लाइफस्टाइल

Dry Lips in Winter: सर्दियों मे होंठ फटने से कैसे बचाएं? मुलायम और गुलाबी रखने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

Dry Lips Care In Hindi: सर्दियों में होंठ फटने से बचने के लिए होंठों को बार-बार छूने से बचना और नमी बनाए रखना जरूरी है. मुलायम व गुलाबी होंठों के लिए इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, यहां प्राकृतिक घरेलू नुस्खे बताए गए हैं. इन नुस्खों को अपनाकर आप ठंड में भी अपने होठों को सॉफ्ट रख सकते हैं.

Pragya Bharti | Nov 02, 2025, 03:27 PM IST

1.Dry Lips Problem in Winter

Dry Lips Problem in Winter
1

सर्दियों के मौसम में चलने वाली ठंडी हवाएं अपने साथ रूखापन भी लेकर आता है, जिसका सबसे ज़्यादा असर हमारी त्वचा और होंठों पर पड़ता है. होंठों की त्वचा बहुत नाज़ुक होती है, जिसमें तैलीय ग्रंथियां नहीं होती हैं. यही वजह है कि सर्द हवाओं के शुरुआत से ही होंठ फटने लग जाते हैं. फटे होंठ दर्दनाक होने के साथ-साथ आपकी मुस्कान की सुंदरता भी छीन लेते हैं. हालांकि, कुछ आसान घरेलू नुस्खे अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और अपने होंठों को मुलायम और गुलाबी बनाए रख सकते हैं.

2.होंठों को बार-बार छूने या चाटने से बचें

होंठों को बार-बार छूने या चाटने से बचें
2

फटे होंठों पर अक्सर हम ज़ुबान लगाते हैं या उन्हें बार-बार छूते हैं. यह सबसे बड़ी गलती है. होंठों को चाटने से वे क्षण भर के लिए तो नम लगते हैं, लेकिन लार सूखने पर होंठों की बाकी नमी भी ले उड़ती है, जिससे होंठ और ज़्यादा फट जाते हैं. इसी तरह, होंठों पर लगी सूखी परत को नाखून से खींचने या उखाड़ने से बचें, क्योंकि इससे खून आ सकता है और संक्रमण का ख़तरा बढ़ जाता है.

3.रात में नमी को लॉक करने के लिए घी या तेल लगाएं

रात में नमी को लॉक करने के लिए घी या तेल लगाएं
3

सोने से पहले अपने होंठों पर शुद्ध देसी घी या नारियल तेल लगाने की आदत डालें. यह सबसे प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है. घी या नारियल तेल एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर के रूप में काम करता है और रात भर होंठों पर एक सुरक्षात्मक परत बनाए रखता है, जिससे नमी बाहर नहीं निकल पाती और सुबह आपके होंठ कोमल बने रहते हैं.

4.शहद और पेट्रोलियम जेली का मिश्रण

शहद और पेट्रोलियम जेली का मिश्रण
4

शहद एक प्राकृतिक हुमेक्टेंट (नमी खींचने वाला) और हीलिंग एजेंट है, जो फटे होंठों के घावों को भरने में मदद करता है. होंठों को मुलायम बनाने के लिए, पहले थोड़ी-सी शहद लगाएं. 10-15 मिनट बाद शहद के ऊपर पेट्रोलियम जेली की एक मोटी परत लगा लें. यह संयोजन नमी को सील कर देता है और फटने की प्रक्रिया को तेजी से ठीक करता है.

5.पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें

पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें
5

होंठ फटने का एक मुख्य कारण शरीर में पानी की कमी है. सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर को पानी की ज़रूरत नहीं है. अपनी त्वचा और होंठों को अंदर से नमी देने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. शरीर को हाइड्रेटेड रखने से होंठों में प्राकृतिक नमी बनी रहती है.
 

6.मृत त्वचा हटाने के लिए माइल्ड स्क्रबिंग

मृत त्वचा हटाने के लिए माइल्ड स्क्रबिंग
6

फटे होंठों पर जमा मृत त्वचा को हटाना जरूरी है ताकि नई त्वचा निकल सके. इसके लिए एक माइल्ड स्क्रब बनाएं: चीनी और शहद/नारियल तेल को मिलाकर धीरे-धीरे होंठों पर मसाज करें. सर्कुलर मोशन में स्क्रब करने के बाद गुनगुने पानी से धो लें. ध्यान रखें, स्क्रबिंग बहुत हल्के हाथों से करनी है, ताकि त्वचा को कोई नुकसान न पहुंचे.
 

7.खीरे का रस और एलोवेरा जेल का उपयोग

खीरे का रस और एलोवेरा जेल का उपयोग
7

खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है, जो होंठों को ठंडक और हाइड्रेशन प्रदान करता है. खीरे के एक टुकड़े को अपने होंठों पर 5 मिनट तक रगड़ें. इसके अलावा, एलोवेरा जेल भी होंठों की जलन और लालिमा को शांत करने के लिए बहुत अच्छा है. रात को सोने से पहले ताज़ा एलोवेरा जेल लगाएं, यह फटी हुई त्वचा को तेजी से ठीक करता है.

8.विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन

विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन
8

बाहरी देखभाल के साथ-साथ आंतरिक पोषण भी जरूरी है. विटामिन-बी और विटामिन-सी की कमी से होंठ फटने की समस्या बढ़ सकती है. अपने आहार में फल, हरी सब्जियां, नट्स और डेयरी उत्पाद शामिल करें. ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अलसी या अखरोट भी होंठों की नमी बनाए रखने में सहायक होते हैं.

