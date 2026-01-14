Winter Diet For Kids:सर्दियों में बच्चों की डाइट में जरूर शामिल करें ये 4 चीजें, बॉडी को एक्टिव रखने के साथ ही दूर रहेगी ठंड

लाइफस्टाइल
नितिन शर्मा | Jan 14, 2026, 07:53 AM IST
1.बच्चों की डाइट में शामिल करें यें फूड्स
आयुर्वेद की मानें तो ठंड के मौसम में शरीर की अग्नि यानी पाचन शक्ति सबसे मजबूत होती है. इस मौसम में शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में बच्चों की थाली में कुछ खास चीजों को शामिल करना बेहद जरूरी है. ये चीजें उन्हें ठंड से बचाने के साथ ही दिनभर एक्टिव रखने में अहम भूमिका निभाती हैं.
2.डाइट में शामिल करें गुड़
सर्दियों में गुड़ को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है. गुड़ को आयुर्वेद में खून को शुद्ध करने वाला और पाचन को बेहतर करने वाला माना गया है. विज्ञान के अनुसार, इसमें मौजूद आयरन शरीर में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाता है, जिससे बच्चा ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करता है. गुड़ बच्चों के शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनाए रखता है.
3.खजूर को करें शामिल
ठंड के मौसम में खजूर भी बेहद फायदेमंद है. आयुर्वेद में इसे बल्य यानी ताकत बढ़ाने वाला माना गया है. यह खून बढ़ाने, शरीर में गर्मी लाने और पाचन को मजबूत करने में मदद करता है. खजूर में आयरन, फाइबर, पोटैशियम और नेचुरल शुगर होता है, जो ऊर्जा देने का काम करता है. खजूर बच्चों की भूख भी बढ़ाता है और सर्दियों में होने वाली थकान को दूर करता है.
4.देशी घी भी फायदेमंद
सर्दियों में घी भी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकता है. आयुर्वेद हजारों साल से घी को अमृत समान मानता है. घी शरीर में ओज यानी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है. विज्ञान की मानें तो घी में मौजूद हेल्दी फैट्स बच्चों के दिमाग के विकास के लिए बेहद जरूरी होते हैं. यह शरीर में पाचन को आसान बनाता है. घी खाने से बच्चों को लंबी ऊर्जा मिलती है, इसलिए ठंड के दिनों में एक चम्मच घी रोटी या पराठे पर लगाकर देना शरीर को मजबूत बनाता है.
5.शकरकंद
सर्दियों में शकरकंद भी बच्चों के लिए लाभकारी है. आयुर्वेद में शकरकंद को ताकत बढ़ाने वाला पदार्थ बताया गया है. यह शरीर को धीरे-धीरे गर्म करता है और लंबे समय तक ऊर्जा देता है. विज्ञान के अनुसार, शकरकंद में विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और पोटैशियम भरपूर होता है, जिससे इम्युनिटी बढ़ती है, त्वचा बेहतर होती है और पाचन भी सुधरता है. उबला हुआ शकरकंद या हल्की-सी भुनी हुई शकरकंद बच्चों को बेहद पसंद आती है.
डिस्क्लेमर- यह जानकारी पर आधार पर लिखी गई है. डीएनए हिंदी इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से