Heatwave Alert: येलो, ऑरेंज या रेड-आपके शहर में कौन सा हीट अलर्ट हुआ है जारी? जानिए कौन सा हीटवेव कलर है खतरनाक

3 . ऑरेंज अलर्ट: अब स्थिति गंभीर हो रही है

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जब तापमान लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है, तो नारंगी अलर्ट जारी किया जाता है. यह संकेत है कि अब लू का असर शरीर पर साफ दिख सकता है-थकान, चक्कर या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इस स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. अगर आप बाहर काम करते हैं, तो समय और काम के तरीके में बदलाव करना जरूरी हो जाता है. (फोटो एआई)