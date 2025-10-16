दुनिया के ताकतवर पासपोर्ट की लिस्ट आई सामने, अमेरिका को पछाड़ ये देश बना नंबर-1, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग

ये है दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट वाला देश, अमेरिका टॉप-10 से बाहर, जानें भारत-पाकिस्तान की रैंकिंग
क्या पेड़ों पर उग सकता है सोना? वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला प्रकृति का गोल्ड मेकिंग फॉर्मूला
बिहार चुनाव के बीच गुजरात में बड़ी सियासी हलचल, सभी 16 मंत्रियों ने CM भूपेंद्र पटेल को सौंपा इस्तीफा
70 के दशक में टॉपलेस सीन करके मचा दिया था तहलका, खूबसूरती पर बड़े सितारे तो ठीक रतन टाटा भी हो गए थे फिदा
महालक्ष्मी के इस मंदिर में उल्टा स्वास्तिक बनाने से इच्छापूर्ति करती हैं मां लक्ष्मी, दिवाली पर होती है विशेष पूजा
Bihar: सूबे के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने नामांकन किया दर्ज, इस सीट से भरेंगे हुंकार, कई दिग्गज नेता रहे मौजूद
Bihar Election 2025: कौन हैं तेजप्रताप की साली करिश्मा राय? जिन्हें परसा से टिकट देकर तेजस्वी ने एक तीर से साधे दो निशाने
बिना कोचिंग लैब टेक्नीशियन ने RAS 2025 में किया टॉप, जानें किसान के बेटे कुशल चौधरी की सफलता की कहानी
'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली
Dhanteras 2025: धनतेरस पर जरूर ले आएं ये 7 चीजें, 13 गुना बढ़ोतरी के साथ प्राप्त होगी सुख समृद्धि और धन
लाइफस्टाइल
रईश खान | Oct 16, 2025, 05:46 PM IST
1.टॉप 10 से बाहर हुआ अमेरिका
अमेरिका 10 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में पहले नंबर पर हुआ करता था, लेकिन अब वह खिसककर 12वें नंबर पर पहुंच गया है. पिछले साल उसकी सातवीं रैंक थी.
2.वीजा और ट्रैवल प्रतिबंधों का सामना झेल रहा अमेरिका
इससे पता चलता है कि अमेरिका की हालत दिन पर दिन कितनी खराब होती जा रही है. एक समय अमेरिकी पासपोर्ट को दुनिया में सबसे ट्रेवल फ्रेंडली माना जाता था, लेकिन अब उसके नागरिकों को सबसे ज्यादा वीजा और ट्रैवल प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है.
3.सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसके नागरिक 193 देशों में वीजा फ्री यानी बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं.
4.दूसरे और तीसरे नंबर पर ये देश
सिंगापुर के बाद पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में दूसरे स्थान पर 190 वीजा फ्री ट्रैवल डेस्टिनेशन्स के साथ दक्षिण कोरिया है. इसके बाद तीसरे नंबर जापान है. जिसके नागरिक 189 देशों में वीजा-फ्री ट्रैवल कर सकते हैं.
5.टॉप 5 पावरफुल पासपोर्ट की लिस्ट में ये देश
इसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग का पासपोर्ट आता है. जिनके नागरिकों को 188 देशों में फ्री वीजा एंट्री मिलती है. वहीं, फ्रांस,, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क,फिनलैंड, आयरलैंड और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं. जिनके नागरिक 187 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं.
6.भारत की कौन सी रैंक?
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वां स्थान पर है. भारत के नागरिक कुल 57 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं. पिछले साल भारतीय पासपोर्ट 80वें स्थान पर था और 62 विदेशी डेस्टिनेशन्स पर वीजा फ्री एंट्री कर सकता था.
7.पाकिस्तान की हालत तो और बुरी
पासपोर्ट इंडेक्स में पाकिस्तान की हालत तो और बुरी हो गई है. वह नीचे से चौथे स्थान पर आ गया है. 106 देशों की लिस्ट में वह 103वें स्थान पर है. पाकिस्तान के नागरिक अब सिर्फ 31 देशों में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं. पिछले साल उसकी 100वीं रैंक थी, जिससे वह 33 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकता था.
8.दुनिया के सबसे कमजोर पासवोर्ट वाले देश
दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट की लिस्ट में इराक 104वें स्थान पर, जिसके नागरिक 29 देशों में फ्री वीजा ट्रेवल कर सकते हैं. उसके बाद सीरिया (105वां, 26 देश) और आखिर में 106वीं रैंक के साथ अफगानिस्तान है, जिसके नागरिकों को 24 देशों में फ्री वीजा एंट्री मिलती है.