Winter Diet For Kids:सर्दियों में बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 चीजें, बॉडी को एक्टिव रखने के साथ ही दूर रहेगी ठंड

5 . शकरकंद

5

सर्दियों में शकरकंद भी बच्चों के लिए लाभकारी है. आयुर्वेद में शकरकंद को ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ बताया गया है. यह शरीर को धीरे-धीरे गर्म करता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है. विज्ञान के अनुसार, शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है, त्वचा बेहतर होती है और पाचन भी सुधरता है. उबला हुआ शकरकंद या हल्की-सी भुनी हुई शकरकंद बच्चों को बेहद पसंद आती है.

डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से