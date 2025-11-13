भारत में गाय की पूजा की जाती है तो फिर बाघ क्यों है राष्ट्रीय पशु है?

4 . गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली की कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी. इसमें कहा गया कि ऐसा गौ तस्करी और हत्या को रोकने के लिए किया जा रहा है. यह मुद्दा संसद में भी उठा. एक सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसा कोई इरादा है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है.

