Yoga For Stay Healthy: डेली रूटीन में शामिल करें ये 5 योग, 50 के बाद भी रहेंगे फिट एंड फाइन

डीएनए हिंदीः योग करना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है. स्वस्थ्य रहने के लिए योग (Yoga Benefits) को दिनचर्या में शामिल करना चाहिए. "करो योग रहो निरोग" इस कथन से ही साफ होता है कि योग करना हमारे लिए कितना लाभकारी होता है. अगर हम कई योगासन (Yoga For Stay Fit) को अपने रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ्य और फिट रह सकते हैं. आज आपको ऐसे ही 5 योगासन के बारे में बताएंगे जो आपको 50 की उम्र के बाद भी स्वस्थ्य (Yoga For Stay Healthy And Fit) रहने में मदद करेंगे.