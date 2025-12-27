 भारतीय सेना में टैटू और लंबे बाल क्यों नहीं रख सकते? फिर फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह ने क्यों रखा था लॉन्ग हेयरस्टाइल

3 . भारतीय सेना में टैटू बनवाना सख्त मना क्यों है?

भारतीय सेना में टैटू बनवाना सख्त मना है, जिसका मुख्य कारण चिकित्सा सुरक्षा है. टैटू बनवाते समय सुई को ठीक से कीटाणुरहित न करने पर एचआईवी, हेपेटाइटिस-बी, सी और अन्य गंभीर त्वचा रोगों का खतरा रहता है. सैनिकों को अक्सर दूरदराज के इलाकों और जंगलों में तैनात रहना पड़ता है, जहां चिकित्सा सुविधाएं सीमित होती हैं. ऐसे में टैटू से होने वाला एक साधारण संक्रमण भी सैनिक के जीवन के लिए खतरा बन सकता है और उसकी परिचालन क्षमता को प्रभावित कर सकता है.

