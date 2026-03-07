World Top 5 Peaceful Countries: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश, यहां शांति-सुकून से काट पाएंगे जीवन

2 . आइसलैंड

शांति और सुकुन की बात करें तो दुनिया में आइसलैंड एक ऐसा देश है, जो शांतिपूर्ण देशों की लिस्ट में 2008 से ही पहले स्थान पर बना हुआ है. इस देश की जनसंख्या करीब 3.94 लाख है. आइसलैंड के पास स्थायी सेना नहीं है. यह अपनी सुरक्षा के लिए छोटे और तट रक्षक समझौतों पर निर्भर करता है. इसके बावजूद यह अपनी सुंदरता, शांति और सुरक्षा के प्रसिद्ध है.