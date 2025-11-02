Dry Lips in Winter: सर्दियों मे होंठ फटने से कैसे बचाएं? मुलायम और गुलाबी रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

1 . Dry Lips Problem in Winter

1

सर्दियों के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं अपने साथ रूखापन भी लेकर आता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारी त्वचा और होंठों पर पड़ता है. होंठों की त्वचा बहुत नाज़ुक होती है, जिसमें तैलीय ग्रंथियां नहीं होती हैं. यही वजह है कि सर्द हवाओं के शुरुआत से ही होंठ फटने लग जाते हैं. फटे होंठ दर्दनाक होने के साथ-साथ आपकी मुस्कान की सुंदरता भी छीन लेते हैं. हालांकि, कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने होंठों को मुलायम और गुलाबी बनाए रख सकते हैं.