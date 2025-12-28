ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

5 . यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है

यह कार्ड आपको असीमित खरीदारी की शक्ति देता है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है. यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है. अमेरिकन एक्सप्रेस खुद तय करता है कि यह कार्ड किसे दिया जाएगा. सेंटूरियन कार्ड 1999 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें और रहस्य 1980 के दशक से ही चल रहे हैं. शुरुआत में इसे एक मिथक माना जाता था, जहां कहा जाता था कि ब्रुनेई के सुल्तान या अमेरिकन एक्सप्रेस के सीईओ जैसे कुछ ही लोगों के पास यह कार्ड है.

