सड़क पर हमेशा ट्रैफिक की उल्टी दिशा में पैदल क्यों चलना चाहिए? जानिए क्या कहता है ट्रैफिक नियम

लाइफस्टाइल
ऋतु सिंह | Dec 09, 2025, 08:47 PM IST
1. जिस दिशा से गाड़ियां आपकी ओर आएं, उसी दिशा में चलें
पैदल यात्रा सुरक्षित रहे इसके लिए पहला नियम यही है कि ट्रैफिक की उल्टी दिशा में चलें. यानी जिस दिशा से गाड़ियां आपकी ओर आ रही हों उसी ओर मुंह करके चलना चाहिए. यह नियम भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर के रोड-सेफ्टी मानकों में शामिल है.
2.अगर फुटपाथ हो तब कैसे चलना चाहिए?
भारत का ट्रैफिक नियम भी यही कहता है कि जिस ओर से गाड़ियां आती है उसी ओर आपको मुंहकर के चलना चाहिए, लेकिन अगर फुटपाथ हैं तो आपको फिर ये नियम नहीं फॉलो करना है. तब आप वैसे ही चलेंगे जिस ओर गाड़ियां चल रही हैं. अगर सड़क पर फुटपाथ या पैरा-पाथ उपलब्ध है, तो पैदल यात्रियों को उस पर चलना अनिवार्य माना गया है.
3.फुटपाथ नहीं है तब किस दिशा में चलना होगा?
अगर रोड के किनारे फुटपाथ नहीं है और आपको सड़क पर चलना हो तो तब आप पैदल सड़क के दाएं ओर किनारे (Right side of the road) से चलेंगे. ताकि वह आने वाली (Oncoming) ट्रैफिक को सामने से देख सके.
4.यह नियम कई राज्यों के स्थानीय कानूनों में शामिल है
राज्यों की ट्रैफिक पुलिस एडवाइजरी में भी पैदल यात्रियों को सड़क के दाएं तरफ चलने की सलाह दी जाती है.
5.उल्टी दिशा में चलना सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है?
ऐसा इसलिए कि आप सामने से आ रही गाड़ियों को देख सकें. ड्राइवर भी आपको सीधे देखते हैं जिससे ब्रेक लगाने, धीमा होने और बचाव की संभावना बढ़ जाती है. जबकि अक्सर लोगों को पता नहीं होता की पीछे से गाड़ी आ रही और वो रोड पर बेपरवाह चलने लगते है ऐसे में एक्सिडेंट के चांस बढ़ जाते हैं. इसलिए पैदल हमेशा व्हेकिल ट्रै़फिक नियम के उल्ट चलना चाहिए.
6.कम रोशनी या रात में विज़िबिलिटी बेहतर होती है
जब आप पैदल रोड पर उस ओर मुंह कर चलते हैं जिस ओर से वाहन आ रहे होते हैं तो ड्राइवर आपके चेहरे, हथेली, हावभाव को सामने से देखकर अनुमान लगा लेते हैं कि आप किस दिशा में बढ़ेंगे. सड़क संकरी हो या खड़ी गाड़ियाँ हों तो आप समय से खतरा देख सकते हैं, किसी ब्लाइंड मोड़, खड़े वाहन, बाइक या तेज़ कार को आप पहले देख लेते हैं.