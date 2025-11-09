प्रदूषण से आंखें हो रही हैं लाल? देखभाल के लिए अपनाएं ये 3-स्टेप फॉर्मूला, ठंड के अटैक से भी होगा बचाव

Winter Eye Care Habits: सर्दी और प्रदूषण भरे मौसम में थोड़ी सी सावधानी अपनाकर आप अपनी आंखों को जलन, सूखापन और संक्रमण से बचा सकते हैं. स्वस्थ आंखें आपकी दृष्टि को बेहतर बनाए रखती हैं.

Eye Care Habits During Winter and Pollution: सर्दियों का मौसम, ठंडक और आराम लाने के साथ-साथ सर्द हवाएं भी लेकर आता है. इसमें मौजूद धूल, धुआं और प्रदूषण आंखों के लिए कई तरह की परेशानियां पैदा करती हैं. इस मौसम में आंखों में सूखापन, जलन, एलर्जी और संक्रमण जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं. ऐसे में, आंखों की सेहत बनाए रखने के लिए कुछ सरल और नियमित आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. आइए, इन आदतों के बारे में एम्स के डॉ. दिग्विजय सिंह एमबीबीएस से जानते हैं.

आंखों को मॉइस्चराइज रखें

सर्दियों में नमी की कमी और ठंडी हवाएं आंखों को सूखा बना देती हैं, जिससे ड्राई आई सिंड्रोम की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में आंखों में नमी बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल टियर्स या लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का प्रयोग करें. घर के अंदर ह्यूमिडिफ़ायर का उपयोग करना भी लाभदायक होता है, क्योंकि यह वातावरण में नमी बनाए रखता है. साथ ही, दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना न भूलें.

प्रदूषण से बचाव करें

सर्दियों में धुंध और स्मॉग आंखों को सीधा प्रभावित करते हैं. जब भी बाहर जाएं, आंखों को ढकने के लिए सनग्लासेस या प्रोटेक्टिव चश्मे का उपयोग करें. यह न केवल धूल और धुएं से सुरक्षा देते हैं, बल्कि यूवी किरणों से भी आंखों की रक्षा करते हैं. घर लौटने पर ठंडे पानी से आंखें धो लें ताकि प्रदूषक तत्व साफ हो जाएं. अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, तो उनकी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें.

पोषण और विश्राम का ध्यान रखें

आंखों की सेहत के लिए आहार में विटामिन A, C और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे गाजर, पालक, बादाम और मछली शामिल करें. साथ ही, स्क्रीन का उपयोग करते समय 20-20-20 नियम अपनाएं—हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु को देखें. पर्याप्त नींद और नियमित नेत्र परीक्षण भी आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं.

