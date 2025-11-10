Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

लाइफस्टाइल
Abhay Sharma | Nov 10, 2025, 01:03 PM IST
1.नहाने के लिए ठंडा या गर्म पानी का इस्तेमाल
कई लोग का मानना है कि ठंड में गर्म पानी से नहाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे शरीर को राहत मिलती है और थकान उतर जाती है. दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी से नहाना स्किन को ड्राइ कर देता है, बालों को नुकसान पहुंचाता है और शरीर की नेचुरल ऑयल लेयर ख़त्म कर देता है..
2.स्किन के लिए खतरा
यह सच है कि गर्म पानी से नहाना स्किन के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी हमारी त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत को नुक़सान पहुंचाता है. इससे स्किन पर ड्राइनेस आ सकती है. स्किन पर अगर पहले से ही ड्राइनेस है और आप ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं तो इस स्थिति में डर्मेटाइटिस और एक्ज़िमा होने की संभावना बढ़ सकती है.
3.ठंड में ठडा पानी
कड़ाके की ठंड हो और आप ठंडा पानी शरीर पर डालें तो यह जानलेवा भी हो सकता है. क्योंकि जब शरीर अचानक बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी के संपर्क में आता है तो ब्लड वेसल्स तुरंत रिएक्ट करती हैं. इस स्थिति में शरीर पर बहुत ठंडा पानी पड़ते ही वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकता है.
4.सर्दी में गुनगुना पानी
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से नहाना सबसे बेहतर माना जाता है. साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि नहाने के बाद त्वचा पर मॉइस्चराइज़र लगाएं, ताकि ड्राइ स्किन, खुजली जैसी समस्या से बचाव किया जा सके.
5.हैंडपंप या बोरवेल का पानी का कर सकते हैं इस्तेमाल?
ठंड के मौसम में हैंडपंप या बोरवेल से हल्का गर्म पानी निकलता है, इसलिए ग्रामीण इलाक़ों में लोग पानी बिना गर्म किए नहा लेते हैं. लेकिन, यह पानी भी कभी-कभी त्वचा पर जलन और खुजली जैसी परेशानी भी पैदा कर सकता है.
6.नहाने के लिए किस तरह का पानी इस्तेमाल करें?
हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से बचना चाहिए और शरीर का तापमान संतुलित रखना ज़रूरी है. इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि सर्दी हो या गर्मी किसी भी मौसम में नहाने के लिए हमेशा हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहि, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से बचना चाहिए.
