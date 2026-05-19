Cheese Spread: 5 मिनट में घर पर ऐसे बनाएं बाजार जैसा चीज स्प्रेड, बच्चे भूल नहीं पाएंगे टेस्ट

Homemade Cheese Spread: अगर आप घर पर ही 'फ्रेश चीज़ स्‍प्रेड' बनाना चाहते हैं तो ये खास रेसिपी नोट कर लें, इसकी मदद से आप घर बैठे ही 15 से 20 मिनट में बाजार जैसा टेस्‍टी चीज़ स्‍प्रेड बना सकते हैं. आइए जानें क्या है तरीका...

Homemade Cheese Spread: आमतौर पर बाजार में जो 'चीज' मिलती है, उसमें कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट्स मिलाए जाते हैं, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं. लेकिन, अगर आप चाहते हैं कि घर पर ही किसी तरीके से फ्रेश चीज़ स्‍प्रेड बना लिया जाए, जो सेहत को नुकसान भी न पहुंचाए तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां हम आज आपको एक ऐसी खास रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही 15 से 20 मिनट में बाजार जैसा टेस्‍टी चीज़ स्‍प्रेड बना सकते हैं. आइए जानें इसके लिए आपको किन इंग्रीडिएंट्स की जरूरत होगी और इसे बनाने का आसान तरीका क्या है...

घर बैठे इन चीजों से बनाएं चीज़ स्‍प्रेड

फुल क्रीम मिल्‍क 1 लीटर

दही 300 ग्राम

नींबू का रस या विनेगर (2 से 3 चम्‍मच)

नमक (2 चम्‍मच)

एक चीज क्‍यूब

चीज़ स्‍प्रेड बनाने की आसान रेसिपी

इसे बनाने के लिए सबसे पहले दूध उबालें और जब दूध जब उबल जाए तो उसमें एक चम्‍मच नमक डालें और 2 से 3 चम्‍मच नींबू का रस या विनेगर डालें. इससे ये अच्‍छी तरह फट जाएगा. इसके बाद फटे दूध से छेना और पानी अलग कर अच्‍छी तरह से छान लें.

(इसके बाद

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