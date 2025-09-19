ठंड और खर्च से बचना है, तो पहले ही चेक कर लें घर की ये मशीनें; खराब हुईं तो बाद में चुकानी पड़ेगी दोगुनी कीमत
लाइफस्टाइल
Pragya Bharti | Sep 19, 2025, 02:48 PM IST
1.सर्दियां शुरू होने से पहले ही चेक करें ये उपकरण
सर्दियों का मौसम दस्तक देने वाला है और इसके साथ ही हम आरामदायक गर्म कपड़ों और गरमागरम पेय की तैयारी में जुट जाते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की कुछ जरूरी मशीनें ठंड के मौसम के लिए कितनी तैयार हैं? अक्सर हम आखिरी समय तक इंतजार करते हैं और तब ठंड अपने चरम पर आ जाती है. अधिकतर उसी समय हीटर या गीजर जैसी जरूरी चीजें काम करना बंद कर देती हैं. ऐसे में, हमें कड़ाके की ठंड का सामना करने के साथ-साथ सर्विसिंग और मरम्मत की लागत भी दोगुनी हो जाती है. इस समस्या से बचने का एकमात्र समाधान है कि सर्दी शुरू होने से पहले ही अपने घर के कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों की जांच कर ली जाए, ताकि आप कम खर्च में चैन की नींद सो सकें.
2.गीजर/वॉटर हीटर (Geyser/Water Heater)
सर्दियों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला उपकरण गीज़र ही होता है. महीनों तक बंद रहने के कारण इसके अंदर जमा हुआ चूना या पानी के पाइप में लीकेज की समस्या आ सकती है. अगर गीजर अचानक खराब होता है, तो आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और मैकेनिक की इमरजेंसी फीस चुकानी पड़ सकती है. सर्दियों से पहले इसकी डी-स्केलिंग और थर्मोस्टेट की जांच करवा लें.
3.रूम हीटर (Room Heater)
सुरक्षा की दृष्टि से रूम हीटर की जांच सबसे महत्वपूर्ण है. लंबे समय तक बंद रहने के कारण इसमें धूल जमा हो जाती है, जो जलने पर दुर्गंध या यहां तक कि आग लगने का खतरा पैदा कर सकती है. हीटर के कॉइल और तारों की मजबूती जरूर जांचें. सुनिश्चित करें कि हीटर का स्विच और तार पूरी तरह सुरक्षित है.
4.एयर कंडीशनर (Air Conditioner- Heating Mode)
यदि आपके पास स्प्लिट एसी है जिसमें हीटिंग मोड भी है, तो इसे एक बार चलाकर ज़रूर देखें. चूंकि हीटिंग मोड का इस्तेमाल साल में सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए होता है, इसलिए इसकी गैस के दबाव और फिल्टर की सफाई की जांच करवा लेना बुद्धिमानी है.
5.हीटिंग/इमर्शन रॉड (Heating/Immersion Rod)
इमर्शन रॉड एक सस्ता विकल्प है, लेकिन इसमें करंट लगने या शॉर्ट सर्किट होने का खतरा अधिक होता है. इसकी प्लास्टिक हैंडल की मजबूती और तार की कंडीशन को ध्यान से देखें. तार कहीं से कटा हुआ न हो, और रॉड पर अत्यधिक जंग न लगा हो.
6.कपड़े सुखाने की मशीन (Clothes Dryer/Washing Machine)
सर्दियों में धूप कम होने से कपड़े सुखाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है. यदि आपके पास कपड़े सुखाने की मशीन है, तो इसके वेंट और ड्रम को साफ करवा लें. यदि यह खराब होती है, तो आपके कपड़े कई दिनों तक सूख नहीं पाएंगे, जिससे नमी और बदबू की समस्या आएगी.
7.सर्दियों से पहले घरेलू उपकरणों की जांच क्यों जरूरी है?
ठंड के मौसम में आरामदायक जीवनशैली बनाए रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने के लिए, नीचे दिए गए उपकरणों की जांच और सर्विसिंग कराना बेहद जरूरी है. सर्दियों से पहले इन मशीनों की जांच और रखरखाव पर थोड़ा सा समय और पैसा खर्च करना, आपको भीषण ठंड और अचानक होने वाले दोगुने मरम्मत के खर्च से बचाएगा. साथ ही आपकी स्वास्थ्य और सुविधा को भी आरामदायक बना सकता है.