Work From Anywhere: रिमोट वर्क के लिए भारत की ये 6 ऑफबीट जगहें हैं बेस्ट, टॉप ट्रेंड में शामिल

1 . काम के साथ शांति और सुकून के लिए बेहतरीन हैं ये जगह

युवा पीढ़ी और डिजिटल घुमक्कड़ लोग शांत, प्राकृतिक और वाईफाई से लैस जगहों पर काम करना पसंद कर रहे हैं. काम के साथ-साथ प्रकृति, शांति का आनंद लेने और नई ऊर्जा पाने के उद्देश्य से भारत में कई ऑफबीट जगहें अब रिमोट वर्क के लिए लोकप्रिय हो रही हैं. भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुछ खूबसूरत जगहें इस तरह 'वर्केशन डेस्टिनेशन' के रूप में जानी जाने लगी हैं. तो आइए जानते हैं ऐसी ही छह खास जगहों के बारे में जो काम और आराम के बीच बेहतरीन संतुलन बनाती हैं.