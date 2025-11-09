ठंड में महिला या पुरुष को कितना पानी पीना चाहिए, कैसे सेट करें Water Intake Routine?

6 . इन बातों का ध्यान रखें

बता दें कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सामान्य से अधिक पानी पीना चाहिए, इसके अलावा पुरुषों या महिलाओं दोनों के लिए पानी पीने की मात्रा शारीरिक गतिविधि, मौसम और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बदल सकती है. इसका ध्यान जरूर रखें और इसी हिसाब से पानी पिएं..

डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के लिए है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.