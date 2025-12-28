FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
‘किरीस का गाना सुनेगा…’, एक Video और बदल गई इस अनाथ बच्चे की जिंदगी; जानें कौन है वायरल धूम बॉय

‘किरीस का गाना सुनेगा…’, एक Video और बदल गई इस अनाथ बच्चे की जिंदगी; जानें कौन है वायरल धूम बॉय

गौतम गंभीर बने रहेंगे रेड बॉल क्रिकेट के कोच, BCCI ने किया सबकुछ साफ

गौतम गंभीर बने रहेंगे रेड बॉल क्रिकेट के कोच, BCCI ने किया सबकुछ साफ

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

12th Admit Card 2026: बिहार बोर्ड ने जारी किया प्रैक्टिकल परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, जानें कब से शुरू होंगे एग्जाम्स

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख

HomePhotos

लाइफस्टाइल

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?

Most powerful credit card: आम तौर पर जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक निश्चित सीमा होती है.और ये सीमा आपकी सैलेरी या आय पर निर्भर होती हैं लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा क्रेडिट कार्ड भी है जिसकी कोई लिमिट ही तय नहीं हैं और ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड माना गया है.

ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 06:41 PM IST

1.ये क्रेडिट कार्ड लग्जरी का साइन है

ये क्रेडिट कार्ड लग्जरी का साइन है
1

Which is the most poक्या आपने कभी ऐसे कार्ड के बारे में सुना है जिसकी कोई सीमा ही न हो? और तो और आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड से अपने लिए प्लेन तक खरीद सकते हैं. यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि अपार धन और विलासितापूर्ण जीवनशैली का प्रतीक है.  

Advertisement

2. लग्जरी का साइन है ये कार्ड

लग्जरी का साइन है ये कार्ड
2

क्या आपने कभी ऐसे कार्ड के बारे में सुना है जिसकी कोई सीमा ही न हो? और तो और आप चाहें तो इस क्रेडिट कार्ड से अपने लिए प्लेन तक खरीद सकते हैं. यह सिर्फ एक कार्ड नहीं, बल्कि अपार धन और विलासितापूर्ण जीवनशैली का प्रतीक है. 
 

3.ये ब्लैक कार्ड के नाम से जाना जाता है

ये ब्लैक कार्ड के नाम से जाना जाता है
3

ये क्रेडिट ब्लैक कार्ड के नाम से जाना जाता है, जी हैं ये है 'अमेरिकन एक्सप्रेस सेंटूरियन कार्ड'. दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रेडिट कार्ड है. आमतौर पर 'एमेक्स ब्लैक कार्ड' कहा जाता है. इसे सही मायने में क्रेडिट कार्ड की दुनिया का बादशाह माना जाता है.
 

4.यह कार्ड टाइटेनियम धातु से बना है

यह कार्ड टाइटेनियम धातु से बना है
4

इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस पर खर्च की कोई सीमा नहीं है. इस कार्ड से आप महंगी लग्जरी कारों से लेकर प्राइवेट जेट तक कुछ भी खरीद सकते हैं. यह कार्ड टाइटेनियम धातु से बना है, जो इसे अन्य प्लास्टिक कार्डों से अलग और प्रीमियम लुक देता है.
 

TRENDING NOW

5.यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है

यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है
5

यह कार्ड आपको असीमित खरीदारी की शक्ति देता है, लेकिन इसे पाना इतना आसान नहीं है. यह कार्ड केवल 'आमंत्रण' पर ही उपलब्ध है. अमेरिकन एक्सप्रेस खुद तय करता है कि यह कार्ड किसे दिया जाएगा. सेंटूरियन कार्ड 1999 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके बारे में अफवाहें और रहस्य 1980 के दशक से ही चल रहे हैं. शुरुआत में इसे एक मिथक माना जाता था, जहां कहा जाता था कि ब्रुनेई के सुल्तान या अमेरिकन एक्सप्रेस के सीईओ जैसे कुछ ही लोगों के पास यह कार्ड है.
 

