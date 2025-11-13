FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Counting Update: एनडीए को 160 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन 77 सीटों पर आगे | बिहार चुनावः वाल्मीकिनगर से जेडीयू प्रत्याशी रिंकू सिंह आगे, बगहा से कांग्रेस प्रत्याशी जयेश सिंह आगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे

Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान

HomePhotos

लाइफस्टाइल

भारत में गाय की पूजा की जाती है तो फिर बाघ क्यों है राष्ट्रीय पशु है?

गाय राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं है? भारत में गाय का बहुत महत्व है. गाय को गोमाता कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है. तो फिर गाय की बजाय बाघ को राष्ट्रीय पशु क्यों चुना गया?

ऋतु सिंह | Nov 13, 2025, 04:58 PM IST

1.भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है

भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है
1

हर देश अपनी पहचान के लिए अपने प्रतीकों का इस्तेमाल करता है. इसमें उनके राष्ट्रीय पक्षी और पशु भी शामिल हैं. हम सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है. इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर को विशेष रूप से चुना गया था.
 

Advertisement

2.1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को चुना गया था?

1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को चुना गया था?
2

1973 में रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था. उस समय भारत में बाघों की संख्या तेज़ी से घट रही थी. उसी वर्ष, बाघों के अवैध शिकार को रोकने और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए 'प्रोजेक्ट टाइगर' शुरू किया गया था. पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण को मज़बूत करने के लिए बाघ को राष्ट्रीय मान्यता दी गई. केंद्र सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की सिफ़ारिश पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया.
 

3.क्यों चुना गया बाघ राष्ट्रीय पशु?

क्यों चुना गया बाघ राष्ट्रीय पशु?
3

रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने का एक और कारण इसकी फुर्ती है, जिसने इसे देश की पहचान बना दिया है. जिस तरह भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, उसी तरह बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु भी रॉयल बंगाल टाइगर है. दोनों देशों का राष्ट्रीय पशु एक ही है.
 

4.गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं

गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं
4

इस बीच, सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैली की कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करेगी. इसमें कहा गया कि ऐसा गौ तस्करी और हत्या को रोकने के लिए किया जा रहा है. यह मुद्दा संसद में भी उठा. एक सांसद ने सरकार से पूछा कि क्या ऐसा कोई इरादा है? मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने लोकसभा में बताया कि सरकार की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोई योजना नहीं है.
 

TRENDING NOW

5.गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकती?

गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकती?
5

इस तरह से देखें तो भारत में गाय का बहुत महत्व है. गाय को गोमाता कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है. फिर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित कर सकती? सवाल उठता है. इसके कुछ संवैधानिक कारण हैं.
 

6.इसलिए, केंद्र सरकार चाहकर भी...

इसलिए, केंद्र सरकार चाहकर भी...
6

संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, कानूनी शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विभाजित हैं. पशुओं का संरक्षण और देखभाल राज्य सूची का विषय है. इसका अर्थ है कि इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है, न कि राज्य विधानसभाओं में. इसलिए, केंद्र सरकार चाहकर भी सीधे कानून बनाकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकती.
 

7. धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं अलग-अलग हैं

धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं अलग-अलग हैं
7

दूसरा, पशुपालन की स्थिति, धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं, आर्थिक ज़रूरतें और नीतियां अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं. इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की कोशिश राज्यों के अधिकारों के साथ टकराव होगा.
 

8.इस राज्य ने अपना राज्य पशु गाय को घोषित किया था

इस राज्य ने अपना राज्य पशु गाय को घोषित किया था
8

गाय भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने 2015 में गाय को आधिकारिक तौर पर अपना राज्य पशु घोषित किया था. राज्य सरकार ने गाय के सांस्कृतिक, धार्मिक और ग्रामीण आर्थिक महत्व को देखते हुए यह निर्णय लिया. इसका उद्देश्य पशुपालन, डेयरी उद्योग और ग्रामीण आजीविका में गाय की भूमिका को मान्यता प्रदान करना था. जबकि भारत में माता का दर्जा प्राप्त गाय नेपाल का राष्ट्रीय पशु है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Bihar Chunav Result 2025: बांकीपुर सीट से नीतीश कुमार के मंत्री नितिन नबिन आगे
Delhi Bomb Blast: डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
डीएनए मैच होते ही पुलवामा में उड़ाया गया बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी उमर नबी का घर
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Bihar Election 2025: नतीजों के पहले ही दिल्ली के BJP कार्यालय में जश्न, सत्तू के पराठे और जलेबी का Video Viral
Delhi Car Blast:दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
दिल्ली बमकांड में प्रोफेसर और छात्र गिरफ्तार, 4 शहरों में और हमलों की थी योजना, अब तक की जांच में क्या खुलासा हुआ?
Delhi blasts: दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
दिल्ली विस्फोट जांच में बड़ा खुलासा, बाबरी हमले के लिए तैयार की जा रही थीं 32 कारें
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar CM भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा बिहार की गद्दी-नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
बिहार सीएम भविष्यवाणी 2025: कौन संभालेगा गद्दी - नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव?
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Bihar Chunav 2025: कौन हैं बिहार के 5 सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे मंत्री? जानें कौन कहां से लड़ रहा चुनाव
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Toothpaste Hacks: जूते चमकाने हों या सिल्वर ज्वेलरी.. टूथपेस्ट के ये हैक्स रोजमर्रा के कामों को बना देंगे आसान
Vidhan Sabha Chunav 2025: 35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 5 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
35 साल में एक बार भी चुनाव नहीं हारे ये 3 नेता, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या रहेगा कायम
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
बिना नाम का है भारत का ये रेलवे स्टेशन, यहां लगा है सिर्फ एक खाली पीला बोर्ड
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE