ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 06:41 PM IST
1.ये क्रेडिट कार्ड लग्जरी का साइन है
Which is the most poक्या आपने कभी ऐसे कार्ड के बारे में सुना है जिसकी कोई सीमा ही न हो? और तो और आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड से अपने लिए प्लेन तक खरीद सकते हैं. यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि अपार धन और विलासितापूर्ण जीवनशैली का प्रतीक है.
2. लग्जरी का साइन है ये कार्ड
क्या आपने कभी ऐसे कार्ड के बारे में सुना है जिसकी कोई सीमा ही न हो? और तो और आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड से अपने लिए प्लेन तक खरीद सकते हैं. यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि अपार धन और विलासितापूर्ण जीवनशैली का प्रतीक है.
3.ये ब्लैक कार्ड के नाम से जाना जाता है
ये क्रेडिट ब्लैक कार्ड के नाम से जाना जाता है, जी हैं ये है 'अमेरिकन एक्सप्रेस सेंटूरियन कार्ड'. दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रेडिट कार्ड है. आमतौर पर 'एमेक्स ब्लैक कार्ड' कहा जाता है. इसे सही मायने में क्रेडिट कार्ड की दुनिया का बादशाह माना जाता है.
4.यह कार्ड टाइटेनियम धातु से बना है
इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर खर्च की कोई सीमा नहीं है. इस कार्ड से आप महंगी लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट तक कुछ भी खरीद सकते हैं. यह कार्ड टाइटेनियम धातु से बना है, जो इसे अन्य प्लास्टिक कार्डों से अलग और प्रीमियम लुक देता है.
5.यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है
यह कार्ड आपको असीमित खरीदारी की शक्ति देता है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है. यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है. अमेरिकन एक्सप्रेस खुद तय करता है कि यह कार्ड किसे दिया जाएगा. सेंटूरियन कार्ड 1999 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें और रहस्य 1980 के दशक से ही चल रहे हैं. शुरुआत में इसे एक मिथक माना जाता था, जहां कहा जाता था कि ब्रुनेई के सुल्तान या अमेरिकन एक्सप्रेस के सीईओ जैसे कुछ ही लोगों के पास यह कार्ड है.
6.सबसे 'एक्सक्लूसिव' कार्ड माना जाता है
आज भी यह कार्ड पूरी दुनिया में सबसे 'एक्सक्लूसिव' कार्ड माना जाता है. एक अनुमान के अनुसार, पूरी दुनिया में इस कार्ड को रखने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से भी कम है और अमेरिका में इसका इस्तेमाल सिर्फ 20,000 के आसपास ही होता है.
7.भारत में भी कुछ के पास है ये क्रेडिट कार्ड
भारत में इस क्रेडिट कार्ड के धारकों की संख्या और भी कम है. शायद केवल 100 लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं. इस कार्ड को पाने के लिए कोई सामान्य आवेदन प्रक्रिया नहीं है. अमेरिकन एक्सप्रेस को आपके पिछले खर्चों का रिकॉर्ड चाहिए होता है.
8.सलाना लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये खर्च करने की शर्त
रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड पर आपको सालाना कम से कम 3.5 लाख डॉलर से 5 लाख डॉलर (लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे और वो भी समय पर.
9.कार्ड के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपका पुराना संबंध होना चाहिए
इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर उत्कृष्ट होना चाहिए, आपकी कुल संपत्ति बहुत अधिक होनी चाहिए और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपका पुराना संबंध होना चाहिए. कभी-कभी आप अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 'आमंत्रण अनुरोध' फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मंजूरी पूरी तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस के हाथ में होती है.
10.कोई पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं
इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'कोई पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं' है. यानी, जब तक आपका भुगतान इतिहास अच्छा है, आप जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं. अमेरिकन एक्सप्रेस हर महीने आपके खर्च करने के तरीके के आधार पर सीमा तय करती है. बहुत अमीर लोगों ने तो इस कार्ड से प्राइवेट जेट, लग्जरी कारें, हीरे-जवाहरात या महंगे घर भी खरीदे हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से