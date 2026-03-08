Women's Day 20+ Shayari: 'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां-बीवी और बहन को समर्पित रूहानी शायरी

1 . Happy Womens Day Shayari

1

हर साल 8 मार्च का दिन दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों, उनके संघर्ष और उनके अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है. एक स्त्री कभी मां बनकर ममता लुटाती है, कभी बहन बनकर साथ निभाती है, तो कभी दोस्त और जीवनसंगिनी बनकर जीवन को पूर्ण करती है. इस International Women's Day 2026 के मौके पर, अपनी जिंदगी की 'सुपरवुमन' को सम्मान देने के लिए हम लाए हैं कुछ चुनिंदा शायरियां.