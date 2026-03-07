FacebookTwitterYoutubeInstagram
World Top 5 Peaceful Countries: इजरायल-ईरान युद्ध के बीच ये हैं दुनिया के 5 सबसे सुरक्षित देश, यहां शांति-सुकून से काट पाएंगे जीवन

इजरायल ईरान युद्ध के बीच हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं. इन दोनों देशों लाखों बाहरी देश के लोग भी फंसे हुए हैं, जो डर के साये में एक एक दिन काट रहे हैं. इस बीच हर कोई चाहता है कि किसी ऐसे देश में रहा जाये, जहां पर हिंसा, अपराध न हो. शांति और खुशी से जीवन यापन किया जा सके...

Nitin Sharma | Mar 07, 2026, 11:51 AM IST

1.ये हैं दुनिया के टॉप 5 शांत देश

ये हैं दुनिया के टॉप 5 शांत देश
1

अगर आप भी दुनिया में शांति सुकून वाले देशों में रहना या उनके जान जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं. उन 5 देशों के नाम जो शांति, सुकून और खुशी के मामले में टॉप पर हैं. 

2.आइसलैंड

आइसलैंड
2

शांति और सुकुन की बात करें तो दुनिया में आइसलैंड एक ऐसा देश है, जो शांतिपूर्ण देशों की लिस्ट में 2008 से ही पहले स्थान पर बना हुआ है. इस देश की जनसंख्या करीब 3.94 लाख है. आइसलैंड के पास स्थायी सेना नहीं है. यह अपनी सुरक्षा के लिए छोटे और तट रक्षक समझौतों पर निर्भर करता है. इसके बावजूद यह अपनी सुंदरता, शांति और सुरक्षा के प्रसिद्ध है.

3.आयरलैंड 

आयरलैंड 
3

शांतिपूर्ण देशों की बात करें तो इसमें आयरलैंड दुनिया का दूसरा शांतिपूर्ण देश है. इस देश की जनसंख्या करीब 52.6 लाख है. आयरलैंड का शांतिपूर्ण वातावरण ही इसे विश्वभर के पर्यटकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है.

4.ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया
4

दुनिया में सबसे शांतिपूर्ण देशों में ऑस्ट्रिया तीसरे स्थान पर है. इस देश की कुल जनसंख्या करीब 91.3 लाख है. यह देश अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहर और शांतिपूर्ण माहौल के लिए जाना जाता है. यह पिछले कई सालों से टॉप 5 शांतिपूर्ण देशों में शामिल है. ऑस्ट्रिया पहले विश्व युद्ध के बाद से स्थिरता का प्रतीक रहा है.

5.न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड
5

न्यूजीलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां पुलिस बिना ​हथियारों के काम करती है. पुलिस की यही शैली यहां की शांति को दर्शाती है. न्यूजीलैंड की जनसंख्या की बात करें तो यह 51.2 लाख है.यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए बहुत प्रसिद्ध है. साथ ही दुनिया में शांति के मामले में चौथे स्थान पर है.

6.सिंगापुर 

सिंगापुर 
6

दुनिया के सुंदर देशों की बात करें तो इसमें सिंगापुर भी टॉप लिस्ट में शामिल है. वहीं दुनिया के टॉप 5 देशों में सिंगापुर शामिल है. यहां की कुल जनसंख्या 59.2 लाख है. वहीं दक्षिण पूर्व एशिया का एक सफल और बेहद शांतिपूर्ण देश है. सिंगापुर को उन्नति और बुनियादी ढांचे के लिए जाना जाता है.

