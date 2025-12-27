FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
लाइफस्टाइल

 भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल

फिल्म धुरंधर में आपने रणवीर सिंह इंडियन आर्मी के इस्पाई का रोल किया था वो लंबे बाल रखे हुए थे लेकिन भारतीय सेना में लंबे बाल रखना या टैटू बनवाना बैन है. यही नहीं कई और नियम भी हैं. लेकिन लंबे बाल रखने का ये प्रतिबंध कब और क्यों कई बार तोड़ दिया जाता है चलिए जानें.

ऋतु सिंह | Dec 27, 2025, 07:26 AM IST

1. टैटू और लंबे बालों पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों है?

टैटू और लंबे बालों पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों है?
1

भारतीय सेना के सख्त नियम अक्सर लोगों में जिज्ञासा जगाते हैं. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक यह है कि टैटू और लंबे बालों पर इतना सख्त प्रतिबंध क्यों है. यह नियम फैशन या व्यक्तिगत पसंद से संबंधित नहीं है, बल्कि अनुशासन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है. आइए जानते हैं, इस नियम के पीछे क्या कारण है?
 

2.इंडियन आर्मी अनुशासित सेनाओं में से एक है

इंडियन आर्मी अनुशासित सेनाओं में से एक है
2

भारतीय सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली और अनुशासित सेनाओं में से एक है. सेना के सख्त नियम और सैनिकों की जीवनशैली हमेशा से आम नागरिकों के लिए जिज्ञासा का विषय रही है. सोशल मीडिया पर युवा अक्सर पूछते हैं कि सेना में टैटू बनवाने या लंबे बाल रखने पर प्रतिबंध क्यों है? ये नियम सिर्फ फैशन या दिखावे तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे स्वास्थ्य, सुरक्षा और युद्ध रणनीति जैसे गंभीर कारण हैं.  
 

3.भारतीय सेना में टैटू बनवाना सख्त मना क्यों है?

भारतीय सेना में टैटू बनवाना सख्त मना क्यों है?
3

भारतीय सेना में टैटू बनवाना सख्त मना है, जिसका मुख्य कारण चिकित्सा सुरक्षा है. टैटू बनवाते समय सुई को ठीक से कीटाणुरहित न करने पर एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, सी और अन्य गंभीर त्वचा रोगों का खतरा रहता है. सैनिकों को अक्सर दूरदराज के इलाकों और जंगलों में तैनात रहना पड़ता है, जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं. ऐसे में टैटू से होने वाला एक साधारण संक्रमण भी सैनिक के जीवन के लिए खतरा बन सकता है और उसकी परिचालन क्षमता को प्रभावित कर सकता है.
 

4.सेना में 'मैं' नहीं बोल सकते

सेना में 'मैं' नहीं बोल सकते
4

सेना में 'मैं' की भावना के बजाय 'हम' की भावना अधिक प्रचलित है. सैनिकों को एक इकाई के रूप में देखा जाता है. बड़े और स्पष्ट टैटू व्यक्तिगत पहचान की भावना पैदा करते हैं, जो सेना के एकरूपता के सिद्धांत के विरुद्ध है. हालांकि, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हाथ के भीतरी भाग पर छोटे टैटू बनवाने की अनुमति है, लेकिन वह भी सीमित है. आदिवासी समुदायों को उनकी परंपराओं के अनुसार कुछ अतिरिक्त छूट प्राप्त हैं.
 

5.लंबे बाल रखने की अनुमति क्यों नहीं है?

लंबे बाल रखने की अनुमति क्यों नहीं है?
5

लंबे बालों पर प्रतिबंध का सबसे बड़ा कारण युद्ध की तैयारी है. युद्ध की स्थिति में, सैनिकों को हेलमेट, गैस मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरण पहनने पड़ते हैं. लंबे बाल इन उपकरणों को ठीक से पहनने में बाधा डाल सकते हैं. लंबे बाल युद्ध के दौरान भी खतरा पैदा कर सकते हैं. दुश्मन आसानी से लंबे बाल पकड़कर सैनिक को काबू कर सकता है. युद्ध के मैदान में पानी की कमी हो सकती है, जिससे लंबे बालों में जूँ या संक्रमण का खतरा रहता है.
 

6.केवल इनको है लंबे बाल की छूट

केवल इनको है लंबे बाल की छूट
6

भारतीय सेना सभी धर्मों का सम्मान करती है. सिख सैनिकों को उनके धार्मिक नियमों के अनुसार लंबे बाल और दाढ़ी रखने की पूरी अनुमति है. इसके अलावा, विशेष बलों (पैरा एसएफ) के जवानों को भी गुप्त अभियानों के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए अक्सर बाल और दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाती है. इसलिए रणवीर भी रखे थे धुरंधर में लंबे बाल.

7.भारतीय सेना के ये नियम को समझें

भारतीय सेना के ये नियम को समझें
7

भारतीय सेना के ये नियम किसी की व्यक्तिगत आज़ादी को सीमित करने के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और युद्ध क्षमता को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए हैं. यही अनुशासन भारतीय सेना को दुनिया की सबसे भरोसेमंद सेनाओं में शामिल करता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

