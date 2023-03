Gymming Tips: जिम ज्वाइन करने से पहले जरूर करा ले ये 11 हेल्थ टेस्ट, बॉडी टाइप से जानें कौन सा वर्कआउट करेगा सूट?

जिम का क्रेज तेजी से बढ़ रहा और जिम में जान भी उसी रफ्तार में जा रही है. वजह इसके पीछे एक ही है, वह ये कि लोग बिना फिटनेस चेकअप के जिम शुरू कर देते है

Tests must be done before joining gym