Women's Sleep: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है नींद की जरूरत? जानें क्या कहता है साइंस

क्यों महिलाओं को ज्यादा नींद की होती है जरूरत?

नींद का सबसे बड़ा काम दिमाग को आराम देना और उसे फिर से तरोताजा करना होता है, रिसर्च के मुताबिक महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा मल्टीटास्किंग करती हैं. वे एक ही समय में घर, बच्चों, ऑफिस और कई दूसरी जिम्मेदारियों के बारे में सोचती रहती हैं. ऐसे में जब दिमाग का इस्तेमाल लंबे समय तक और ज्यादा होता है, तो उसे रिकवरी के लिए ज्यादा समय चाहिए होता है. दिनभर अधिक ऊर्जा खर्च होने के नाते उन्हें गहरी नींद की ज्यादा जरूरत होती है.