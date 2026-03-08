FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

लाइफस्टाइल

Government Schemes For Women: बेटी की पढ़ाई से बिजनेस की ऊंचाई तक, इन 7 योजनाओं ने बदली करोड़ों महिलाओं की जिंदगी

Government Schemes For Women: महिला दिवस 2026 पर जानिए उन सरकारी योजनाओं के बारे में जो भारतीय महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर रही हैं, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल और सशक्त बन रहा है.

Pragya Bharti | Mar 08, 2026, 10:11 AM IST

1.Government Schemes For Women

Government Schemes For Women
1

8 मार्च का दिन न केवल महिलाओं के सम्मान का है, बल्कि उनकी प्रगति की समीक्षा का भी है. भारत में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही हैं. इन योजनाओं का सही ज्ञान किसी भी महिला को आत्मनिर्भर बना सकता है.

2.ऑपरेशन ‘मेरी सहेली’

ऑपरेशन ‘मेरी सहेली’
2

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की यह पहल ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं को सुरक्षा का अहसास कराती है. देश भर में तैनात आरपीएफ टीमें सफर के दौरान महिलाओं से संवाद करती हैं और आपात स्थिति में सहायता सुनिश्चित करती हैं.

3.बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
3

लिंगानुपात में सुधार और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह योजना एक जन आंदोलन बन चुकी है. इसका उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक मानसिकता विकसित करना है.

4.मुद्रा योजना (MUDRA)

मुद्रा योजना (MUDRA)
4

महिला उद्यमियों के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है. इसमें बिना किसी गारंटी के ₹10 लाख तक का ऋण मिलता है, ताकि महिलाएं अपना छोटा या मध्यम उद्योग शुरू कर सकें.

TRENDING NOW

5.सुकन्या समृद्धि योजना

सुकन्या समृद्धि योजना
5

यह बचत योजना बेटियों की उच्च शिक्षा और विवाह के लिए एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा कवच प्रदान करती है. इसमें अन्य बचत योजनाओं की तुलना में बेहतर ब्याज दर मिलती है.

6.मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
6

बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' और महाराष्ट्र की 'महिला समृद्धि योजना' जैसी पहल कम ब्याज दर पर ऋण देकर महिलाओं को घर बैठे उद्योग शुरू करने में मदद कर रही हैं.

7.प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
7

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ₹5,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसका सीधा उद्देश्य मां और नवजात शिशु के उचित पोषण को सुनिश्चित करना है.

8.प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
8

लकड़ी और कोयले के धुएं से महिलाओं के फेफड़ों को बचाने के लिए करोड़ों परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में क्रांतिकारी सुधार आया है.

9.किशोरी शक्ति योजना

किशोरी शक्ति योजना
9

11 से 18 वर्ष की किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और कौशल विकास पर केंद्रित यह योजना उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करती है. इसमें शिक्षा के साथ-साथ जीवन जीने के कौशल (Life Skills) भी सिखाए जाते हैं.

10.Womens Day Government schemes

Womens Day Government schemes
10

भारत सरकार की ये योजनाएं शिक्षा से लेकर सुरक्षा और व्यापार से लेकर स्वास्थ्य तक, हर क्षेत्र में महिलाओं का हाथ थाम रही हैं. यदि पात्र महिलाएं इन योजनाओं का लाभ उठाएं, तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं.
