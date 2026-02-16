FacebookTwitterYoutubeInstagram
JEE Mains 2026: जेईई मेन्स का फाइनल आंसर की जारी, थोड़ी ही देर में jeemain.nta.nic.in पर होगा रिजल्ट का ऐलान

CBSE 12वीं बोर्ड परीक्षा में बड़ा ट्विस्ट, स्टूडेंट्स को सप्लीमेंट्री एग्जाम में अब सिर्फ एक विषय में मिलेगा सुधार का मौका

दिल्ली में आज से शूरू हुई AI की बैठक, 5 दिनों तक चलेगा मेगा इवेंट, जानें रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया

अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

फरवरी में इस दिन बुध अस्त होते ही 14 दिन इन 5 राशियों पर होगी धन की बरसात, रुका काम होगा पूरा

लाइफस्टाइल

Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

Work Motivation: कभी-कभी काम से बोरियत होना आम बात है, लेकिन किसी भी काम में मन नहीं लगना थोड़ी सीरियस समस्या हो सकती है. आइए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जान लेते हैं, जिससे ऑफिस की बोरियत को कुछ हद तक कम किया जा सकता है. ऐसा करने से आपको काम करने का मोटीवेशन भी मिल सकता है. 

Abhay Sharma | Feb 16, 2026, 11:28 AM IST

1.काम से बोरियत 

काम से बोरियत 
1

आप भी अगर काम से बोर हो चुके हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. बता दें कि Solitaire bliss (ऑनलाइन गेमिंग साइट) का एक सर्वे कहता है कि 50% लोग अपने काम से बोर हो चुके हैं. ऐसे में लोग ऑफिस के टाइम पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं और तो और तो और अपने ऑफिस टाइम में ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं. 

2.आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन 

आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन 
2

ऑफिस में कई बार काम में मन नहीं लगता, लेकिन साथ ही हमें क्रिएटिव भी बने रहना होता है. खासकर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू का समय आता है, तो अच्छा और अलग काम दिखाना जरूरी हो जाता है. ऐसे में सवाल यह है क्यों काम में मन लगना कम हो रहा है. ऐसी स्थिति में कैसे  क्रिएटिव रहें और बेहतर प्रदर्शन करें.. 

3.क्या हो सकती है वजह 

क्या हो सकती है वजह 
3

अगर आपको ऑफिस आते ही काम में मन नहीं लगता, तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे लॉगिन करते ही एनर्जी खत्म हो गई तो आप अकेले नहीं हैं. यह वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट का संकेत हो सकता है. आइए जानें इससे निपटने का क्या है तरीका, आप भी ये तरकीब अपना सकते हैं. आइए जानें... 

4.छोटे टारगेट बनाएं

छोटे टारगेट बनाएं
4

सबसे पहले पूरे दिन के काम को देखकर घबराएं नहीं, इसके लिए काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें. जैसे पहले 30 मिनट का एक टास्क, फिर छोटा ब्रेक, फिर अगला टास्क. क्योंकि छोटी जीतें मोटिवेशन बढ़ाती हैं. आप ये तरकीब अपना सकते हैं, ताकि आपका काम में मन लगा रहे. 

5.3 - 5 मिनट का रूल अपनाएं

3 - 5 मिनट का रूल अपनाएं
5

अगर काम शुरू करने का मन नहीं है, तो खुद से कहें- बस 5 मिनट करूंगा. दरअसल, अक्सर 5 मिनट बाद दिमाग काम के मूड में आ जाता है. शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है. आपका काम में मन न लग रहा हो तो ये तरीका अपना कर देख सकते हैं.  

6.डेस्क और दिमाग साफ रखें

डेस्क और दिमाग साफ रखें
6

इसके अलावा अपनी वर्क डेस्क को सादा और साफ रखें, इसके साथ ही फालतू नोटिफिकेशन का बंद करें और गहरी सांस लें. क्योंकि कहते हैं साफ माहौल और साफ सोच से बेहतर फोकस मिलती है. इससे काम में मन लगा रहता है. 

 

7.खुद को दें रिवॉर्ड 

खुद को दें रिवॉर्ड 
7

साथ ही हर टास्क पूरा होने पर, आप खुद को छोटी ट्रीट दे सकते हैं. जैसे पसंदीदा म्यूजिक सुनें,  5 मिनट वॉक करें. याद रखें काम बोझ नहीं, आपकी ग्रोथ का जरिया है. इस स्थिति में छोटे बदलाव बड़ी मोटिवेशन ला सकते हैं. 

