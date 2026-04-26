6 साल से कम उम्र के बच्चों को रंग-बिरंगे कपड़े क्यों नहीं पहनाना चाहिए? वरना जीवन भर पछताते रहेंगे

2 . रंगीन कपड़ों को लेकर नई रिसर्च में क्या सामने आया

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हाल में प्रकाशित रिपोर्ट्स और American Chemical Society की मीटिंग में पेश किए गए अध्ययन में बच्चों के कपड़ों को लेकर चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं. शोधकर्ताओं ने बाजार से खरीदे गए कई रंगीन कपड़ों की जांच की और पाया कि इनमें कुछ हानिकारक तत्व निर्धारित सुरक्षा सीमा से ज्यादा हो सकते हैं.यह खासतौर पर छोटे बच्चों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी त्वचा अधिक संवेदनशील होती है.(फोटो एआई)