क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

लाइफस्टाइल
सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 11:43 AM IST
1.क्या है डार्क शॉवरिंग का मतलब
डार्क शॉवरिंग का मतलब तेज लाइट की जगह अंधेरे में शॉवर लेने से होता है. डार्क शॉवरिंग में न ब्राइट बाथरूम लाइट, न आईने में खुद को देखना और न ही कोई विजुअल डिस्ट्रेक्शन शामिल है.
2.पानी की आवाज
इस तरह के शॉवरिंग में बस थोड़ी-थोड़ी पानी के आवाज और शांति होती है. लोग इस तरह के पैटर्न को तेजी से अपना रहे हैं. लेकिन आखिर इससे होता क्या है.
3.भाग दौड़ भरी जिंदगी
दरअसल आज कल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों हमेशा सुकून की तलाश में रहते हैं. लेकिन आराम के पल बड़ी मुश्किल से नसीब होते है. इसीलिए लोगों ने नहाने का ये तरीका अपनाया हैं.
4.कम रोशनी
कम रोशनी शरीर को यह संकेत देती है कि अब रिलैक्स करने का समय आ गया है. अंधेरा दिमाग को अलर्ट मोड से बाहर निकालने में मदद करता है. यही वजह है कि रात में हल्की रोशनी की सलाह दी जाती है. वहीं डार्क शॉवरिंग भी इसी सोच पर काम करती है.
5.सुकून भरा तरीका
कुछ लोगों को लगता है कि सोने से पहले अंधेरे में नहाने से उन्हें आसानी से नींद आती है. हालांकि यह किसी बीमारी का इलाज नहीं, बल्कि एक हल्की से रिलैक्सिंग आदत है. वहीं जो लोग खुद को ज्यादा मानसिक थकान या ओवर स्टिमुलेशन महसूस करते हैं, उन्हें ये तरीका सुकून देता है.