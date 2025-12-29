FacebookTwitterYoutubeInstagram
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल

जब प्यार बना साजिश: नीला ड्रम से हनीमून मर्डर तक, साल 2025 में रिश्तों पर लगे खून के दाग

कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम

2025 में विराट कोहली ने बनाए ये 5 महारिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के लिए लगे 18 साल

दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते

अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Worlds Most Expensive Cow: दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है? आलीशान बंगले भी है इसके सामने सस्ते

Worlds Most Expensive Cow: ब्राजील में भारतीय मूल की एक गाय ₹40 करोड़ में बिककर दुनिया की सबसे महंगी मवेशी बन गई है. इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है.

Pragya Bharti | Dec 29, 2025, 06:37 PM IST

1.दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है?

दुनिया की सबसे महंगी गाय कौन सी है?
1

पशुपालन के इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं. ब्राजील में आयोजित एक नीलामी में 'वियाटिना-19' नाम की एक गाय ने 4.8 मिलियन डॉलर (लगभग ₹40 करोड़) की अविश्वसनीय कीमत हासिल कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है.

2.आलीशान बंगलों से भी महंगी है यह गाय

आलीशान बंगलों से भी महंगी है यह गाय
2

₹40 करोड़ की यह कीमत इतनी ज्यादा है कि इसमें भारत के किसी भी बड़े शहर में कई आलीशान बंगले या दर्जनों लग्जरी कारें खरीदी जा सकती हैं. यह अब तक की किसी भी नीलामी में बेची गई दुनिया की सबसे कीमती मवेशी है.
 

3.भारतीय मूल से गहरा नाता

भारतीय मूल से गहरा नाता
3

हैरान करने वाली बात यह है कि यह गाय नेलोर नस्ल की है, जिसका सीधा संबंध भारत के आंध्र प्रदेश के 'ओंगोल' मवेशियों से है. दशकों पहले भारत से यह नस्ल ब्राजील ले जाई गई थी, जहां वैज्ञानिकों ने इसकी जेनेटिक क्वालिटी को शिखर पर पहुंचाया.
 

4.क्यों है इसकी इतनी भारी कीमत?

क्यों है इसकी इतनी भारी कीमत?
4

वियाटिना-19 की सबसे बड़ी खासियत उसके जीन्स हैं. इसके भ्रूण और अंडों को बेचकर करोड़ों रुपये कमाए जाते हैं, जिनसे उच्च गुणवत्ता वाली अगली पीढ़ी तैयार की जाती है.
 

5.असाधारण वजन और बनावट

असाधारण वजन और बनावट
5

इसका वजन करीब 1100 किलोग्राम है, जो अपनी नस्ल के अन्य मवेशियों से बहुत ज्यादा है. इसकी सफेद चमकती खाल और सुडौल कूबड़ इसकी पहचान है.
 

6.सुरक्षा और डाइट

सुरक्षा और डाइट
6

इस गाय की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हथियाबंद गार्ड्स और सीसीटीवी कैमरों का पहरा रहता है. इसकी डाइट को विशेषज्ञों की देखरेख में तैयार किया जाता है.
 

7.पशुपालन के लिए एक वैश्विक मिसाल

पशुपालन के लिए एक वैश्विक मिसाल
7

वियाटिना-19 की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि बेहतर नस्ल और वैज्ञानिक पशुपालन से एक जानवर भी करोड़ों की संपत्ति बन सकता है. ब्राजील आज इसी भारतीय नस्ल के दम पर दुनिया का सबसे बड़ा गोमांस निर्यातक देश बना हुआ है.
