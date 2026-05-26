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World Fastest Trains: ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत

दुनिया तेज़ी से आधुनिक तकनीक की ओर बढ़ रही है और इसके साथ ही हाई स्पीड ट्रेनों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं विश्व की 5 सबसे तेज़ ट्रेनों के बारे में, जिनकी रफ्तार आपको भी चौका सकती है...

Nitin Sharma | May 26, 2026, 09:23 AM IST

1.मिनटों में तय करती हैं लंबी दूरी

मिनटों में तय करती हैं लंबी दूरी
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दुनिया में हाई-स्पीड ट्रेनों की होड़ लगातार बढ़ती जा रही है. नई तकनीक की बदौलत कई देश ऐसी ट्रेनें तैयार कर रहे हैं, जो मिनटों में लंबी दूरी तय कर लें. खास बात यह है कि अब ट्रेनें सिर्फ यात्रा का साधन नहीं रह गई हैं, बल्कि हाई टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग प्रतीक बन गई हैं. जापान, चीन और फ्रांस जैसे देश इस होड़ में सबसे आगे हैं, जहां हवा में बातें करती ट्रेनें दिखाई देती हैं.

(Credit Image AI)

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2.यह है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन 

यह है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन 
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जापान की एल सीरीज मैग्लेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनकर उभरी है. यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह चुंबकीय उत्तोलन या मैग्लेव तकनीक पर आधारित है. इसमें ट्रेन पटरी को छुए बिना हवा में चलती है, जिससे घर्षण लगभग न के बराबर हो जाता है और इसकी गति बहुत तेज हो जाती है. सामान्य तौर पर, यह ट्रेन लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि परीक्षण के दौरान इसकी गति 603 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी. इतनी तेज गति से यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में तय कर सकती है.

(Credit Image AI)

3.चीन की हाई स्पीड ट्रेन CR450

चीन की हाई स्पीड ट्रेन CR450
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दूसरे स्थान पर चीन की हाई-स्पीड ट्रेन CR450 का नाम आता है. परीक्षण के दौरान इस ट्रेन ने 453 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की है. इसका डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि यात्रियों को हाई स्पीड पर भी कम कंपन और ज्यादा आराम मिले. हल्का ढांचा और हाई स्पीड तकनीक इसे खास बनाती है.

(Credit Image AI)

4.शंघाई मैगलेव ट्रेन

शंघाई मैगलेव ट्रेन
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तीसरे स्थान पर चीन की शंघाई मैगलेव ट्रेन है, जिसे दुनिया की सबसे तेज़ कमर्शियल ट्रेन माना जाता है. यह शंघाई हवाई अड्डे और शहर के बीच चलती है. इसकी हाई स्पीड 431 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच चुकी है. यह यात्रियों को हवाई अड्डे से शहर तक कुछ ही मिनटों में पहुंचा देती है.

(Credit Image AI)

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5.चीन की CR400AF फुक्सिंग ट्रेन

चीन की CR400AF फुक्सिंग ट्रेन
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इसके बाद चीन की CR400AF फुक्सिंग ट्रेन का नाम आता है, जो लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है. फ्रांस की मशहूर SNCF TGV को यूरोप की सबसे प्रतिष्ठित हाई-स्पीड ट्रेनों में से एक माना जाता है. यह फ्रांस को कई यूरोपीय देशों से जोड़ती है और लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है.

(Credit Image AI)

6.क्या भारत इसमें शामिल है या नहीं 

क्या भारत इसमें शामिल है या नहीं 
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अगर हम भारत की बात करें, तो फिलहाल देश में 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलने वाली कोई ट्रेन नहीं है. भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस मानी जाती है, जिसकी हाई स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे है. हालांकि, सुरक्षा कारणों से इसे आमतौर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाता है. भारत में बुलेट ट्रेन और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे आने वाले वर्षों में देश की रेल व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

(Credit Image AI)

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