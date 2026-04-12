दुनिया का एकमात्र देश जहां सड़क पर हर महिला के हाथ में होती है राइफल, जानें आखिर क्यों जीती हैं यहां की लड़कियां इतनी अलग जिंदगी

1 . यहां महिलाओं के कंधे पर्स नहीं, राइफल का बोझ हैं उठाते

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क्या आपने कभी ऐसा देश देखा है जहां महिलाएं पर्स से ज्यादा राइफल लेकर चलती हों? हम किसी फिल्मी सीन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की हकीकत की बात कर रहे हैं. पहली नजर में यह अजीब लगता है, लेकिन इसके पीछे सुरक्षा, सिस्टम और सोच, तीनों का गहरा कनेक्शन इस देश में देखने को मिलता है. यहां हर महिला के कंधे पर आपको पर्स नहीं राइफल नजर आएगी. Photo Credit: AI

