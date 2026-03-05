Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस

लाइफस्टाइल
1.महिलाओं को ज्यादा नींद की जरूरत
अक्सर देखा जाता है कि दिनभर काम करने के बाद महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा थकान महसूस करती हैं. यह बात काफी हद तक सही भी है, विज्ञान भी मानता है कि महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले ज्यादा नींद की जरूरत होती है. यह सिर्फ आलस या आराम की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई अहम कारण भी होते हैं. .(Image: AI Generated)
2.क्यों महिलाओं को ज्यादा नींद की होती है जरूरत?
नींद का सबसे बड़ा काम दिमाग को आराम देना और उसे फिर से तरोताजा करना होता है, रिसर्च के मुताबिक महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं. वे एक ही समय में घर, बच्चों, ऑफिस और कई दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में सोचती रहती हैं. ऐसे में जब दिमाग का इस्तेमाल लंबे समय तक और ज्यादा होता है, तो उसे रिकवरी के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है. दिनभर अधिक ऊर्जा खर्च होने के नाते उन्हें गहरी नींद की ज्यादा जरूरत होती है. .(Image: AI Generated)
3.हार्मोनल बदलाव भी है वजह
महिलाओं का शरीर जीवन के अलग-अलग चरणों में कई हार्मोनल बदलावों से गुजरता है. पीरियड्स, प्रेग्नेंसी और मेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन-प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन का स्तर बदलता रहता है. प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर का वजन बढ़ता है, कई शारीरिक बदलाव होते हैं, ज्यादा थकान महसूस हो सकती है. वहीं मेनोपॉज में हॉट फ्लैश और ज्यादा पसीना आने जैसी समस्याओं के कारण नींद बार-बार टूट सकती है, जिससे शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता. .(Image: AI Generated)
4.नींद की खराब गुणवत्ता
महिलाओं की नींद अक्सर पुरुषों की तुलना में हल्की होती है, वे घर की छोटी-छोटी आवाज़ों, बच्चों के रोने या किसी हलचल से जल्दी जाग जाती हैं. इसके अलावा, महिलाएं इंसोम्निया (नींद न आना) और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जैसी समस्याओं से भी ज्यादा प्रभावित होती हैं. ऐसे में बार-बार नींद टूटने की वजह से उन्हें गहरी नींद नहीं मिल पाती, जो शरीर को आराम देने और ठीक करने के लिए जरूरी होती है. इसलिए उन्हें सुबह उठने के बाद भी थकान महसूस होती है. .(Image: AI Generated)
5.मानसिक स्वास्थ्य और तनाव
घर और परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से महिलाएं अक्सर ज्यादा मानसिक तनाव और चिंता महसूस करती हैं, तनाव का सीधा असर नींद पर पड़ता है. जब दिमाग शांत नहीं होता, तो शरीर को आराम मिलने में भी ज्यादा समय लगता है. अगर पूरी नींद नहीं मिलती, तो तनाव और बढ़ जाता है और यह एक चक्र की तरह चलता रहता है. .(Image: AI Generated)
6.बेहतर नींद के लिए क्या करें?
महिलाओं में नींद की कमी सिर्फ थकान ही नहीं बढ़ाती, बल्कि इससे दिल की बीमारी, चिंता और डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ सकता है. इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सोने और जागने का एक तय समय रखें. सोने से कम से कम एक घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल बंद कर दें और दोपहर के बाद चाय या कॉफी पीने से बचें. .(Image: AI Generated)
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.