6.सबसे 'एक्सक्लूसिव' कार्ड माना जाता है

सबसे 'एक्सक्लूसिव' कार्ड माना जाता है
6

आज भी यह कार्ड पूरी दुनिया में सबसे 'एक्सक्लूसिव' कार्ड माना जाता है. एक अनुमान के अनुसार, पूरी दुनिया में इस कार्ड को रखने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से भी कम है और अमेरिका में इसका इस्तेमाल सिर्फ 20,000 के आसपास ही होता है.
 

7.भारत में भी कुछ के पास है ये क्रेडिट कार्ड

भारत में भी कुछ के पास है ये क्रेडिट कार्ड
7

भारत में इस क्रेडिट कार्ड के धारकों की संख्या और भी कम है. शायद केवल 100 लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं. इस कार्ड को पाने के लिए कोई सामान्य आवेदन प्रक्रिया नहीं है. अमेरिकन एक्सप्रेस को आपके पिछले खर्चों का रिकॉर्ड चाहिए होता है.
 

8.सलाना लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये खर्च करने की शर्त

सलाना लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये खर्च करने की शर्त
8

 रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम कार्ड पर आपको सालाना कम से कम 3.5 लाख डॉलर से 5 लाख डॉलर (लगभग 3 से 4 करोड़ रुपये) खर्च करने होंगे और वो भी समय पर.
 

9.कार्ड के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपका पुराना संबंध होना चाहिए

कार्ड के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपका पुराना संबंध होना चाहिए
9

 इसके अलावा आपका क्रेडिट स्कोर उत्कृष्ट होना चाहिए, आपकी कुल संपत्ति बहुत अधिक होनी चाहिए और अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ आपका पुराना संबंध होना चाहिए. कभी-कभी आप अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर 'आमंत्रण अनुरोध' फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मंजूरी पूरी तरह से अमेरिकन एक्सप्रेस के हाथ में होती है.
 

10.कोई पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं

कोई पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं
10

इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'कोई पूर्व-निर्धारित क्रेडिट सीमा नहीं' है. यानी, जब तक आपका भुगतान इतिहास अच्छा है, आप जितना चाहें उतना खर्च कर सकते हैं. अमेरिकन एक्सप्रेस हर महीने आपके खर्च करने के तरीके के आधार पर सीमा तय करती है. बहुत अमीर लोगों ने तो इस कार्ड से प्राइवेट जेट, लग्जरी कारें, हीरे-जवाहरात या महंगे घर भी खरीदे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
ये है दुनिया का सबसे पावरफुल क्रेडिट कार्ड जिससे आप प्लेन भी खरीद सकते हैं, जानते हैं इसकी कोई सीमा क्यों नहीं है?
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दे रही है सरकार, यहां जानिए पूरी डिटेल
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
5000 उधार लेकर शुरू किया था बिजनेस, फिर बना दी 400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
अमेरिका-यूरोप को पीछे छोड़ यह देश भारतीयों को डिपोर्ट करने में नंबर वन, पिछले 5 साल का डेटा देख उड़ जाएंगे होश
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
2025 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 विस्फोटक बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कितने भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त  
Basant Panchami Date: बसंत पंचमी कब है? जानें सही डेट और पूजा का शुभ मुहूर्त
Rashifal 26 December 2025: किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
किसके लिए शुभ, किसके लिए कठिन बीतेगा आज का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
Surya Remedies: 2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
2026 में इन चीजों को घर लाने से प्रसन्न होंगे सूर्यदेव, धन संपत्ति में बरकत के साथ खुलेंगे इनकम के रास्ते
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
आज विष्णु चालीसा का पाठ करने से मिलेगी श्री हरि की कृपा, विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पूर्ण होगी हर मनोकामना
MORE
Advertisement