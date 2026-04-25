Heatwave Alert: येलो, ऑरेंज या रेड-आपके शहर में कौन सा हीट अलर्ट हुआ है जारी? जानिए कौन सा हीटवेव कलर है खतरनाक

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Apr 25, 2026, 02:35 PM IST
1. अलर्ट सिर्फ रंग नहीं, आपकी सेहत का सिग्नल हैं
जब तापमान सामान्य सीमा से ऊपर जाने लगता है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग लोगों को पहले से सतर्क करने के लिए रंग आधारित चेतावनी जारी करता है. इसका सीधा मकसद है-आप समय रहते अपनी दिनचर्या बदलें, बाहर निकलने का समय तय करें और खुद को लू से बचा सकें.यह अलर्ट खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो खुले में काम करते हैं या जिनकी दिनचर्या बाहर ज्यादा रहती है. (फोटो एआई)
2.यलो अलर्ट: खतरे की पहली घंटी
येलो अलर्ट का मतलब है कि गर्मी धीरे-धीरे खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रही है. इस समय आपको हल्की सावधानी शुरू कर देनी चाहिए-जैसे ज्यादा पानी पीना, दोपहर में बाहर कम निकलना और शरीर को हाइड्रेट रखना. अक्सर लोग इस स्तर को हल्के में लेते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब सही तैयारी आपको आगे आने वाली परेशानी से बचा सकती है. (फोटो एआई)
3.ऑरेंज अलर्ट: अब स्थिति गंभीर हो रही है
जब तापमान लगभग 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचता है, तो नारंगी अलर्ट जारी किया जाता है. यह संकेत है कि अब लू का असर शरीर पर साफ दिख सकता है-थकान, चक्कर या डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. इस स्थिति में बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है. अगर आप बाहर काम करते हैं, तो समय और काम के तरीके में बदलाव करना जरूरी हो जाता है. (फोटो एआई)
4.रेड अलर्ट: सबसे बड़ा खतरा, तुरंत सावधानी जरूरी
रेड अलर्ट तब जारी होता है जब तापमान 45 डिग्री या उससे अधिक पहुंच जाता है. यह स्थिति सीधी तौर पर जानलेवा हो सकती है. इस दौरान लू लगने, हीट स्ट्रोक और शरीर के फेल होने तक का खतरा बढ़ जाता है. सरकार और प्रशासन भी इस समय खास इंतजाम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी अपनी होती है-घर में रहें, पानी पीते रहें और धूप से पूरी तरह बचें. (फोटो एआई)
5. रंग कैसे तय होते हैं और क्यों बदलते रहते हैं?
ये अलर्ट सिर्फ तापमान देखकर तय नहीं होते. मौसम विभाग हवा की गति, नमी, पिछले दिनों का तापमान और आने वाले मौसम के ट्रेंड को भी ध्यान में रखता है. अगर लगातार कई दिन गर्मी बनी रहती है, तो अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया जाता है. यही वजह है कि एक ही तापमान पर अलग-अलग शहरों में अलग अलर्ट हो सकता है. (फोटो एआई)
6. आपके लिए क्यों जरूरी है ये समझना
यह सिर्फ मौसम की खबर नहीं है, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा मामला है. गलत समय पर बाहर निकलना, पानी कम पीना या लापरवाही करना आपको अस्पताल तक पहुंचा सकता है. एक छोटा सा बदलाव- जैसे दोपहर में बाहर न निकलना, आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है. (फोटो एआई)
7.ये रंगीन अलर्ट आपके लिए एक तरह का “लाइफ गाइड” हैं
गर्मी अब हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है. ऐसे में ये रंगीन अलर्ट आपके लिए एक तरह का “लाइफ गाइड” हैं. इन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, लेकिन समझकर अपनाना आपकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल बन सकता है. (फोटो एआई)
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