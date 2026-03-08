FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Women’s Day Gift Ideas: विमेंस डे पर 1000 में मां-बीवी और बहन को दें यूनिक गिफ्ट, कम बजट में उन्हें ऐसे फील कराएं स्पेशल

Womens Day Gift Ideas: महिला दिवस पर भारी खर्च के बिना भी आप अपनी मां, पत्नी और बहन को खास महसूस करा सकते हैं. ₹1000 के भीतर ये शानदार गिफ्ट आइडियाज उनके चेहरे पर मुस्कान ला देंगे.

Pragya Bharti | Mar 08, 2026, 09:49 AM IST

1.Budget Friendly Gift Ideas

Budget Friendly Gift Ideas
1

8 मार्च का दिन उन महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का है जो हमारे जीवन को संवारती हैं. अक्सर हमें लगता है कि किसी को खास महसूस कराने के लिए महंगे तोहफे जरूरी हैं, लेकिन सच तो यह है कि प्यार और सम्मान की कीमत पैसों से नहीं आंकी जा सकती. यदि आपका बजट ₹1000 तक है, तो भी आप अपनी जिंदगी की इन 'सुपरवुमन' को अद्भुत उपहार दे सकते हैं.

2.कस्टमाइज्ड फोटो फ्रेम या मग

कस्टमाइज्ड फोटो फ्रेम या मग
2


यादें हमेशा दिल के करीब होती हैं. आप अपनी मां या बहन के साथ अपनी किसी पुरानी और प्यारी फोटो को एक खूबसूरत फ्रेम में जड़वा सकते हैं.
खर्च: ₹300 - ₹600
यह तोहफा दर्शाता है कि आपने उनके साथ बिताए पलों को सहेज कर रखा है.
 

3.इनडोर प्लांट्स

इनडोर प्लांट्स
3

अगर आपकी मां या पत्नी को हरियाली पसंद है, तो उन्हें एक सुंदर 'पीस लिली', 'स्नेक प्लांट' या 'लकी बैम्बू' गिफ्ट करें. यह न केवल घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि ताजी हवा और सकारात्मकता भी देता है.
खर्च: ₹200 - ₹500
यह एक बढ़ता हुआ उपहार है जो लंबे समय तक उनके पास रहेगा.
 

4.स्किनकेयर या सेल्फ-केयर हैम्पर

स्किनकेयर या सेल्फ-केयर हैम्पर
4

दिन भर घर और ऑफिस के कामों में व्यस्त रहने वाली महिलाओं को खुद के लिए समय कम मिलता है. आप उन्हें एक छोटा कॉम्बो पैक (फेस मास्क, हैंड क्रीम, और लिप बाम) दे सकते हैं.
खर्च: ₹500 - ₹900
यह संदेश देता है कि आपको उनकी सेहत और सुकून की परवाह है.

TRENDING NOW

5.उनकी पसंद की किताब या डायरी

उनकी पसंद की किताब या डायरी
5

अगर आपकी बहन को पढ़ना या लिखना पसंद है, तो उसकी पसंदीदा शैली की एक किताब या एक सुंदर हाथ से बनी (Handmade) डायरी एक बेहतरीन विकल्प है.
खर्च: ₹300 - ₹700
क्यों है खास: यह उनके शौक और व्यक्तित्व को सम्मान देने का तरीका है.
 

6.एक सरप्राइज होम-मेड डिनर

एक सरप्राइज होम-मेड डिनर
6

सबसे कीमती तोहफा आपका समय और मेहनत है. इस विमेंस डे पर उन्हें किचन से छुट्टी दें और खुद उनके लिए उनका पसंदीदा खाना बनाएं. घर को फूलों और मोमबत्तियों से सजाएं.

खर्च: ₹400 - ₹800 (सामग्री के लिए)
यह अनुभव किसी भी बाजारू उपहार से कहीं अधिक भावुक और यादगार होता है.
 

7.फूल और थैंक्यू नोट्स

फूल और थैंक्यू नोट्स
7

उपहार छोटा हो या बड़ा, उसके पीछे की भावना सबसे महत्वपूर्ण होती है. एक छोटा सा गुलाब का फूल और हाथ से लिखा एक 'थैंक यू' नोट भी उनके दिन को यादगार बना सकता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

