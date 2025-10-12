10 से 15 मिनट तक रोजाना करें Reverse Walking, कम हो जाएगा इन गंभीर बीमारियों का खतरा
लाइफस्टाइल
Walking Backwards Benefits: रिवर्स वाकिंग (Reverse Walking) का इन दिनों ट्रेंड चल रहा है. लोग इस एक्सरसाइज को करना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं रिवर्स वाकिंग से सेहत को क्या-क्या फायदा होता है..
Reverse Walking Benefits: हेल्दी और फिट रहने के लिए रोजाना वॉक करना बेहद जरूरी है. हेल्थ एक्सपर्ट्स हर किसी को ये सलाह देते हैं कि सुबह या शाम के समय वॉक जरूर करें. यह एक ऐसी एक्सरसाइज है, जिसे आप बिना किसी झंझट के कर सकते हैं. वॉक कई तरह से किया जा सकता है. क्या आप जानते हैं उल्टा चलकर भी आप कई गंभीर बीमारियों को दूर रख सकते हैं. जी हां, रिवर्स वाकिंग (Reverse Walking) का इन दिनों ट्रेंड चल रहा है. लोग इस एक्सरसाइज को करना पसंद कर रहे हैं. ऐसे में आइए जान लेते हैं रिवर्स वाकिंग से सेहत को क्या-क्या फायदा होता है..
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रिवर्स वॉकिंग या पीछे की ओर चलने से सेहत को कई फायदे होते हैं, यह ट्रेंड इन दिनों लोगों में बढ़ रहा है, क्योंकि इसके कई स्वस्थ्य लाभ हैं. यह अनकन्वेंशनल एक्सरसाइज़ आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है. इसलिए आप रोजाना 10 से 15 मिनट की रिवर्स वॉकिंग कर सकते हैं. शुरुआत 5 मिनट से करें...
आगे की ओर चलने की तुलना में रिवर्स वॉकिंग से अलग-अलग मसल्स ग्रुप एक्टिव होते हैं. इसमें काफ़्, क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग पर प्रेशर पड़ता है, जिससे वर्कआउट बैलेंस होता है. इससे बॉडी की मांसपेशियां और मजबूत होती हैं. यह एक्सरसाइज़ एथलीटों और फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.
वहीं रिवर्स वॉकिंग संतुलन और कोर्डिनेशन को बेहतर करता है, जिससे व्यक्ति को एकाग्र और जागरूक होना पड़ता है. यह चीज़ें प्रोप्रियोसेप्शन को बेहतर बनाने में मददगार है. इससे एकाग्रता बढ़ती है और लोग मानसिक तौर पर बेहद मजबूत बनते हैं.
इसके अलावा कई स्टडी में दावा किया गया है कि पीछे की ओर चलने से दिल की गति आगे की ओर चलने की तुलना में अधिक बढ़ती है. यह एक्सरसाइज़ हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, इतना ही नहीं कैलोरी को भी तेजी से बर्न कर वजन को कंट्रोल करता है.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
