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Instant Glow: 20 रुपये की इस टैबलेट से घर पर बनाएं सस्ता Serum Water, चेहरे पर दिखेगा पार्लर जैसा निखार

Homemade Vitamin C Serum Water: आज हम आपको एक आसान घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे पर ग्लो ला सकता है. इससे चेहरे का कालेपन, धूप से हुई टैनिंग, धब्बे और दाग आसानी से निकल जाएंगे.

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Abhay Sharma

Updated : May 22, 2026, 11:17 PM IST

Instant Glow: 20 रुपये की इस टैबलेट से घर पर बनाएं सस्ता Serum Water, चेहरे पर दिखेगा पार्लर जैसा निखार

Homemade Vitamin C Serum Water For Instant Glow (AI Image).

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Homemade Vitamin C Serum Water For Instant Glow: बाजार में भी कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर इफेक्टिव प्रोडक्ट्स हर किसी के बजट में नहीं होता है और कुछ केमिकल वाले प्रोडक्ट्स स्किन को नुकसान भी पहुंचाते हैं. इसलिए ज्यादातर लोग चेहरे पर निखार लाने के लिए घरेलू-उपायों पर भरोसा करते हैं. आज हम आपको ऐसे ही एक आसान घरेलू उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके चेहरे पर ग्लो ला सकता है. इससे चेहरे का कालेपन, धूप से हुई टैनिंग, धब्बे और दाग आसानी से निकल जाएंगे. इसके लिए आपको ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए आपको बस इन 4 चीजों को मिलाकर विटामिन सी सीरम वाटर बना लेना है. आइए जानें इसे बनाने का तरीका... 

कैसे बनाएं Glow Serum?

सस्ते में विटामिन सी सीरम बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी, पहला है विटामिन सी की गोली. इसका पूरा पत्ता आपको मात्र 20 से 25 रुपये में मिल जाएगा और जिसमे से आपको मात्र 2 टैबलेट की ही जरूरत पड़ेगी. दूसरा एलोवेरा जेल, तीसरा गुलाब जल और चौथी चीज है ग्लिसरीन. इसे बनाने के लिए एक स्प्रे बोतल में 2 विटामिन सी की गोली का पाउडर बनाकर डाल दें, फिर इसमें 10 मिली गुलाब जल डालें और एक चम्मच एलोवेरा जेल, थोड़ी सी मात्रा में ग्लिसरीन डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें. आपका विटामिन सी सीरम वाटर तैयार है.  

यह भी पढ़ें: Left या Right Nostril? कौन-सा नॉस्ट्रिल है एक्टिव, सांस से पता चलेगा आपका मूड और माइंडसेट

चेहरे पर लगाने का तरीका जान लें

इसे चेहरे पर लगाना बहुत ही आसान है, हर रात सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह से वॉश कर डर्ट, धूल-मिट्टी को साफ कर लें और फिर इस विटामिन सी सीरम वाटर को रोजाना रात को चेहरे पर स्प्रे करें,  हर दिन लगाने से चेहरे पर हो रहे दाग-धब्बे और कालापन साफ होगा. यह नेचुरल चीजों से बना है तो इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा है. 

क्या हैं विटामिन सी सीरम वाटर के फायदे 

  • यह चेहरे पर कोलेजन का प्रोडक्शन करने में मदद कर सकता है.
  • स्किन पर हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के नुकसान को कम करता है.
  • यूवी रेज की वजह से दिख रहे कालेपन को कम कर सकता है.
  • आंखों के नीचे की स्किन पर कालापन कम कर सकता है.

इसमें मौजूद विटामिन सी, एलोवेरा स्किन को ग्लोइंग, सॉफ्ट, गोरा और ऑयल फ्री बनाते हैं. इससे कुछ ही समय में चेहरे पर चमक नजर आने लगती है और आपका चेहरा अपनी शेड से 2 शेड ज्यादा साफ दिखने लगते हैं. 


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