1 मिनट में ऐसे पता करें कितना हेल्दी है आपका दिल, घर बैठे मिल जाएगी Heart Health की पूरी रिपोर्ट

Stair Climbing Test For Heart: इन दिनों खराब जीवनशैली, खानपान की गलत आदतें और कम फिजिकल एक्टिविटी की वजह से लोग कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं. इसका असर दिल की सेहत पर भी गंभीर रूप से पड़ रहा है. ऐसे में आज हम आपको 1 ऐसे आसान और छोटे टेस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका दिल कितना हेल्दी है. यह है स्टेयर क्लाइंबिंग टेस्ट (Stair Climbing Test). आइए जानते हैं इसके बारे में...

इस टेस्ट से पता चल जाएगा कितना हेल्दी है आपका हार्ट

ये सामान्य 1 मिनट का टेस्ट (Test to Reveal Heart Health) आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में काफी कुछ बता सकता है, बता दें कि कई रिसर्च में इस टेस्ट को हार्ट हेल्थ जांचने का एक विश्वसनीय तरीका माना जाता है. इस टेस्ट की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आप 1 मिनट में कितनी जल्दी, कितनी सीढ़ियां चढ़ पाते हैं.

इसके लिए आप चार मंजिल की सीढ़ी पर चढ़ें, ध्यान रहे कि सीढ़ियां सूखी और साफ हों ताकि आप फिसलें नहीं साथ ही आरामदायक कपड़े और जूते पहनें. बिल्कुल रिलैक्स पोजिशन में इसकी शुरुआत करें. इसके लिए जोर-जोर से सांस न लें या दौड़ न लगाएं. सामान्य गति से सीढ़ियां चढ़ें.

स्टेप-बाय-स्टेप समझें क्या है सही तरीका

- पहला कदम चढ़ते ही एक स्टॉपवॉच या फोन में टाइमर शुरू कर दें.

- इसके बाद लगातार और बिना रुके 60 सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करें.

- फिर चौथी मंजिल पर पहुंचने में लगे समय को नोट कर लें.

रिजल्ट देखें और जानें कितना हेल्दी है आपका हार्ट

स्टडी के मुताबिक, अगर आपने 60 सीढ़ियां चढ़ने में 40-45 सेकंड से कम का समय लिए है और सांस फूलने या सीने में दर्द जैसी कोई तकलीफ नहीं हुई है तो इसका मतलब है आपका दिल स्वस्थ है, फिटनेस का स्तर भी अच्छा है. इससे पता चलता है कि आपका दिल शारीरिक गतिविधि के दौरान शरीर को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाने में सक्षम है.

अगर इस टेस्ट को पूरा करने में आपको 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता है, चढ़ाई के दौरान सांस फूलती है, सीने में भारीपन या दर्द महसूस होता है, चक्कर आते हैं और आपको बीच में ही रुकना पड़ जाता है तो यह इस बात का संकेत हैं कि आपका दिल कमजोर है. आपको इस कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

बरतें ये सावधानियां

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह टेस्ट केवल एक शुरुआती जांच है और यह किसी मेडिकल टेस्ट का विकल्प नहीं है. आपको अगर पहले से ही दिल की कोई बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जोड़ों में दर्द या सांस की गंभीर बीमारी है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इस टेस्ट को न करें. इसके अलावा अगर इस टेस्ट के दौरान आपको चक्कर आए और सीने में तेज दर्द हो या बहुत ज्यादा परेशानी हो तो तुरंत रुक जाना चाहिए.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

