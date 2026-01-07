FacebookTwitterYoutubeInstagram
कड़कती ठंड में खानपान से लेकर दिनचर्या में कर लें बदलाव, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के आसपास भी नहीं फटकेगी सर्दी

सर्दियों का मौसम बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक होता है. इस समय में उन्हें ज्यादा केयर की जरूरत होती है. जनवरी महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है. इसी माह में साल के सबसे ठंडे दिन आते हैं. कोहरे से लेकर शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाता है. ऐसे में नियमित रूप से इन उपायों को अपनाना शुरू कर दें

नितिन शर्मा | Jan 07, 2026, 04:00 PM IST

1.सर्दी से बचने के उपाय

सर्दी से बचने के उपाय
1

आयुर्वेद में बताये कुछ उपाय आजमाकर आप खुद के साथ ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को कड़कती ठंड से बचा सकते हैं. वहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कर उनकी हेल्थ को सही बनाये रख सकते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है अपनी दिनचर्या के साथ ही खानपान में बदलाव कर लें. आइए जानते हैं ठंड में स्वास्थ्य को सही रखने के लिए कौन सी चीजें अपनानी चाहिए.

2.डाइट में शामिल करें ये अनाज

डाइट में शामिल करें ये अनाज
2

14 दिन शरीर को गर्म रखना बहुत जरूरी है, इसलिए डाइट में ऐसे फूड्स को शामिल करें, जिनकी तासीर गर्म हो. इनमें घी, तिल का तेल, मूंग दाल, उड़द दाल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, गुड़, तिल और मूंगफली शामिल है. इनका सेवन शरीर को गर्म रखने से लेकर इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. 

3.हर दिन गुनगुने तेल से करें मालिश

हर दिन गुनगुने तेल से करें मालिश
3

इस सर्दी में बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाने के लिए हर दिन गुनगुने तेल से मालिश करें. इससे मांसपेशियों में जकड़न कम होती है और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का भी ठीक होता है. साथ ही शरीर की थकावट से लेकर जोड़ों के दर्द में भी आराम मिलता है. 

4.गुनगुने पानी के साथ लें काढ़ा

गुनगुने पानी के साथ लें काढ़ा
4

सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए पूरे दिन गुनगुना पानी पिये. इसके साथ ही दिन में एक बार काढ़े का सेवन जरूर करें, जिसमें अदरक, तुलसी, हल्दी, लौंग और काली मिर्च जैसी चीजें शामिल होती हैं. ये सभी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं.

5.हर दिन लें धूप

हर दिन लें धूप
5

सर्दियों के दिनों में धूप जरूर लें.अलाव के पास बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करें. कानों और चेहरे को ज्यादा से ज्यादा ढक कर रखें. ये शरीर का तापमान संतुलित बनाए रखने में मदद करता है.

6.हर दिन करें व्यायाम

हर दिन करें व्यायाम
6

सर्दियों के मौसम भले ही आम बाहर टहलने नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर बैठकर ही व्यायाम जरूर करें. कई बार सांस लेने में परेशानी और सीने में भारीपन रहता है. तो श्वास से जुड़े योग और प्राणायाम जरूर करें. इससे शरीर के हर हिस्से तक सही तरीके से ऑक्सीजन पहुंचती है और शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है.

डिस्क्लेमर- यह खबर सामान्य जानकारी के आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

