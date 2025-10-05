Diabetes Management: खाने के 30 मिनट बाद ये काम जरूर करें डायबिटीज के मरीज, नहीं बढ़ेगा शुगर लेवल  

Diabetes Management: डायबिटीज की बीमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सबसे पहले जीवनशैली, खानपना में बदलाव करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा खाने के बाद डायबिटीज के मरीजों को ये एक काम और करने को कहा जाता है..

Diabetes Management: खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट प्लान और कम फिजिकल एक्टिविटी के कारण बीते कुछ सालों से डायबिटीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है. यह बीमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी है, इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सबसे पहले जीवनशैली, खानपना में बदलाव करने की सलाह देते हैं. इसके अलावा डायबिटीज पेशेंट्स को रोजाना वॉक करने की सलाह भी दी जाती है, इससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है. आइए जानते हैं कैसे...

क्यों करना चाहिए वॉक?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक डायबिटीज के मरीजों को खाना खाने के लगभग आधे घंटे के बाद वॉक जरूर करनी चाहिए. क्योंकि खाना खाने के 30 मिनट बाद से 60 मिनट के बीच में ब्लड में ग्लूकोज पीक पर होता है. इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स को खाने के 30 मिनट के बाद लगभग 20-30 मिनट वॉक करने की सलाह दी जाती है.

वरदान से कम नहीं होगा वॉक करने की आदत

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वॉक करने की आदत डायबिटीज पेशेंट्स की सेहत के लिए वरदान से कम नहीं होगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपको डायबिटीज है, तो हर रोज वॉक करने से मसल्स आपके ब्लड से ग्लूकोज को निकालकर बर्न कर देंगी. इससे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काफी मदद मिल सकती है.

सेहत से जुड़ी अन्य बीमारियां रहती हैं दूर

इससे न केवल फिजिकल हेल्थ, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी मजबूत बनाया जा सकता है. इसके अलावा वॉक करना, हार्ट के लिए, हड्डियों के लिए और पेट के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. वहीं वेट लॉस जर्नी को बूस्ट करने के लिए वॉक करने की सलाह दी जाती है. इससे तनाव को कम करने के साथ-साथ नींद की क्वॉलिटी को भी इम्प्रूव किया जा सकता है.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

