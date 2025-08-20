Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल
नितिन शर्मा | Aug 20, 2025, 02:55 PM IST
1.काम के साथ शांति और सुकून के लिए बेहतरीन हैं ये जगह
युवा पीढ़ी और डिजिटल घुमक्कड़ लोग शांत, प्राकृतिक और वाईफाई से लैस जगहों पर काम करना पसंद कर रहे हैं. काम के साथ-साथ प्रकृति, शांति का आनंद लेने और नई ऊर्जा पाने के उद्देश्य से भारत में कई ऑफबीट जगहें अब रिमोट वर्क के लिए लोकप्रिय हो रही हैं. भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ खूबसूरत जगहें इस तरह 'वर्केशन डेस्टिनेशन' के रूप में जानी जाने लगी हैं. तो आइए जानते हैं ऐसी ही छह खास जगहों के बारे में जो काम और आराम के बीच बेहतरीन संतुलन बनाती हैं.
2.पुराना मनाली, हिमाचल प्रदेश
हिमालय की गोद में बसा पुराना मनाली डिजिटल खानाबदोशों के लिए स्वर्ग माना जाता है. नदी के किनारे बने पुराने लकड़ी के घर, शांत कैफ़े और संकरी गलियाँ यहाँ मन को सुकून देती हैं. यह जगह शांत वातावरण में काम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहतरीन है. काम के बाद, आप स्थानीय बाज़ारों, ट्रेकिंग पॉइंट्स या दर्शनीय स्थलों की सैर कर सकते हैं.
3.बीड, हिमाचल प्रदेश
पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीड अब 'वर्क फ्रॉम हिल्स' का नया केंद्र बनता जा रहा है. ठंडी हवा, पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा मनोरम वातावरण और खूबसूरत कैफ़े डिजिटल खानाबदोशों को आकर्षित करते हैं. दिन भर काम करने के बाद शाम को सूर्यास्त का आनंद लेना ही असली सुकून है.
4.ऋषिकेश, उत्तराखंड
योग और आध्यात्म का केंद्र ऋषिकेश, गंगा के पावन तट पर स्थित है. यहाँ काम के साथ-साथ मन की शांति भी मिलती है. इस जगह की खासियत नदी किनारे बने कैफ़े, योग केंद्र और पर्वत श्रृंखलाएँ हैं. आप यहाँ कुछ समय रहकर घर से काम करते हुए ताज़गी और मन की शांति दोनों का अनुभव कर सकते हैं.
5.कूर्ग, कर्नाटक
भारत का 'स्कॉटलैंड' कहे जाने वाला कूर्ग अपने कॉफ़ी बागानों और लुढ़कती पहाड़ियों के लिए मशहूर है. यहाँ का शांत और शांत वातावरण न सिर्फ़ आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, बल्कि आपको प्रकृति का एक अलग ही अनुभव भी देता है. ठंडी हवा और कॉफ़ी की खुशबू में काम करने का अनुभव वाकई अनोखा होता है.
6.वर्गीस, केरल
अगर आप समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनते हुए अपने लैपटॉप पर काम करना चाहते हैं, तो वरगाला सबसे अच्छा विकल्प है. यहाँ के साफ़-सुथरे समुद्र तट, समुद्र के नज़ारे वाले कैफ़े और सुकून भरा माहौल काम को छुट्टी जैसा एहसास देते हैं. दिन भर काम करने के बाद, समुद्र तट पर आराम करना ही असली 'कार्य-जीवन संतुलन' है.
7.ऑरोविले, तमिलनाडु
पुडुचेरी के पास स्थित ऑरोविले सिर्फ़ एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका भी है. यहाँ का सामुदायिक जीवन, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक वातावरण इस जगह को अद्वितीय बनाते हैं. अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं और साथ ही कुछ नए विचारों को आकार देना चाहते हैं, तो ऑरोविले सबसे उपयुक्त जगह है.