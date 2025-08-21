Yoga for Health: योगा से करें दिन की शुरुआत, इन योगासनों को करने से चंगी रहेगी सेहत

कौन हैं डॉ. पोषण महापात्रा जिन्होंने NEET PG 2025 में किया टॉप? जानें 800 में से मिले कितने मार्क्स
लाइफस्टाइल
Aman Maheshwari | Aug 21, 2025, 10:46 AM IST
1.योगा से करें दिन की शुरुआत
आप अपने दिन की शुरुआत योगा से करते हैं तो खुद को हेल्दी रख सकते हैं. ऐसा कर आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं. चलिए आपको इन योगासनों के बारे में बताते हैं.
2.ताड़ासन
आप ताड़ासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाए इसके बाद हाथों को को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल खड़े हो जाए. दोनों हाथों की हथेलियों को मिलाएं और इस स्थिति में बैलेंस बनाकर रखें.
3.वृक्षासन
शरीर के संतुलन के लिए वृक्षासन करना अच्छा होता है. आपको इसे करने के लिए पैर के बल खड़े होना है फिर एक तलवे को दूसरे पैर की जांघ पर रखना है. इस मुद्रा में 30 सेकेंड तक रूकें.
4.शवासन
शरीर को रिलैक्स देने के लिए और मानसिक शांति के लिए शवासन करना चाहिए. इसे करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं. आंखें बंद करके हाथों बराबर में रखें और पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दें.
5.भुजंगासन
भुजंगासन करने के लिए जमीन पर पेट के बल लेट जाएं. अब हथेलियों को बगल में रखें और धीरे-धीरे आगे ही ओर शरीर को खींचें. इससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती है.
6.प्राणायाम
चिंता और तनाव को कम करने के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं. प्राणायाम करने से एनर्जी बनी रहती है. सांस की समस्य में यह योग करना अच्छा होता है.
Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)
