Most Expensive Salt: रईसों की थाली में होता है कोरियाई बांस वाला ये खास नमक, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

4 . कैसे बनता है कोरियन बांस नमक?

बता दें कि बांस के ट्यूबों में इस नमक को भरकर तेज आंच पर पकाया जाता है और नमक को बनाने में 9 बार इस हीटिंग प्रक्रिया को दोहराया जाता है. फिर भट्टी में 800 से 1,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे भूना जाता है. ऐसे में पोषक तत्व नमक के अंदर समा जाते हैं और इससे इसमें खनिज की मात्रा अन्य नमक से बढ़ जाती है.