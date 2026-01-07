कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

6 . हर दिन करें व्यायाम

सर्दियों के मौसम भले ही आम बाहर टहलने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर बैठकर ही व्यायाम जरूर करें. कई बार सांस लेने में परेशानी और सीने में भारीपन रहता है. तो श्वास से जुड़े योग और प्राणायाम जरूर करें. इससे शरीर के हर हिस्से तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है और शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

