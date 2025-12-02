Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 08:13 PM IST
1.ठंड में आपको तो नहीं हो रही कब्ज-गैस की समस्या?
सर्दियों के मौसम में अगर आपको भयंकर गैस और कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है आप डाइट में कुछ गलती कर रहे हों. क्योंकि केवल बाहर का खाना ही नहीं बल्कि घर का बना हुआ खाना भी पेट में गैस और ब्लोटिंग का समस्या का कारण बन सकता है. कुछ लोगों को खासतौर से सर्दियों में इन चीजों के सेवन से पेट में भयंकर गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है. इसका असर नींद के साथ बाकी सेहत पर भी पड़ सकता है.
2.हरी मटर
सर्दियों के मौसम में हरी मटर का सेवन लोग खूब करते हैं. लेकिन, बहुत अधिक इसका सेवन करने सो आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है. अगर पहले से ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हरी मटर जरा लिमिट में ही खाएं. बता दें कि मटर की सब्जी या पराठे खाने से पेट में गैस और सूजन की समस्या हो सकती है.
3.फूल गोभी
सर्दियों के मौसम में फूलगोभी भी कई लोग डाइट में शामिल करते हैं. हालांकि जिन्हें पेट में गैस, कब्ज ब्लोटिंग या अन्य समस्या बनी रहती हैं उन्हें फूल गोभी का सेवन जरा काम मात्रा में ही करना चाहिए. क्योंकि इसमें फ्रक्टोस की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो पेट में गैस और सूजन की परेशानी बढ़ा सकती हैं. इसलिए इनका सेवन कम ही करें.
4.अरबी की सब्जी
आप गैस के मरीज हैं तो अरबी की सब्जी भी सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि अरबी की सब्जी में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है और इसे खाने के बाद पचने में भी काफी लंबा समय लगता है. बहुत जल्दी गैस अगर आपको बनती है तो अरबी खाना आपके लिए सही नहीं है. इससे आपको दिन भर पेट फूला-फूला महसूस होगा.
5.पत्ता गोभी भी बन सकती है आफत
वैसे तो पत्तागोभी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन, अगर आपको गैस की समस्या बनी रहती है तो आपको पत्ता गोभी जरा लिमिट में ही खानी चाहिए. इसमें फ्रक्टोस की मात्रा अधिक होती है और पेट में ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ सकती है. वहीं पत्ता गोभी में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे पचने में लंबा समय लग जाता है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
