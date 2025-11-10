Winter Body Care: गर्म या ठंडा, सर्दियों में किस पानी से नहाना है बेहतर?

3 . ठंड में ठडा पानी

कड़ाके की ठंड हो और आप ठंडा पानी शरीर पर डालें तो यह जानलेवा भी हो सकता है. क्योंकि जब शरीर अचानक बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी के संपर्क में आता है तो ब्लड वेसल्स तुरंत रिएक्ट करती हैं. इस स्थिति में शरीर पर बहुत ठंडा पानी पड़ते ही वेसल्स सिकुड़ जाती हैं. इससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट रेट भी बढ़ सकता है.