब, गुजरात ATS के हत्थे चढ़े तीन आतंकी
Ravindra Jadeja और Sanju Samson का होगी फेरबदल? RR-CSK के बीच ट्रेड की चर्चा
Ravindra Jadeja और Sanju Samson का होगी फेरबदल? RR-CSK के बीच ट्रेड की चर्चा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा
क्या आपका भी वॉस बेसिन बार-बार हो जाता है ब्लॉक? अपनाएं ये ट्रिक, हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
Test में सबसे ज्यादा बार 99 रनों पर आउट होने वाले विकेटकीपर, लिस्ट में दो भारतीयों का नाम
क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान
क्या AI हो सकता है इंसानों जितना होशियार, एक्सपर्ट की बात सुनकर रह जाएंगे हैरान
IND vs SA Live Streaming: फ्री में कब और कहां होगी भारत-साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग, एक क्लिक में जानें डिटेल्स
IND vs SA Live Streaming: फ्री में कब और कहां होगी भारत-साउथ अफ्रीका की लाइव स्ट्रीमिंग, एक क्लिक में जानें डिटेल्स
पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?
पत्नी से 9 साल बड़े हैं Gaurav Khanna, जानें कैसे शुरू हुई थी आकांक्षा चमोला संग एक्टर की लवस्टोरी?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE