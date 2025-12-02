Vegetables Cause Gas-Bloating: ठंड में गैस-कब्ज से हो रहा है बुरा हाल? इन 5 सब्जियों को तुरंत करें डाइट से बाहर

1 . ठंड में आपको तो नहीं हो रही कब्ज-गैस की समस्या?

सर्दियों के मौसम में अगर आपको भयंकर गैस और कब्ज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो हो सकता है आप डाइट में कुछ गलती कर रहे हों. क्योंकि केवल बाहर का खाना ही नहीं बल्कि घर का बना हुआ खाना भी पेट में गैस और ब्लोटिंग का समस्या का कारण बन सकता है. कुछ लोगों को खासतौर से सर्दियों में इन चीजों के सेवन से पेट में भयंकर गैस और कब्ज की समस्या हो सकती है. इसका असर नींद के साथ बाकी सेहत पर भी पड़ सकता है.