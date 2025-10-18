महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

2 . गुप्तांगों पर साबुन लगाने के नुकसान

हमारे शरीर के कई अंग बेहद संवेदनशील होते हैं. इन अंगों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. योनि महिलाओं का सबसे संवेदनशील अंग होता है. कुछ महिलाएं नहाते समय अपने गुप्तांगों में साबुन लगा लेती हैं. इससे नुकसान हो सकता है. साबुन लगाने से योनि में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं. साबुन में मौजूद केमिकल और गंध आपको परेशान कर सकते हैं. इसलिए अगर आप साबुन से योनि धोती हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है.