FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

कलछी पड़ गई छोटी तो दाल में चला दी JCB, सैकड़ों लोगों को परोसी, वीडियो सामने आया तो लोग बोले- छी-छी

Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्व पितृ अमावस्या पर करें तुलसी से जुड़े ये खास उपाय, खुलेंगे सुख-समृद्धि के मार्ग

Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

Viral Video: दाल चावल रोटी नहीं, सिर्फ इंजन ऑयल पीकर जिंदा है यह शख्स, रोजाना 7-8 लीटर है इसकी खुराक

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

Viksit UP-2047: OBC के उत्थान पर योगी सरकार का 'मेगा प्लान', 11 लाख युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण, कन्या विवाह में भी मिलेगी मदद

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

लोगों ने बाढ़ में मदद को लेकर किए सवाल, कंगना बोलीं- 'मुझे भी 15 लाख रुपये सैलरी देनी है.. मेरा दर्द भी समझो'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब

HomePhotos

लाइफस्टाइल

ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत

DIY Winter Maintenance Tips: अक्सर हम आखिरी मिनट तक इंतजार करते हैं और जब ठंड अपने चरम पर होती है, तभी घर की हीटर या गीजर जैसी जरूरी चीजें काम करना बंद कर देती हैं. हमें कड़ाके की ठंड का सामना करने के साथ ही सर्विसिंग में खर्च करना पड़ जाता है. सर्दी शुरू होने से पहले कुछ मशीनों को चेक जरूर करें.

Pragya Bharti | Sep 19, 2025, 02:48 PM IST

1.सर्दियां शुरू होने से पहले ही चेक करें ये उपकरण

सर्दियां शुरू होने से पहले ही चेक करें ये उपकरण
1

सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही हम आरामदायक गर्म कपड़ों और गरमागरम पेय की तैयारी में जुट जाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की कुछ जरूरी मशीनें ठंड के मौसम के लिए कितनी तैयार हैं? अक्सर हम आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और तब ठंड अपने चरम पर आ जाती है. अधिकतर उसी समय हीटर या गीजर जैसी जरूरी चीजें काम करना बंद कर देती हैं. ऐसे में, हमें कड़ाके की ठंड का सामना करने के साथ-साथ सर्विसिंग और मरम्मत की लागत भी दोगुनी हो जाती है. इस समस्या से बचने का एकमात्र समाधान है कि सर्दी शुरू होने से पहले ही अपने घर के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की जांच कर ली जाए, ताकि आप कम खर्च में चैन की नींद सो सकें.

Advertisement

2.गीजर/वॉटर हीटर (Geyser/Water Heater)

गीजर/वॉटर हीटर (Geyser/Water Heater)
2

सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण गीज़र ही होता है. महीनों तक बंद रहने के कारण इसके अंदर जमा हुआ चूना या पानी के पाइप में लीकेज की समस्या आ सकती है. अगर गीजर अचानक खराब होता है, तो आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और मैकेनिक की इमरजेंसी फीस चुकानी पड़ सकती है. सर्दियों से पहले इसकी डी-स्केलिंग और थर्मोस्टेट की जांच करवा लें.

3.रूम हीटर (Room Heater)

रूम हीटर (Room Heater)
3

सुरक्षा की दृष्टि से रूम हीटर की जांच सबसे महत्वपूर्ण है. लंबे समय तक बंद रहने के कारण इसमें धूल जमा हो जाती है, जो जलने पर दुर्गंध या यहां तक कि आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है. हीटर के कॉइल और तारों की मजबूती जरूर जांचें. सुनिश्चित करें कि हीटर का स्विच और तार पूरी तरह सुरक्षित है.

4.एयर कंडीशनर (Air Conditioner- Heating Mode)

एयर कंडीशनर (Air Conditioner- Heating Mode)
4

यदि आपके पास स्प्लिट एसी है जिसमें हीटिंग मोड भी है, तो इसे एक बार चलाकर ज़रूर देखें. चूंकि हीटिंग मोड का इस्तेमाल साल में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए होता है, इसलिए इसकी गैस के दबाव और फिल्टर की सफाई की जांच करवा लेना बुद्धिमानी है.

TRENDING NOW

5.हीटिंग/इमर्शन रॉड (Heating/Immersion Rod)

हीटिंग/इमर्शन रॉड (Heating/Immersion Rod)
5

इमर्शन रॉड एक सस्ता विकल्प है, लेकिन इसमें करंट लगने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा अधिक होता है. इसकी प्लास्टिक हैंडल की मजबूती और तार की कंडीशन को ध्यान से देखें. तार कहीं से कटा हुआ न हो, और रॉड पर अत्यधिक जंग न लगा हो.

6.कपड़े सुखाने की मशीन (Clothes Dryer/Washing Machine)

कपड़े सुखाने की मशीन (Clothes Dryer/Washing Machine)
6

सर्दियों में धूप कम होने से कपड़े सुखाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. यदि आपके पास कपड़े सुखाने की मशीन है, तो इसके वेंट और ड्रम को साफ करवा लें. यदि यह खराब होती है, तो आपके कपड़े कई दिनों तक सूख नहीं पाएंगे, जिससे नमी और बदबू की समस्या आएगी.

7.सर्दियों से पहले घरेलू उपकरणों की जांच क्यों जरूरी है?

सर्दियों से पहले घरेलू उपकरणों की जांच क्यों जरूरी है?
7

ठंड के मौसम में आरामदायक जीवनशैली बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए, नीचे दिए गए उपकरणों की जांच और सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है. सर्दियों से पहले इन मशीनों की जांच और रखरखाव पर थोड़ा सा समय और पैसा खर्च करना, आपको भीषण ठंड और अचानक होने वाले दोगुने मरम्मत के खर्च से बचाएगा. साथ ही आपकी स्वास्थ्य और सुविधा को भी आरामदायक बना सकता है.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
FAQ Diabetes: डायबिटीज से जुड़े 7 सवालों के जवाब, जिनके बारे में आपको जान लेना चाहिए
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
ICU का फुल फॉर्म क्या होता है? 99% लोग नहीं दे पाते हैं इसका सही जवाब
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
अनिरुद्ध कुमार पांडे कैसे बने प्रेमानंद महाराज? जानिए कैसा रहा है उनका आध्यात्मिक सफर
Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज
Luxury Travel: 39,00,000 में 7 दिन का सफर, पटरी पर चलता महल! जानें क्या है इस 'शाही ट्रेन' में बुकिंग प्रोसेज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE