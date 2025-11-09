ठंड में महिला या पुरुष को कितना पानी पीना चाहिए, कैसे सेट करें Water Intake Routine?

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 09, 2025, 01:25 PM IST
1.शरीर में पानी की कमी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सर्दियों में अक्सर लोगों को ठंड की वजह से कई बार पानी पीने का मन नहीं करता है. लेकिन, इसकी वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. इसलिए, इस मौसम में भी थोड़ी-थोड़ा मात्रा में जितना जरूरी हो पानी पीते रहें.
2.ठंड में पुरुषों को कितना पानी पीने चाहिए?
हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ठंड में भले ही प्यास कम लगे, लेकिन शरीर को उतनी ही पानी की जरूरत होती है, जितनी गर्मियों में होती है. इसलिए पुरुषों को ठंड में भी दिन में लगभग 3 से 3.5 लीटर (10-14 गिलास) पानी पीना चाहिए.
3.महिलाओं को कितना पानी पीना चाहिए
इसके अलावा ठंड में महिलाओं को प्यास न लगने पर भी दिन में कम से 2-3 लीटर (कम से कम 8-12 गिलास) पानी पीना चाहिए. हालांकि पुरुषों या महिलाओं दोनों के लिए यह मात्रा शारीरिक गतिविधि, मौसम और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बदल सकती है.
4.क्या हैं इसके फायदे?
इससे शरीर में मौजूद सभी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और शरीर में जरूरी मिनरल्स आदि की पूर्ति होती है. यह स्किन के लिए कई मायनों में फायदेमंद है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शरीर में पानी की पूर्ति से न सिर्फ स्किन पर चमक आती है, बल्कि सेहत को कई फायदे होते हैं.
5.कैसे सेट करें Water Intake Routine?
इसके लिए सबसे पहले सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, फिर हर 1-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा पानी पीने की आदत डालें. पानी के अलावा सूप, जूस, हर्बल चाय और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का सेवन करना भी फायदेमंद होता है. ठंड में प्यास कम लगती है, इसलिए प्यास लगने का इंतज़ार न करें.
6.इन बातों का ध्यान रखें
बता दें कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सामान्य से अधिक पानी पीना चाहिए, इसके अलावा पुरुषों या महिलाओं दोनों के लिए पानी पीने की मात्रा शारीरिक गतिविधि, मौसम और स्वास्थ्य स्थितियों के अनुसार बदल सकती है. इसका ध्यान जरूर रखें और इसी हिसाब से पानी पिएं..
डिसक्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के लिए है, अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
