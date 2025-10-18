महिलाओं को शरीर के किस अंग पर कभी साबुन नहीं लगाना चाहिए? वरना फायदे की जगह होगा नुकसान

सोना हो गया है बजट से बाहर? धनतेरस पर खरीदें Gold Vermeil ज्वेलरी, सस्ता भी और चमक की लाइफटाइम वारंटी भी...
लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Oct 18, 2025, 11:43 AM IST
1.शरीर के किन हिस्सों पर साबुन और बॉडी वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
भारत में ज़्यादातर लोग नहाते समय साबुन का इस्तेमाल करते हैं. बाज़ार में कई तरह के साबुन उपलब्ध हैं. साबुन की खुशबू से व्यक्ति तरोताज़ा महसूस करता है. आमतौर पर महिलाएं शरीर धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन यह जानना ख़ास तौर पर ज़रूरी है कि महिलाओं को शरीर के किन हिस्सों पर साबुन और बॉडी वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. जानिए इन दुष्प्रभावों के बारे में.
2.गुप्तांगों पर साबुन लगाने के नुकसान
हमारे शरीर के कई अंग बेहद संवेदनशील होते हैं. इन अंगों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. योनि महिलाओं का सबसे संवेदनशील अंग होता है. कुछ महिलाएं नहाते समय अपने गुप्तांगों में साबुन लगा लेती हैं. इससे नुकसान हो सकता है. साबुन लगाने से योनि में मौजूद बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो शरीर को संक्रमण से बचाने का काम करते हैं. साबुन में मौजूद केमिकल और गंध आपको परेशान कर सकते हैं. इसलिए अगर आप साबुन से योनि धोती हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है.
3.योनि में संक्रमण, खुजली और जलन का खतरा बढ़ जाता है
योनि में स्वस्थ बैक्टीरिया की भूमिका सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में मदद करना है. साबुन और बॉडी वॉश लगाने से ये बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे योनि में संक्रमण, खुजली और जलन का खतरा बढ़ जाता है. चूँकि यह एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए गुप्तांगों पर साबुन का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है.
4.आप अपने प्राइवेट पार्ट को कैसे साफ़ करें?
आप सिर्फ़ पानी का इस्तेमाल करके भी अपने गुप्तांगों की सफ़ाई कर सकती हैं. इसके लिए सामान्य या गर्म पानी लें. फिर इस पानी से अपनी योनि साफ़ करें. अंदरूनी हिस्से पर किसी भी तरह के उत्पाद या साबुन का इस्तेमाल न करें. बाज़ार में मिलने वाले उत्पादों के इस्तेमाल से पहले सावधानी बरतना ज़रूरी है.
5.पीरियड्स में कैसे रखें वजाइना साफ
इसके साथ ही, पीरियड्स के दौरान दिन में चार से पांच बार अपनी योनि को गर्म पानी से साफ़ करें. अगर आपकी योनि से बदबू आ रही है, तो गर्म पानी से धोते रहें लेकिन साबुन का यूज न करें.
6.वजाइना का पीएच बैलेंस गड़बड़ होने से क्या होता है?
पीएच असंतुलन होने पर हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस बढ़ सकते हैं.इससे बैक्टीरियल वजिनोसिस और यीस्ट इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है.
7.वजाइना का पीएच लेवल न बिगड़े इसके लिए क्या करें?
महिलाओं के स्वास्थ्य में वजाइना का पीएच लेवल बेहद महत्वपूर्ण होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि गुप्तांगों की सफाई के लिए केवल साफ पानी का इस्तेमाल करें और साबुन या बॉडी वॉश से बचें. टाइट या सिंथेटिक कपड़े न पहनें, पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन नियमित बदलें. संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और प्रोबायोटिक फूड पीएच बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं. अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं से बचें और बार-बार खुजली या जलन होने पर गायनाकोलॉजिस्ट से तुरंत सलाह लें.
