चीन में गुफाओं के अंदर क्यों भेजी जाती थीं लड़कियां? इन खास आदतों वाली महिलाओं को ही जाता था चुना 

3 . क्या है ‘गुफा वाली परंपरा’ की कहानी

3

चीन की कुछ पुरानी लोककथाओं में एक ऐसी प्रथा का जिक्र मिलता है, जहां युवा अविवाहित लड़कियों को ‘गुफा में भेजने’ की बात कही जाती है. इसे कई जगह ‘गुफा विवाह’ या रहस्यमयी बलि से जोड़कर पेश किया गया है. हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि इन कहानियों को समय के साथ बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया, जिससे वे डरावनी और सनसनीखेज बन गईं. असल में यह प्रथा हर जगह या पूरे समाज में लागू नहीं थी, बल्कि सीमित इलाकों और खास परिस्थितियों से जुड़ी थी.

