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वेट लॉस में भी खा सकते हैं ये 10 जंक फूड, 100 से भी कम मिलेगी इनसे कैलोरी

अक्सर जब हम डाइट पर होते हैं तो सबसे बड़ा टास्क अपने फेवरेट जंक फूड से पीछा छुड़ाना ही होता है. अगर आपको भी लगता है कि आप डायटिंग के दौरान जंक फूड नहीं खा सकते तो आपके लिए 10 ऐसे फूड लाएं हैं, जिसमें 100 से कम कैलोरी मिलेगी.

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ऋतु सिंह

Updated : Mar 23, 2026, 01:04 PM IST

वेट लॉस में भी खा सकते हैं ये 10 जंक फूड, 100 से भी कम मिलेगी इनसे कैलोरी

low calorie junk food for diet. Photo AI

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आजकल डाइटिंग का मतलब केवल भूख सहना या स्वाद से समझौता करना नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सही तरीके से और सीमित मात्रा में कुछ जंक फूड को शामिल करना भी संभव है, बिना आपकी वजन कम करने की कोशिश पर असर डाले. यह एक नई सोच है जो खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है, जो डाइटिंग के बावजूद कभी-कभी अपने पसंदीदा स्नैक्स का मज़ा लेना चाहते हैं.

मिठाई और चॉकलेट

कई लोग सोचते हैं कि डाइटिंग में मिठाई या चॉकलेट का नाम लेना भी मना है. लेकिन न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि छोटी मात्रा में मिठाई या डार्क चॉकलेट का सेवन करने से कैलोरी अधिक नहीं बढ़ती. उदाहरण के लिए, डार्क चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा आपको केवल 50 से 90 कैलोरी देता है. यह न सिर्फ आपकी मिठाई खाने की इच्छा को पूरा करता है, बल्कि मानसिक संतुष्टि भी देता है, जिससे डाइटिंग लंबे समय तक आसान बनती है.

चिप्स, पॉपकॉर्न और बिस्कुट

वजन कम करने की कोशिश करने वालों के लिए चिप्स और बिस्कुट अक्सर डर का विषय होते हैं. लेकिन यदि आप 10-12 साधारण नमकीन चिप्स या दो छोटे डाइजेस्टिव बिस्कुट का सेवन करें, तो कैलोरी 100 से कम रहती है. इसी तरह, बिना मक्खन और तेल वाले एक या दो कप पॉपकॉर्न भी हल्के स्नैक के रूप में लिया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि मात्रा पर नियंत्रण रखना ही कुंजी है.

पैक्ड स्नैक्स और नूडल्स  

पैकेटबंद स्नैक्स जैसे मिक्स या क्रैकर्स सीधे पैकेट से खाने की बजाय एक छोटी कटोरी में लेकर खाएं. यह आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने कितनी कैलोरी ली. इसी तरह, नूडल्स का एक छोटा हिस्सा ही पर्याप्त है. दो-तीन चम्मच नूडल्स खाने से आप 100 कैलोरी से कम में संतुष्टि महसूस कर सकते हैं.

 पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक

पिज्जा का आनंद लेने का मतलब यह नहीं कि आपको पूरा बड़ा टुकड़ा खाना पड़े. पतले क्रस्ट वाले पिज्जा का आधा टुकड़ा ही पर्याप्त है और यह आपकी डाइट को बिगाड़े बिना स्वाद का अनुभव देता है. इसी तरह, कोल्ड ड्रिंक या जूस पीने के दौरान केवल दो-तीन घूंट लेना और अगर संभव हो तो बिना शुगर वाले विकल्प चुनना सबसे बेहतर है.

 आइसक्रीम  

आइसक्रीम भी डाइट में शामिल की जा सकती है, लेकिन पूरा स्कूप खाने की बजाय दो-तीन छोटे चम्मच ही लें. इससे लगभग 80–100 कैलोरी की बचत होती है और आप अपने पसंदीदा स्वाद का मज़ा भी ले सकते हैं.

डाइटिंग का मतलब अब केवल 'ना कहना' नहीं रहा. सही मात्रा और नियंत्रित तरीके से जंक फूड का आनंद लेना संभव है. विशेषज्ञ बताते हैं कि मानसिक संतोष और स्वाद की छोटी-छोटी खुराक वजन प्रबंधन में मदद करती हैं और लंबे समय तक डाइट को स्थायी बनाती हैं.  

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