यूपी में बिजली बिल माफी पर बड़ी खबर! पूरा ब्‍याज माफ, बकाये पर 25% छूट पाने के लिए क्‍या करना होगा

वो शख्स जिसने 18 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत को दी थी चुनौती, हंसते-हंसते फांसी को लगा लिया था गले

इमरान खान जिंदा हैं? अदियाला जेल में मुलाकात के बाद क्या बोलीं बहन उज्मा, सामने आई अहम जानकारी

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

कासिम या सुलेमान, इमरान खान का कौन सा बेटा है ज्यादा अमीर? किस देश की ले रखी है नागरिकता

6 Weird Body Hacks: कमाल के वो 6 तरीके, जिनसे शरीर पर होगा आपका जबरदस्त कंट्रोल!

Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

Winter Diet: ठंड के मौसम में बाजार में सब्जियों की भरमार होती है. इनमें से कई सब्जियां सेहत के लिए वरदान हैं तो कुछ सब्जियां ऐसी हैं, जिनके सेवन से कुछ लोगों को पेट में गैस और कब्ज जैसी समस्या का सामना करना पड़ जाता है. ऐसे में इनका सेवन थोड़ा सा सोच-समझकर सीमित मात्रा में करने में ही भलाई है...

Abhay Sharma | Dec 02, 2025, 08:13 PM IST

1.ठंड में आपको तो नहीं हो रही कब्ज-गैस की समस्या? 

ठंड में आपको तो नहीं हो रही कब्ज-गैस की समस्या? 
1

सर्दियों के मौसम में अगर आपको भयंकर गैस और कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है आप डाइट में कुछ गलती कर रहे हों. क्योंकि केवल बाहर का खाना ही नहीं बल्कि घर का बना हुआ खाना भी पेट में गैस और ब्लोटिंग का समस्या का कारण बन सकता है. कुछ लोगों को खासतौर से सर्दियों में इन चीजों के सेवन से पेट में भयंकर गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है. इसका असर नींद के साथ बाकी सेहत पर भी पड़ सकता है. 

2.हरी मटर 

हरी मटर 
2

सर्दियों के मौसम में हरी मटर का सेवन लोग खूब करते हैं. लेकिन, बहुत अधिक इसका सेवन करने सो आपको गैस या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है. अगर पहले से ही इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो हरी मटर जरा लिमिट में ही खाएं. बता दें कि मटर की सब्जी या पराठे खाने से पेट में गैस और सूजन की समस्या हो सकती है. 

 

 

 

3.फूल गोभी

फूल गोभी
3

सर्दियों के मौसम में फूलगोभी भी कई लोग डाइट में शामिल करते हैं. हालांकि जिन्हें पेट में गैस, कब्ज ब्लोटिंग या अन्य समस्या बनी रहती हैं उन्हें फूल गोभी का सेवन जरा काम मात्रा में ही करना चाहिए. क्योंकि इसमें फ्रक्टोस की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो पेट में गैस और सूजन की परेशानी बढ़ा सकती हैं. इसलिए इनका सेवन कम ही करें. 

4.अरबी की सब्जी

अरबी की सब्जी
4

आप गैस के मरीज हैं तो अरबी की सब्जी भी सीमित मात्रा में खाएं, क्योंकि अरबी की सब्जी में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है और इसे खाने के बाद पचने में भी काफी लंबा समय लगता है.  बहुत जल्दी गैस अगर आपको बनती है तो अरबी खाना आपके लिए सही नहीं है. इससे आपको दिन भर पेट फूला-फूला महसूस होगा.

5.पत्ता गोभी भी बन सकती है आफत

पत्ता गोभी भी बन सकती है आफत
5

वैसे तो पत्तागोभी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन, अगर आपको गैस की समस्या बनी रहती है तो आपको पत्ता गोभी जरा लिमिट में ही खानी चाहिए. इसमें फ्रक्टोस की मात्रा अधिक होती है और पेट में ब्लोटिंग और गैस की समस्या बढ़ सकती है. वहीं पत्ता गोभी में फाइबर की मात्रा भी ज्यादा होती है, जिससे पचने में लंबा समय लग जाता है.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

