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भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल 

सुबह से ही तपती सड़कें, दोपहर में आग उगलती हवा और शाम होते-होते बिजली कटौती… उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी और पावर संकट की दोहरी मार झेल रहा है. हालात इतने खराब हैं कि देश के 50 सबसे गर्म शहरों में 26 जिले अकेले यूपी के शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे लोगों की दिन-रात की परेशानी बढ़ गई है.

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ऋतु सिंह

Updated : May 23, 2026, 01:21 PM IST

भारत के 50 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 26 जिले, 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा, ऊपर से बिजली कटौती से जीना हुआ मुश्किल 

26 of the country's 50 hottest cities are in UP

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सुबह के 9 बजते ही सड़कें तपने लगती हैं, दोपहर तक घरों की दीवारें भट्ठी जैसी महसूस होने लगती हैं और शाम आते-आते बिजली कटौती लोगों का सब्र तोड़ देती है. उत्तर प्रदेश इस वक्त सिर्फ गर्मी नहीं झेल रहा, बल्कि “हीट स्ट्रेस” के उस दौर से गुजर रहा है जहां मौसम सीधे लोगों की सेहत, जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डाल रहा है.

हालात इतने खराब हैं कि देश के 50 सबसे गर्म शहरों में से 26 शहर अकेले यूपी के बताए जा रहे हैं. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है. ऐसे में बिजली की आंख-मिचौली लोगों के लिए दोहरी मुसीबत बन गई है.

यूपी के 26 शहर कौन से हैं जहां गर्मी सबसे ज्यादा पड़ रही

प्रयागराज, बांदा, झांसी, आगरा, वाराणसी, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, फतेहपुर, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अलीगढ़, सुल्तानपुर, फुर्सतगंज, गाजीपुर, औरैया, लखनऊ, कौशांबी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, मथुरा और उन्नाव.

सिर्फ गर्मी नहीं, अब घरों के अंदर भी बढ़ रहा खतरा

आमतौर पर लोग मानते हैं कि धूप से बच गए तो गर्मी से भी बच जाएंगे, लेकिन इस बार हालात अलग हैं. कई शहरों में रात का तापमान भी इतना ज्यादा है कि घरों की छत और दीवारें देर रात तक गर्म बनी रहती हैं. इसका असर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है.

डॉक्टरों का कहना है कि लगातार गर्म वातावरण में रहने से शरीर को आराम नहीं मिल पाता. इससे डिहाइड्रेशन, चक्कर, लो ब्लड प्रेशर और हीट स्ट्रोक का खतरा तेजी से बढ़ सकता है. खास बात यह है कि अब लोग सिर्फ बाहर नहीं, घरों के अंदर भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं.

बिजली कटौती ने बढ़ाया गुस्सा और खर्च दोनों

भीषण गर्मी के बीच बिजली की समस्या लोगों की नाराजगी का बड़ा कारण बन रही है. कई जगहों पर घंटों तक बिजली गायब रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं. जिन घरों में इन्वर्टर या जनरेटर हैं, वहां भी राहत सीमित है क्योंकि लंबे कट के दौरान बैकअप जवाब देने लगता है.

इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. छोटे दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हो रहा है, दूध-दही और खाने-पीने का सामान जल्दी खराब हो रहा है, जबकि कूलर और एसी लगातार चलने से बिजली बिल भी बढ़ने लगा है. गांवों में स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है, जहां कई लोग अब भी पंखों और सीमित बिजली सप्लाई पर निर्भर हैं.

क्यों हर साल और ज्यादा खतरनाक होती जा रही यूपी की गर्मी

मौसम विशेषज्ञ मानते हैं कि शहरीकरण, कंक्रीट का बढ़ता जाल और पेड़ों की कमी शहरों को “हीट ट्रैप” में बदल रहे हैं. पहले जहां रात में तापमान गिर जाता था, अब शहर दिन की गर्मी को लंबे समय तक रोककर रखते हैं.

यूपी के कई शहरों में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्य और कम होते हरित क्षेत्र भी तापमान बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. यही वजह है कि इस बार सिर्फ लू नहीं, “अर्बन हीट” भी बड़ा खतरा बनकर उभर रही है.

एक और चिंता यह है कि लगातार गर्मी का असर मजदूरों, डिलीवरी बॉय, रिक्शा चालकों और खुले में काम करने वाले लोगों की कमाई पर भी पड़ रहा है. कई लोग दोपहर में काम रोकने को मजबूर हैं, जिससे उनकी रोज की आय प्रभावित हो रही है.

आने वाले दिनों में क्या और मुश्किल हो सकती है स्थिति?

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर तापमान और बिजली की मांग इसी तरह बढ़ती रही, तो आने वाले दिनों में पावर लोड और बढ़ सकता है. इसका असर सप्लाई पर भी पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को सिर्फ धूप से नहीं, शरीर के अंदर बढ़ती गर्मी से भी बचना होगा.

स्वास्थ्य विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं, हल्के कपड़े पहनें और बच्चों या बुजुर्गों को बंद कमरों में अकेला न छोड़ें. क्योंकि इस बार गर्मी सिर्फ असुविधा नहीं, कई परिवारों के लिए स्वास्थ्य संकट बनती जा रही है.

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