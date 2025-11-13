भारत में गाय की पूजा की जाती है तो फिर बाघ क्यों है राष्ट्रीय पशु है?

लाइफस्टाइल
1.भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है
हर देश अपनी पहचान के लिए अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करता है. इसमें उनके राष्ट्रीय पक्षी और पशु भी शामिल हैं. हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है. इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर को विशेष रूप से चुना गया था.
2.1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को चुना गया था?
1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था. उस समय भारत में बाघों की संख्या तेज़ी से घट रही थी. उसी वर्ष, बाघों के अवैध शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया था. पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण को मज़बूत करने के लिए बाघ को राष्ट्रीय मान्यता दी गई. केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफ़ारिश पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया.
3.क्यों चुना गया बाघ राष्ट्रीय पशु?
रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने का एक और कारण इसकी फुर्ती है, जिसने इसे देश की पहचान बना दिया है. जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी रॉयल बंगाल टाइगर है. दोनों देशों का राष्ट्रीय पशु एक ही है.
4.गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं
इस बीच, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली की कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी. इसमें कहा गया कि ऐसा गौ तस्करी और हत्या को रोकने के लिए किया जा रहा है. यह मुद्दा संसद में भी उठा. एक सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसा कोई इरादा है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है.
5.गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकती?
इस तरह से देखें तो भारत में गाय का बहुत महत्व है. गाय को गोमाता कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है. फिर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकती? सवाल उठता है. इसके कुछ संवैधानिक कारण हैं.
6.इसलिए, केंद्र सरकार चाहकर भी...
संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, कानूनी शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित हैं. पशुओं का संरक्षण और देखभाल राज्य सूची का विषय है. इसका अर्थ है कि इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, न कि राज्य विधानसभाओं में. इसलिए, केंद्र सरकार चाहकर भी सीधे कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती.
7. धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं अलग-अलग हैं
दूसरा, पशुपालन की स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं, आर्थिक ज़रूरतें और नीतियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं. इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश राज्यों के अधिकारों के साथ टकराव होगा.
8.इस राज्य ने अपना राज्य पशु गाय को घोषित किया था
गाय भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 2015 में गाय को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य पशु घोषित किया था. राज्य सरकार ने गाय के सांस्कृतिक, धार्मिक और ग्रामीण आर्थिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया. इसका उद्देश्य पशुपालन, डेयरी उद्योग और ग्रामीण आजीविका में गाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करना था. जबकि भारत में माता का दर्जा प्राप्त गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है.
