Photos

लाइफस्टाइल

High Value: हाई वैल्यू वाली महिलाओं में होती हैं ये 5 आदतें, देर से ही सही लेकिन इनके काम की होती है रिस्पेक्ट

हाई वेल्यू वाली महिलाओं में कुछ खास क्वालिटीज होती हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में इन महिलाओं के घर-परिवार या ऑफिसेज में कम आंका जाता है लेकिन उनकी ये आदते एक टाइम लोगों के बीच पहचान बना ही देती हैं. आज आपको ऐसी ही कुछ क्वालिटीज वाली आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं.

ऋतु सिंह | Dec 28, 2025, 02:10 PM IST

1.हाई वैल्यू वाली महिलाओं के अंदर क्या आदतें होती हैं.

हाई वैल्यू वाली महिलाओं के अंदर क्या आदतें होती हैं.
1

आचार्य चाणक्य ने भी अपनी नीतियों में महिलाओं के कुछ गुण और आदतों का जिक्र किया है. उनके अनुसार महिलाओं में अगर कुछ आदतें हैं तो उनका मान-सम्मान हर जगह होता है. भले ही कोई ऐसी महिलाओं के राह में कितने भी कांटे बोए ये उसमें फूल बनकर खिलती हैं. और उनकी खूशबू देर-सबेर लोगों तक पहुंच ही जाती हैं. इन महिलाओं को हाई वेल्यू वाली माना जाता है. तो चलिए जानें हाई वैल्यू वाली महिलाओं के अंदर क्या आदतें होती हैं.

2.ये सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती हैं

ये सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखती हैं
2

जो महिलाएं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ज्यादा तवज्जो देती हैं और खुद के साथ दूसरों के लिए भी कुछ सीमाएं तय रखती हैं वो हाई वेल्यू वाली होती हैं. ये मौका परस्त नहीं होतीं और न ही ये समय और परिस्थिति के अनुसार खुद को फायदे के लिए बदलती हैं. इनके लिए अपनी रिस्पेक्ट बहुत मायने रखती है.
 

3.इमोशनली पावरफुल

इमोशनली पावरफुल
3

जो भी महिलाएं भावनात्मक रूप से खुद को हर स्थिति में संभाल लेती हैं वह हाई वेल्यू वाली मानी जाती हैं. जो गुस्से, डर या दुख में भी खुद पर नियंत्रण खो देती हैं उनमें वो खूबी नहीं होती जो हाई वेल्यू फीमेल्स में होती है. हर स्थिति में जो खुद को कंट्रोल में रखे और हाव-भाव चेहरे पर न आने दे वो हाई वेल्यू वाली कहलाती हैं.

4.खुद के स्किल्स को निखारने वाली

खुद के स्किल्स को निखारने वाली
4

जिन महिलाओं के अंदर खुद को निखारने का जुनून होता है वह हाई वेल्यू वाली होती हैं. ये खुद पर निवेश करती हैं जैसे शिक्षा, स्किल्स, सेहत और पर्सनल ग्रोथ को प्राथमिकता देती हैं.

5.जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती

जिसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती
5

जिन महिलाओं में Validation की भूखी नहीं होती वो हाई वेल्यू वाली मानी जाती हैं. ये अपने काम पर फोकस करती हैं. इनका काम होता है बेहतर करना और इसके लिए उन्हें किसी दूसरे की मंज़ूरी  की जरूरत नहीं होती हैं, ये किसी दूसरे की नजर से खुद की कीमत तय नहीं करतीं. ये खुद को रिवार्ड देने वाली होती हैं.

6.समय की कद्र करने वाली

समय की कद्र करने वाली
6

जिन महिलाओं के अंदर समय की कद्र करने की आदत होती है वो हाई वेल्यू वाली होती हैं. ये न केवला अपना बल्कि दूसरों का समय भी कीमती समझती हैं और समय को वैल्यू देती हैं. इनको पता होता है कि किसी भी काम का एक समय होता है और उस समय पर काम करने से ही उसकी वेल्यू होती है.
 

7.जिनमें फाइनेंशियल एवेयरनेस हो

जिनमें फाइनेंशियल एवेयरनेस हो
7

जिन महिलाओं में वित्तीय जागरूकता होती हैं और पैस की बचत की आदत वो हाई वेल्यू वाली होती हैं. इन्हे पैसे की समझ, प्लानिंग और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना अच्छा लगता है. ऐसी महिलाएं न केवल खुद के लिए बल्कि परिवार, समाज और देश के लिए वैल्युएबल होती हैं.

8.जो अपने मेंटल हेल्थ की कीमत समझती हैंं

जो अपने मेंटल हेल्थ की कीमत समझती हैंं
8

जिन महिलाओं के अंदर एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की आदत होती है उनकी वेल्यू हमेशा हाई होती हैं. ये किसी भी टॉक्सिक रिश्ते और लोगों से दूरी बनाने का साहस रखती हैं. केवल मतलब और स्वार्थ के लिए ये अपने मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करती हैं. जो महिलाएं अपने मेंटल हेल्थ की कीमत समझती हैं वो हमेशा वैल्युएबल होती हैं.

