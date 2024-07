Yogi Janta Darbar Rule: योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में सिक्योरिटी गार्ड फरियादी के कंधे पर क्यों रखते हैं हाथ? वजह हैरान करेगी

डीएनए हिंदीः यूपी की जनता की परेशानियों को सुनने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CMYogi Adityanath) जनता दरबार (Janta Darbar) लगाते हैं और इस दरबार की सुरक्षा के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सीआईएसएफ कमांडो दिए हैं (Security Agencies have Designated CISF Commandos). जनता दरबार में जाने के कुछ नियम (Janta Darbar Rule) भी हैं. यहां आने वाले लोग सीधे योगी से मिलकर अपनी समस्या के बारे में बताते हैं और इस दौरान एक खास चीज हर फरियादी के साथ होती है. दरअसल जब भी किसी फरियादी के पास योगी पहुंचते है उनके सुरक्षाकर्मी फरियादी के कंधे पर तुरंत हाथ (Security Personnel Put Hand on Complainant's Shoulder) रख देते हैं.