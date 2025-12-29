Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते

7 . पशुपालन के लिए एक वैश्विक मिसाल

7

वियाटिना-19 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि बेहतर नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन से एक जानवर भी करोड़ों की संपत्ति बन सकता है. ब्राजील आज इसी भारतीय नस्ल के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से