FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shattila Ekadashi 2026: षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल

षटतिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर जरूर करें तिल का दान, अश्वमेध यज्ञ का मिलता है फल

Makar Sankranti 2026 Song: 'उड़ उड़ी जाए' से 'ढील दे दे रे भैया' तक, संक्रांति के जश्न में जोश भर देंगे ये 10 आइकॉनिक गाने

Makar Sankranti 2026 Song: 'उड़ उड़ी जाए' से 'ढील दे दे रे भैया' तक, संक्रांति के जश्न में जोश भर देंगे ये 10 आइकॉनिक गाने

Happy Makar Sankranti 2026 Wishes: 'तिलकुट की खुशबू, दही-चूड़ा की बहार..' मकर संक्रांति पर करीबियों को भेजें ये बधाई संदेश

Makar Sankranti 2026 Wishes: 'तिलकुट की खुशबू, दही-चूड़ा की बहार…' मकर संक्रांति पर करीबियों को भेजें ये बधाई संदेश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल

महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल

Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद

मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद

दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  

दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi

HomePhotos

लाइफस्टाइल

Winter Diet For Kids:सर्दियों में बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 चीजें, बॉडी को एक्टिव रखने के साथ ही दूर रहेगी ठंड

सर्दियों की ठंडी हवा बच्चों की सेहत को सबसे पहले प्रभावित करती है. गले में खराश, खांसी और थकान, यह सब मौसम में बेहद आम माने जाते हैं. माता-पिता के लिए ऐसे समय में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि बच्चों को ऐसा क्या खिलाया जाए जिससे उनका शरीर अंदर से गर्म भी रहे और बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़े...

नितिन शर्मा | Jan 14, 2026, 07:53 AM IST

1.बच्चों की डाइट में शामिल करें यें फूड्स

बच्चों की डाइट में शामिल करें यें फूड्स
1

आयुर्वेद की मानें तो ठंड के मौसम में शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है. इस मौसम में शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बच्चों की थाली में कुछ खास चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है. ये चीजें उन्हें ठंड से बचाने के साथ ही दिनभर एक्टिव रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.

Advertisement

2.डाइट में शामिल करें गुड़

डाइट में शामिल करें गुड़
2

सर्दियों में गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. गुड़ को आयुर्वेद में खून को शुद्ध करने वाला और पाचन को बेहतर करने वाला माना गया है. विज्ञान के अनुसार, इसमें मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाता है, जिससे बच्चा ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है. गुड़ बच्चों के शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनाए रखता है.

3.खजूर को करें शामिल

खजूर को करें शामिल
3

ठंड के मौसम में खजूर भी बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेद में इसे बल्य यानी ताकत बढ़ाने वाला माना गया है. यह खून बढ़ाने, शरीर में गर्मी लाने और पाचन को मजबूत करने में मदद करता है. खजूर में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और नेचुरल शुगर होता है, जो ऊर्जा देने का काम करता है. खजूर बच्चों की भूख भी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली थकान को दूर करता है.

4.देशी घी भी फायदेमंद

देशी घी भी फायदेमंद
4

सर्दियों में घी भी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. आयुर्वेद हजारों साल से घी को अमृत समान मानता है. घी शरीर में ओज यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. विज्ञान की मानें तो घी में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चों के दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं. यह शरीर में पाचन को आसान बनाता है. घी खाने से बच्चों को लंबी ऊर्जा मिलती है, इसलिए ठंड के दिनों में एक चम्मच घी रोटी या पराठे पर लगाकर देना शरीर को मजबूत बनाता है.

TRENDING NOW

5.शकरकंद 

शकरकंद 
5

सर्दियों में शकरकंद भी बच्चों के लिए लाभकारी है. आयुर्वेद में शकरकंद को ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ बताया गया है. यह शरीर को धीरे-धीरे गर्म करता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है. विज्ञान के अनुसार, शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है, त्वचा बेहतर होती है और पाचन भी सुधरता है. उबला हुआ शकरकंद या हल्की-सी भुनी हुई शकरकंद बच्चों को बेहद पसंद आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल
महाकुंभ की खूबसूरत साध्वी हर्षा ने धर्म की राह छोड़ने का क्यों किया ऐलान? कुछ ऐसा मिला 1 साल तक की तपस्या का फल
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
मकर संक्रांति पर जरूर करें ये 6 काम, सूर्यदेव के साथ मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi  
दुनिया के इन देशों ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप दी है मान्यता, इस इस्लामिक कंट्री के कोर्ट तक पहुंची Hindi
Winter Diet For Kids:सर्दियों में बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 चीजें, बॉडी को एक्टिव रखने के साथ ही दूर रहेगी ठंड
सर्दियों में बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 चीजें, बॉडी को एक्टिव रखने के साथ ही दूर रहेगी ठंड
18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य
18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य
MORE
Advertisement
धर्म
Makar Sankranti Katha: मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
मकर संक्रांति पर क्यों होती है सूर्य देव की आराधना और दिया जाता है जल, यहां पढ़ें पौराणक कथा
Vastu For Roti:घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
घर में रोटी बनाने से लेकर किसी को देते समय क्यों नहीं गिननी चाहिए रोटियां, जानें इसके पीछे की वजह और वास्तु इफेक्ट
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
बसंत पंचमी की तारीखों को लेकर आप भी हैं कन्फ्यूज तो जान लें इसकी तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Shattila Ekadashi 2026: इस बार किस दिन पड़ रही षटतिला एकादशी, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
इस बार किस दिन पड़ रही षटतिला एकादशी, जानें इसकी सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त और महत्व
Rashifal 13 January 2026: धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement