सड़क पर हमेशा ट्रैफिक की उल्टी दिशा में पैदल क्यों चलना चाहिए? जानिए क्या कहता है ट्रैफिक नियम

5 . उल्टी दिशा में चलना सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है?

ऐसा इसलिए कि आप सामने से आ रही गाड़ियों को देख सकें. ड्राइवर भी आपको सीधे देखते हैं जिससे ब्रेक लगाने, धीमा होने और बचाव की संभावना बढ़ जाती है. जबकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता की पीछे से गाड़ी आ रही और वो रोड पर बेपरवाह चलने लगते है ऐसे में एक्सिडेंट के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए पैदल हमेशा व्हेकिल ट्रै़फिक नियम के उल्ट चलना चाहिए.

