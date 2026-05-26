World Fastest Trains: ये हैं दुनिया की 5 सबसे तेज़ ट्रेनें, इनकी रफ्तार सुनकर ही आ जाएंगे चक्कर, जानें कौन से स्थान पर है भारत

2 . यह है दुनिया की सबसे तेज ट्रेन

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जापान की एल सीरीज मैग्लेव ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बनकर उभरी है. यह ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों से बिल्कुल अलग है क्योंकि यह चुंबकीय उत्तोलन या मैग्लेव तकनीक पर आधारित है. इसमें ट्रेन पटरी को छुए बिना हवा में चलती है, जिससे घर्षण लगभग न के बराबर हो जाता है और इसकी गति बहुत तेज हो जाती है. सामान्य तौर पर, यह ट्रेन लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि परीक्षण के दौरान इसकी गति 603 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी. इतनी तेज गति से यह लगभग 100 किलोमीटर की दूरी मात्र 10 मिनट में तय कर सकती है.

(Credit Image AI)