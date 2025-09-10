FacebookTwitterYoutubeInstagram
Most Expensive Salt: रईसों की थाली में होता है कोरियाई बांस वाला ये खास नमक, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

Korean Bamboo Salt: खाने में नमक न हो तो स्वाद एकदम फीका हो जाता है, यह सस्ता भी होता है. लेकिन, आज हम आपको एक ऐसे खास नमक के बारे में बताने जा रहे हैं, जो दुनिया में सबसे महंगा बिकता है. तो आइए जानें वर्ल्ड का सबसे कीमती नमक कौन सा है और क्या है इसकी खासियत? 

Abhay Sharma | Sep 10, 2025, 11:31 AM IST

1.नमक के प्रकार 

नमक के प्रकार 
1

वैसे तो बाजार  में कई तरह के नमक मिलते हैं. इनमें काला नमक, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट जिसे लाहौरी नमक भी कहते हैं और समुद्री नमक जो सफेद नमक होता है शामिल है. 10 रुपए से 50 रुपए किलो तक में ये आसानी से मिल जाएंगे. 

2.दुनिया का सबसे महंगा नमक

दुनिया का सबसे महंगा नमक
2

आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक नमक ऐसा भी है, जिसकी कीमत 30 हजार रुपए किलो से भी ज्यादा है. ये नमक बनता है कोरिया में और इसका नाम कोरियन बांस नमक (Korean Bamboo Salt) है, जिसे लोकल भाषा में जुग्योम (Jugyom) कहते हैं. 

3.कोरियन बांस नमक क्यों इतना कीमती है?

कोरियन बांस नमक क्यों इतना कीमती है?
3

कोरियन बैंबू सॉल्ट की खासियत है इसे बनाने की पूरी प्रक्रिया और इसमें मौजूद पोषक तत्व. यही खासियत इस नमक को दुनिया का सबसे हेल्दी और महंगा नमक बनाता है. इस नमक को बनाने में करीब 45 से 50 दिन का समय लगता है. 

4.कैसे बनता है कोरियन बांस नमक? 

कैसे बनता है कोरियन बांस नमक? 
4

बता दें कि बांस के ट्यूबों में इस नमक को भरकर तेज आंच पर पकाया जाता है और नमक को बनाने में 9 बार इस हीटिंग प्रक्रिया को दोहराया जाता है. फिर भट्टी में 800 से 1,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर इसे भूना जाता है. ऐसे में पोषक तत्व नमक के अंदर समा जाते हैं और इससे इसमें खनिज की मात्रा अन्य नमक से बढ़ जाती है. 

5.कोरियन बैंबू नमक का उपयोग

कोरियन बैंबू नमक का उपयोग
5

कोरिया में बांस का इस्तेमाल पुराने समय से किया जाता रहा है और यह खाना पकाने के साथ औषधीयों में फायदेमंद साबित होता है. बता दें कि इस नमक का इस्तेमाल कोरिया में कुछ पारंपरिक उपचारों में भी किया जाता है, जिसमें बांस के पोषक तत्व समाए होते हैं. 

6.क्या हैं फायदे? 

क्या हैं फायदे? 
6

कोरियन बांस नमक में आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम बढ़ जाता है और इसलिए ये नमक दूसरे नमक से ज्यादा हेल्दी माना जाता है. अगर आप सीमित मात्रा में ये नमक खाते हैं तो इससे पाचन क्रिया दुरुस्त होती है और हड्डियां और दांत भी मजबूत रहते हैं.  

7.कहां से खरीद सकते हैं ये नमक? 

कहां से खरीद सकते हैं ये नमक? 
7

भारत में भी आपको कोरियन बांस नमक मिल जाएगा. हालांकि इसकी कीमत करीब 30,000 से 35,000 रुपए प्रति किलो है. इंटरनेशनल मार्केट में कोरियन बैंबू सॉल्ट करीब $347 से $400 किलो तक होता है. आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं.  

  

