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चीन में गुफाओं के अंदर क्यों भेजी जाती थीं लड़कियां? इन खास आदतों वाली महिलाओं को ही जाता था चुना 

चीन में गुफाओं कभी लड़कियों को जबरन ले जाया जाता था और जो भी लड़की उसमें जाती थी वह कभी भी वापस नहीं लौट पाती थी. आखिर क्या होता था उन गुफाओं में उनके साथ. खास बात ये थी कि ये लड़कियां चुपके से नहीं बल्कि सबकी जानकारी में ले जाई जाती थीं?

ऋतु सिंह | Apr 27, 2026, 02:53 PM IST

1.‘गुफा देवता’ की दुल्हन मानकर चुना जाता था

‘गुफा देवता’ की दुल्हन मानकर चुना जाता था
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कहा जाता है कि चीन के कुछ पुराने इलाकों में एक रहस्यमयी प्रथा का जिक्र मिलता है, जिसमें अविवाहित युवतियों को ‘गुफा देवता’ की दुल्हन मानकर चुना जाता था. लोककथाओं के अनुसार, वहां उन्हें अकेले रहना पड़ता था और उपवास के जरिए उनका जीवन समाप्त हो जाता था, जिसे एक प्रकार के बलिदान के रूप में देखा जाता था.

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2. किस तरह की लड़कियों के ले जाते थे गुफओं में?

किस तरह की लड़कियों के ले जाते थे गुफओं में?
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इन लड़कियों को अक्सर सुंदर, चंचल और बुद्धिमान होने के आधार पर चुना जाता था. मान्यता थी की ऐसी ही लड़कियां गुफा देवता के लिए सबसे उत्तम होती हैं. लड़कियों को  गुफाओं में भेजकर देवता को समर्पित किया जाता है. फिर उनकी कोई खोज खबर नहीं लेता था. वह लड़कियां फिर कभी गुफा से बाहर नहीं आ पाती थीं.
 

3.क्या है ‘गुफा वाली परंपरा’ की कहानी

क्या है ‘गुफा वाली परंपरा’ की कहानी
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चीन की कुछ पुरानी लोककथाओं में एक ऐसी प्रथा का जिक्र मिलता है, जहां युवा अविवाहित लड़कियों को ‘गुफा में भेजने’ की बात कही जाती है. इसे कई जगह ‘गुफा विवाह’ या रहस्यमयी बलि से जोड़कर पेश किया गया है. हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इन कहानियों को समय के साथ बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया, जिससे वे डरावनी और सनसनीखेज बन गईं. असल में यह प्रथा हर जगह या पूरे समाज में लागू नहीं थी, बल्कि सीमित इलाकों और खास परिस्थितियों से जुड़ी थी.
 

4.बलि या सामाजिक मजबूरी

बलि या सामाजिक मजबूरी
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गहराई से देखने पर यह मामला सिर्फ ‘धार्मिक बलि’ का नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दबाव का भी था. कुछ क्षेत्रों में गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं या मान्यताओं के चलते ऐसी परंपराएं विकसित हुईं, जहां किसी व्यक्ति को ‘बलिदान’ के रूप में प्रस्तुत किया जाता था. कई विशेषज्ञ इसे ‘मानव बलि’ से ज्यादा एक प्रतीकात्मक या मजबूरी में लिया गया फैसला मानते हैं.यानी यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि उस दौर की कठिन परिस्थितियों की कहानी भी है. (फोटो एआई)

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5.डर और नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक पहलू

डर और नियंत्रण का मनोवैज्ञानिक पहलू
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इस तरह की कहानियों का एक बड़ा पहलू यह भी है कि समाज में डर पैदा करके नियमों को लागू किया जाता था. जब लोगों को यह बताया जाता था कि देवी-देवता या आत्माएं नाराज हो जाएंगी, तो वे इन परंपराओं को मानने लगते थे. यह तरीका खासकर महिलाओं और कमजोर वर्गों को नियंत्रित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था. आज के नजरिए से देखें तो यह सामाजिक असमानता और भय के मिश्रण का परिणाम था. (फोटो एआई)
 

6.कैसे अंधविश्वास और डर मिलकर किसी समाज को प्रभावित करते हैं

कैसे अंधविश्वास और डर मिलकर किसी समाज को प्रभावित करते हैं
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आज ऐसी प्रथाएं न के बराबर हैं और कानून भी इन्हें पूरी तरह प्रतिबंधित करता है. लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अंधविश्वास और डर मिलकर किसी समाज को प्रभावित कर सकते हैं. आज भी दुनिया के कई हिस्सों में छोटे-छोटे रूपों में ऐसी मान्यताएं देखी जा सकती हैं, जहां तर्क से ज्यादा डर हावी रहता है. इसलिए यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि वर्तमान के लिए भी एक चेतावनी है. (फोटो एआई)
 

7.एक नया नजरिया जो कम लोग समझते हैं

एक नया नजरिया जो कम लोग समझते हैं
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दिलचस्प बात यह है कि कई बार ऐसी कहानियां पूरी तरह सच नहीं होतीं, बल्कि उन्हें बाहरी लोगों ने गलत तरीके से समझकर फैलाया होता है. यानी जो हमें ‘भयानक परंपरा’ लगती है, वह कभी-कभी सांस्कृतिक गलतफहमी भी हो सकती है. इसलिए किसी भी संस्कृति को समझने से पहले उसके संदर्भ और समय को समझना जरूरी है. (फोटो एआई)
 

8.इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं ?

इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं ?
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इस तरह की घटनाएं हमें यह सिखाती हैं कि समाज में शिक्षा, जागरूकता और समानता कितनी जरूरी है. जब जानकारी और समझ बढ़ती है, तो ऐसे अंधविश्वास खुद-ब-खुद खत्म होने लगते हैं. आज के समय में यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना जांचे-परखे किसी भी सनसनीखेज कहानी पर भरोसा न करें. (फोटो एआई)

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