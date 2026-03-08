FacebookTwitterYoutubeInstagram
लाइफस्टाइल

Women's Day 20+ Shayari: 'शक्ति का नाम है नारी, मौत भी तुझसे हारी..' विमेंस डे पर पढ़ें मां-बीवी और बहन को समर्पित रूहानी शायरी

Happy Womens Day 20+ Shayari: महिला दिवस पर नारी के त्याग, प्रेम और अदम्य साहस को सलाम करने के लिए इस आर्टिकल में दिल छू लेने वाली शायरियां दी गई हैं.

Pragya Bharti | Mar 08, 2026, 08:52 AM IST

1.Happy Womens Day Shayari

Happy Womens Day Shayari
1

हर साल 8 मार्च का दिन दुनिया भर में महिलाओं की उपलब्धियों, उनके संघर्ष और उनके अस्तित्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है. एक स्त्री कभी मां बनकर ममता लुटाती है, कभी बहन बनकर साथ निभाती है, तो कभी दोस्त और जीवनसंगिनी बनकर जीवन को पूर्ण करती है. इस International Women's Day 2026 के मौके पर, अपनी जिंदगी की 'सुपरवुमन' को सम्मान देने के लिए हम लाए हैं कुछ चुनिंदा शायरियां.

2.Womens Day Wishes

Womens Day Wishes
2

"नारी ही शक्ति है, नारी ही सुजल है,
नारी से ही महकता ये सारा कल है."

"कोमल है, कमजोर नहीं तू,
शक्ति का नाम ही नारी है,
जग को जीवन देने वाली,
मौत भी तुझसे हारी है."

3.Womens Day Messages

Womens Day Messages
3

"मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, 
जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, 
हौसलों से उड़ान होती है."

"हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,
पर एक अकेली 'स्त्री' ही काफी है,
पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए."

"मुस्कुराकर हर दर्द भुला देती है,
वो नारी है, जो पत्थर को भी इंसान बना देती है."
 

4.Hindi Shayari on Womens Day

Hindi Shayari on Womens Day
4

"आज की नारी अब अबला नहीं, सबला है,
उड़ान भरने के लिए उसने अब आकाश चुन लिया है."

"अपने हक के लिए लड़ना उसने सीख लिया है,
खामोशी तोड़कर अब उसने जीना सीख लिया है."

"जहां नारी का सम्मान होता है, 
वहां देवताओं का वास होता है."

5.Best Womens Day Shayari

Best Womens Day Shayari
5

"एक सफल पुरुष के पीछे नहीं, 
एक सफल समाज के पीछे स्त्री का हाथ होता है."

"तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है."

"हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,
पर एक अकेली 'स्त्री' ही काफी है,
पूरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए."
 

6.Womens Day Shayari in Hindi

Womens Day Shayari in Hindi
6

"तू खुद की खोज में निकल, तू किसलिए हताश है,
तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है."

"जिसने घर को स्वर्ग बनाया, 
जिसने प्यार का पाठ पढ़ाया,
उस नारी को शत-शत नमन, 
जिसने जग को जीना सिखाया."

"मां बनकर जिसने ममता लुटाई, 
बहन बनकर जिसने राखी सजाई,
पत्नी बनकर जिसने घर संवारा, 
उस नारी को सलाम हमारा."

7.Womens Day Quotes

Womens Day Quotes
7

"दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा,
नारी के बिना अधूरा है हर सवेरा."

"बेटी, बहू, मां और न जाने कितने किरदार निभाती है,
एक औरत ही है जो पूरे परिवार को साथ लेकर चलती है."

8.Womens Day Shayari

Womens Day Shayari
8

"सबका ख्याल रखती है, खुद का पता नहीं,
त्याग की मूरत है वो, उसकी कोई खता नहीं."

"आज की नारी ने हर मैदान मार लिया है,
सफलता के शिखर पर अपना नाम उतार लिया है."

9.Womens Day Shayari in Hindi

Womens Day Shayari in Hindi
9

"खुदा की सबसे खूबसूरत कृति है नारी,
इसे सदा सम्मान देना, जिम्मेदारी है तुम्हारी."

"हर रंग में ढल जाती है, हर मुश्किल से लड़ जाती है,
वो नारी है जनाब, जो हारकर भी जीत जाती है."

"नारी के बिना घर सूना, 
उसके रहने से खुशियां दुगना."
 

10.Womens Day Shayari For Loved Ones

Womens Day Shayari For Loved Ones
10

"सहनशीलता उसकी कमजोरी नहीं, उसका गहना है,
पर जरूरत पड़े तो उसे चंडी बनकर भी रहना है."
 

