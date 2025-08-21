Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत

6 . प्राणायाम

चिंता और तनाव को कम करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं. प्राणायाम करने से एनर्जी बनी रहती है. सांस की समस्य में यह योग करना अच्छा होता है.

Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

