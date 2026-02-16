Work Motivation: 'काम करने का मन नहीं कर रहा'... ऑफिस आते ही फील करते हैं तनाव? ये तरकीब आ सकते हैं काम

ई-मेल के जरिए कोर्ट को उड़ाने की धमकी, अलीगढ़, अमरोहा जिला कोर्ट को भी धमकी, सभी कोर्ट परिसर को खाली कराकर जांच जारी | राजस्थान- भिवाड़ी में फैक्टरी में लगी आग, तेज धमाके के बाद फैक्टरी में लगी भीषण आग, पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया, घर पर फायरिंग करने वाला शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का मामला
लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Feb 16, 2026, 11:28 AM IST
1.काम से बोरियत
आप भी अगर काम से बोर हो चुके हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. बता दें कि Solitaire bliss (ऑनलाइन गेमिंग साइट) का एक सर्वे कहता है कि 50% लोग अपने काम से बोर हो चुके हैं. ऐसे में लोग ऑफिस के टाइम पर रील्स देखते हैं, यूट्यूब वीडियो देखते हैं और तो और तो और अपने ऑफिस टाइम में ऑनलाइन गेम्स भी खेलते हैं.
2.आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन
ऑफिस में कई बार काम में मन नहीं लगता, लेकिन साथ ही हमें क्रिएटिव भी बने रहना होता है. खासकर जब परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिव्यू का समय आता है, तो अच्छा और अलग काम दिखाना जरूरी हो जाता है. ऐसे में सवाल यह है क्यों काम में मन लगना कम हो रहा है. ऐसी स्थिति में कैसे क्रिएटिव रहें और बेहतर प्रदर्शन करें..
3.क्या हो सकती है वजह
अगर आपको ऑफिस आते ही काम में मन नहीं लगता, तनाव, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे लॉगिन करते ही एनर्जी खत्म हो गई तो आप अकेले नहीं हैं. यह वर्क स्ट्रेस और बर्नआउट का संकेत हो सकता है. आइए जानें इससे निपटने का क्या है तरीका, आप भी ये तरकीब अपना सकते हैं. आइए जानें...
4.छोटे टारगेट बनाएं
सबसे पहले पूरे दिन के काम को देखकर घबराएं नहीं, इसके लिए काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें. जैसे पहले 30 मिनट का एक टास्क, फिर छोटा ब्रेक, फिर अगला टास्क. क्योंकि छोटी जीतें मोटिवेशन बढ़ाती हैं. आप ये तरकीब अपना सकते हैं, ताकि आपका काम में मन लगा रहे.
5.3 - 5 मिनट का रूल अपनाएं
अगर काम शुरू करने का मन नहीं है, तो खुद से कहें- बस 5 मिनट करूंगा. दरअसल, अक्सर 5 मिनट बाद दिमाग काम के मूड में आ जाता है. शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल हिस्सा होता है. आपका काम में मन न लग रहा हो तो ये तरीका अपना कर देख सकते हैं.
6.डेस्क और दिमाग साफ रखें
इसके अलावा अपनी वर्क डेस्क को सादा और साफ रखें, इसके साथ ही फालतू नोटिफिकेशन का बंद करें और गहरी सांस लें. क्योंकि कहते हैं साफ माहौल और साफ सोच से बेहतर फोकस मिलती है. इससे काम में मन लगा रहता है.
7.खुद को दें रिवॉर्ड
साथ ही हर टास्क पूरा होने पर, आप खुद को छोटी ट्रीट दे सकते हैं. जैसे पसंदीदा म्यूजिक सुनें, 5 मिनट वॉक करें. याद रखें काम बोझ नहीं, आपकी ग्रोथ का जरिया है. इस स्थिति में छोटे बदलाव बड़ी मोटिवेशन ला सकते हैं.
